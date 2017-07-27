 Власти Киева предупреждают о возможных ливнях и шквалах ветра в четверг вечером 27 липня

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.
В сообщении отмечается: "У правление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды призывает в случае усиления ветра избегать пребывания вблизи больших деревьев, парковать рядом с ними автомобили, все окна домов плотно закрыть, убрать из балконов и лоджий предметы, которые могут выпасти наружу.
"Если вы очутились на улице, то (рекомендуется - ИФ) держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. В случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии", - говорится в сообщении.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев веток и при травмировании людей информировать экстренные службы по тел.: 101 или 103".
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