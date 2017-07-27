 Сторонники Саакашвили провели акцию под Администрацией Президента. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Возле здания АПУ акцию протеста проводили около сотни сторонников Саакашвили. Состоялись небольшие столкновения с правоохранителями. После потасовки полиция пропустила в здание АПУ инициативную группу, среди которой был нардеп Юрий Деревянко.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
В ответ бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что у президента Петра Порошенко не получится лишить его украинского гражданства.
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