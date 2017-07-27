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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1476) акция (2187) Саакашвили (1859) Олег Богачук (570)

 Сторонники Саакашвили провели акцию под Администрацией Президента. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве под зданием Администрации президента Украины состоялась акция в поддержку Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Возле здания АПУ акцию протеста проводили около сотни сторонников Саакашвили. Состоялись небольшие столкновения с правоохранителями. После потасовки полиция пропустила в здание АПУ инициативную группу, среди которой был нардеп Юрий Деревянко.

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Сторонники Саакашвили провели акцию под Администрацией Президента 01

Сторонники Саакашвили провели акцию под Администрацией Президента 02

Сторонники Саакашвили провели акцию под Администрацией Президента 03

Сторонники Саакашвили провели акцию под Администрацией Президента 04

Сторонники Саакашвили провели акцию под Администрацией Президента 05

Сторонники Саакашвили провели акцию под Администрацией Президента 06

Фото, видео - Олег Богачук

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

В ответ бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что у президента Петра Порошенко не получится лишить его украинского гражданства.
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Гамнянинький якийсь Майдан вийшов.. Тут якщоб всі хто на цензорі топить за Міхуїла сраки підірвали то було б більше лдей мабуть вдічі. Але вони люлять гадити за клавою..Кароче, знову обісра..ися..
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Пожалейте холуя соевого Рыг с Вами, ему в последние дни столько работы подвалило. наверно голос сорвал гавкая за своего царька щоколядного. Оно шо то про кацапов расказывает там, а само на своего щоколядного царька молица ещё похлеще чем кацапы на своего ботоксного.
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Так поступают труСы! Оно боится оппонета- !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСторонники Саакашвили провели акцию под Администрацией Президента. ВИДЕО+ФОТО
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