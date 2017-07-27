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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ОПЗ (249) приватизация (815) Центрэнерго (31)

 ОПЗ может быть приватизирован в конце 2017 - начале 2018 года, "Центрэнерго" - в середине 2018-го, - ФГИУ

опз приватизация

Одесский припортовый завод может быть приватизирован в конце этого - начале следующего года, а "Центрэнерго" - в середине 2018 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ФГИУ в Фейсбуке, об этом заявил заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Юрий Никитин.

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"И если "приватизационные монстры" - контрольные пакеты акций объектов энергетики, ОПЗ и "Центрэнерго" - требуют еще немало времени на подготовку к нормальной приватизации, включая привлечение советников, то блокирующие пакеты акций "облов" (облэнерго - ред.) полностью готовы. (Ремарка - ОПЗ в лучшем случае - это перспектива конца этого-начале следующего года, "Центрэнерго" - середина следующего)", - говорится в сообщении.

КАк известно, 15 мая 2015 года Кабинет министров Украины своим постановлением назвал перечень объектов приватизации.

"В продаже "облов" - однозначно, больше плюсов. Тем более, что они в соответствии с решениями правительства, уже не стратегические. У государства нет ни надлежащего корпоративного контроля при обладании этими пакетами, ни дивидендов. На минуточку, суммарная начальная стоимость этих пакетов 4,1 млрд грн", - отметил замглавы ФГИУ.

При этом он сообщил, что сразу после объявления торгов в понедельник, 24 июля, в ФГИУ начали обращаться портфельные инвесторы с вопросами по покупке акций.

"Они однозначно изучают условия продажи не просто из любопытства. А условия достаточно просты: продажа на открытых торгах фондовой биржи, без обязательств, без ограничений (кроме компаний, связанных со страной-агрессором)", - добавил Никитин.

Как сообщалось, правительство продлило срок приватизации ОПЗ до 30 ноября.

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спешат сволочи. Реальных инвесторов зачистили... они с собой потом думают ОПЗ вывести?
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народний президент.... мабуть..... сука вона сциклива.ваш шоколадний президент.
https://www.facebook.com/KievskayRus/videos/1311014725678071/
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Какое планов громадьё! А менеджеров нормальных не пробовали найти? Ворует - посадите, но не хер отдавать в частные руки то, что бюджет нехило пополняло. Банкротите сознательно, так и скажите, деятели хитрожопые.
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При той власти, на страну работало, при вас - сплошные убытки. Может, не кровати виноваты?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОПЗ может быть приватизирован в конце 2017 - начале 2018 года, "Центрэнерго" - в середине 2018-го, - ФГИУ
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