 ОПЗ может быть приватизирован в конце 2017 - начале 2018 года, "Центрэнерго" - в середине 2018-го, - ФГИУ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ФГИУ в Фейсбуке, об этом заявил заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Юрий Никитин.
"И если "приватизационные монстры" - контрольные пакеты акций объектов энергетики, ОПЗ и "Центрэнерго" - требуют еще немало времени на подготовку к нормальной приватизации, включая привлечение советников, то блокирующие пакеты акций "облов" (облэнерго - ред.) полностью готовы. (Ремарка - ОПЗ в лучшем случае - это перспектива конца этого-начале следующего года, "Центрэнерго" - середина следующего)", - говорится в сообщении.
КАк известно, 15 мая 2015 года Кабинет министров Украины своим постановлением назвал перечень объектов приватизации.
"В продаже "облов" - однозначно, больше плюсов. Тем более, что они в соответствии с решениями правительства, уже не стратегические. У государства нет ни надлежащего корпоративного контроля при обладании этими пакетами, ни дивидендов. На минуточку, суммарная начальная стоимость этих пакетов 4,1 млрд грн", - отметил замглавы ФГИУ.
При этом он сообщил, что сразу после объявления торгов в понедельник, 24 июля, в ФГИУ начали обращаться портфельные инвесторы с вопросами по покупке акций.
"Они однозначно изучают условия продажи не просто из любопытства. А условия достаточно просты: продажа на открытых торгах фондовой биржи, без обязательств, без ограничений (кроме компаний, связанных со страной-агрессором)", - добавил Никитин.
Как сообщалось, правительство продлило срок приватизации ОПЗ до 30 ноября.
214 9
Для проведения приватизации не нужно ждать назначения нового руководителя ФГИ, - Гройсман(34)
Порошенко одобрил бесплатную приватизацию гражданами жилья в общежитиях после 5 лет проживания(25)
Кабмин готовит пакет законопроектов для масштабной приватизации госимущества, - Гройсман(151)
Глава миссии МВФ обсудил с Гройсманом дальнейшее сотрудничество: "Украина имеет хорошее окно возможностей для реализации земельной и пенсионной реформ"(29)
Приватизація: лежачи й сокира іржавіє(0)
Гройсман назвал приоритеты правительства: земельная, пенсионная, образовательная реформы, приватизация госимущества(63)
У государства сегодня есть 6 млн га земли. Если их продать, мы можем получить до $15 млрд. Это огромный ресурс, - Березенко о земельной реформе. ВИДЕО(172)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.facebook.com/KievskayRus/videos/1311014725678071/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить