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Все про:взятка (4301) Одесская область (1618) чиновник (1441)

 На взятке $1,5 тысячи задержан чиновник Укртрансбезопасности в Одесской области, - прокуратура. ФОТО

Чиновник получил 1,5 тыс. долларов за протокол об осмотре судна без указания его состояния.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В сообщении отмечается: "Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

В ходе расследования 26 июля сотрудники прокуратуры совместно с оперативными работниками УСБУ в области разоблачили при получении разоблачили взятки главного специалиста структурного подразделения управления Укртрансбезопасности в Одесской области.

Установлено, что служащий требовал и получил 1500 долларов США неправомерной выгоды от агента судна за не задержание плавсредства и составления протокола осмотра без указания его фактического технического состояния.

Представителя управления Укртрансбезпекы в Одесской области задержали. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и отстранения его от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет СУ ГУНП в Одесской области".

На взятке $1,5 тысячи задержан чиновник Укртрансбезопасности в Одесской области, - прокуратура 01

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да интересная контора..я подал жалобу по поводу беспредела маршруток в Одессы незаконное продление мэрией маршрута без конкурса и тендера.. и прочие "!прелести" а мне на клаптике бюмажке первый зам такую галимую хрень отписал типа все у порядку...
загнал повторно через сайт КМУ... и пригрозил что этот ваш ответ для НАБУ и САП- ГПУ самое то холодненькое..
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Ребята прокуроры. Вы конечно молодцы. Пескарей уже наловили много. На уху "Демонстрируем борьбу с коррупцией" хватит. А когда сомов на стол подадите?
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Съесть не съест, а вот утянуть в пучину корру морскую это запросто
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа взятке $1,5 тысячи задержан чиновник Укртрансбезопасности в Одесской области, - прокуратура. ФОТО
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