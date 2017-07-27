 На взятке $1,5 тысячи задержан чиновник Укртрансбезопасности в Одесской области, - прокуратура. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
В сообщении отмечается: "Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).
В ходе расследования 26 июля сотрудники прокуратуры совместно с оперативными работниками УСБУ в области разоблачили при получении разоблачили взятки главного специалиста структурного подразделения управления Укртрансбезопасности в Одесской области.
Установлено, что служащий требовал и получил 1500 долларов США неправомерной выгоды от агента судна за не задержание плавсредства и составления протокола осмотра без указания его фактического технического состояния.
Представителя управления Укртрансбезпекы в Одесской области задержали. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и отстранения его от занимаемой должности.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет СУ ГУНП в Одесской области".
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загнал повторно через сайт КМУ... и пригрозил что этот ваш ответ для НАБУ и САП- ГПУ самое то холодненькое..
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корруморскую это запросто
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