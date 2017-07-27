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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8803) Луценко (7059) Горбатюк (235)

 Горбатюк написал Луценко заявление о преступлениях его заместителя Столярчука

горбатюк

Руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк написал на имя генпрокурора Юрия Луценко заявление о преступлении заместителя генпрокурора по вопросам следствия Юрия Столярчука.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил на пресс-конференции 27 июля.

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"Я написал заявление о преступлении заместителя генпрокурора Юрия Столярчука 21 июля 2017 года. Заявление касается ст. 343 Уголовного кодекса - это вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа с целью принятия неправомерных решений. Ответа на это заявление до сегодняшнего дня нет", - сказал он.

По словам Горбатюка, Столярчук систематически использует свои полномочия для изменения следственных подразделений, чтобы таким образом убрать следователей, которые не выполняют указания, направленные на избежание ответственности фигурантами уголовных дел.

"Только в нашем Департаменте, если брать за последний год, таким способом изменены следственные подразделения в семи уголовных производствах. Все эти решения принимались без изучения уголовных производств. Просто потому, что так захотел Столярчук. И несмотря на обжалование этих решений генпрокурора", - добавил он.

Горбатюк также уточнил, что Столярчук таким способом у его подразделения забрал уголовное производство в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, производство в отношении судей Апелляционного суда Киева, а также уголовное дело относительно продажи помещений МинАПК во времена Александра Присяжнюка. "Эти решения (о передаче уголовных дел - ред.) принимаются при отсутствии законных оснований с целью добиться непривлечения к уголовной ответственности определенных лиц. Каждое из этих решений обжаловалось и на каждое из них реагирования не было", - добавил он.

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По словам Горбатюка, последней каплей стала передача двух уголовных дел в отношении председателя Апелляционного суда Черкасской области Владимира Бабенко от Департамента спецрасследований в Главное следственное управление Генпрокуратуры.

Уголовные производства были возбуждены еще в 2014 году прокуратурой Черкасской области по факту давления председателя суда Бабенко на своего подчиненного судью, а также содействие им в отчуждении в незаконный способ недвижимости в пользу коммерческого предприятия. Из-за того, что уголовные дела фактически не расследовались, и из-за давления общественности они были переданы подразделению Горбатюка.
"Следователи и прокуроры собрали достаточно доказательств для сообщения о подозрении председателю Апелляционного суда Черкасской области. Такой проект был составлен и предоставлен в марте заместителю генпрокурора Столярчуку, который имеет полномочия подписывать подозрения судьям. С того времени до середины июля ни одного официального ответа относительно недостаточности доказательств, каких-либо нарушений не поступало. Происходило максимальное затягивание, несмотря на неоднократные напоминания о замедлении расследования", - рассказал Горбатюк.

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Позже Департамент спецрасследований получил постановление Столярчука об изменении старшего группы прокуроров по этому делу и включения в нее прокуроров из других подразделений.

"Следующим шагом было постановление о передаче этого уголовного дела от Департамента спецрасследований в Главное следственное управление Генпрокуратуры. Оба постановления не основываются на материалах производства и содержат откровенные перекручивания", - отметил он.

После обжалования упомянутых постановлений генпрокурора Департамент спецрасследований получил ответ, в котором шла речь, что постановление об изменении старшего группы прокуроров по этому делу не обжаловалось. "Чтобы не мотивировать почему, было указано, что руководители Генпрокуратуры в понимании Уголовно-процессуального кодекса не являются прокурорами, поэтому такое решение не обжаловалось. По существу сама жалоба рассмотрена так и не была", - резюмировал Горбатюк.
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Передел рынка "расследований", т.е. получений взяток. Не более.
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не... Горбатюка эта свора достала... Это единственный человек к кому в ГПУ есть вера...
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Кадровая политика этой власти ужасает.Бандиты,воры,сепары и кухари ставятся в начальство и управление. И это не удивительно - какая власть,такие у нее и кадры. Хорошие специалисты своего дела,профессионалы при нынешних властителях не у дел и это очень опасно для страны,о которой мало кто думает из властьимущих.
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Что касается Горбатюка -то это исключение из правил - достаточно профессиональный и честный человек - белая ворона среди черного воронья.
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все прокуроры одинаковы, честного человека там быть не может- ЧУЖАКА НЕ ПОДПУСТЯТ
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Конец ворья неизбежен ,Порошенко от страха вообще впал в неадекват ,воры помельче всеми силами будут пытаться себя обелить а всю вину свернуть на Петю ,полагаю они его кончат а последний случай с фемен это подтверждает ,пришьют Петю и скажут про плохую охрану ....
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Бурлит говнище. Плохо другое, два года до выборов а ясной альтернативы нынешней власти не видно. Здоровые проукратнские силы разопщены и растеряны, куча кандидатов с 3% рейтингами грызут друг руга и не видят возможностей к компромисам между собой.
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будет сильный разворот в сторону масквабада..это уже очевидно..
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Это как? Типа батальен Азов заступит на охрану кремля? Петя скажет западу, ...снимите с раши санкции я все простил?... Прийдет же в голову такое.
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Это как сегодня в центре Киева..не заметили..? потом впаривание оккупированных территорий на условиях мацквы..и так далее..а запад, рано или поздно, устанет от этих игрищь в гибридные реформы+катастрофическая коррупция+экономический коллапс и отдаст страну назад под протекторат кацапстана..а что "Азов"..? ребята хорошие, но что аваков прикажет..а народ уже давно затих, как мышь под веником..как то так..
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И ЭТО ПРАВДА, НАРОД НЕНАВИДИТ ШОКОЛАДНИКОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПАРТИЮ РЕГИОНОВ, ПОЭТОМУ И МОЖЕТ БЫТЬ ПОВОРОТ НА 180ГРАДУСОВ, ЖАЛЬ
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Эх......
Вот только какая хатынка у самого Горбатюка??
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когда они уже друг друга из наградных стволов перешмаляют?
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офигеть.
если вдруг шо, уже и козла отпущения определили, на которого потом можно будет скинуть все, что угодно.
оперативненько...
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Ну дуже зрозуміла інфа... для вузького кола спеціалістів.
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Очередной бред. Следователей постоянно тасуют в зависимости от ситуации.
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Забей в гугле Горбатюк. Ничего кроме скулежа как ему все мешают, там нет.
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Ну, всё...Понеслась душа в рай, а ноги в милицию.
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Горбатюк, может ты всё-таки делами Майдана займёшься, а не будешь скулить по углам..... Ты даже на обыск к Клюеву пошел через полтора года после его побега и отправлял обвинительный акт на заочное осуждение Клименко в Печерский суд, указывая неправильный адрес. И суд законно возвращал это все, законно мотивируя, что человеку не вручили этот акт.
Но зато как все тебе мешают регулярно транслируешь в СМИ. В целом, по ТВОИМ словам по делам Майдана расследование идет в отношении 351 лица, из которых 48 - это высокопоставленные чиновники, и более 220 правоохранителей. И как у тебя времени хватает ещё и по сторонам смотреть?
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с этими деятелями похоже страна начинает входит в разнос все государственные органы особенно судьи прокуратуры набу сап полностью дискредитированы вера в гос органы отсутствует принимаются решения только в пользу любимых друзей особенно последние решения которые на голову здравого смысла не налазят а приняты только под действием страха который как удав душит гаранта или он сознательно доводит страну до хаоса что здесь полыхнуло а сам с деньгами которые он украл сбежать и в огне пожарища о нем забыли или выполняет план ПТН ПНХ по уничтожению Украины
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все прокуроры одинаковы, честного человека там быть не может- ЧУЖАКА НЕ ПОДПУСТЯТ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГорбатюк написал Луценко заявление о преступлениях его заместителя Столярчука
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