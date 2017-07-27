 Горбатюк написал Луценко заявление о преступлениях его заместителя Столярчука

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил на пресс-конференции 27 июля.
"Я написал заявление о преступлении заместителя генпрокурора Юрия Столярчука 21 июля 2017 года. Заявление касается ст. 343 Уголовного кодекса - это вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа с целью принятия неправомерных решений. Ответа на это заявление до сегодняшнего дня нет", - сказал он.
По словам Горбатюка, Столярчук систематически использует свои полномочия для изменения следственных подразделений, чтобы таким образом убрать следователей, которые не выполняют указания, направленные на избежание ответственности фигурантами уголовных дел.
"Только в нашем Департаменте, если брать за последний год, таким способом изменены следственные подразделения в семи уголовных производствах. Все эти решения принимались без изучения уголовных производств. Просто потому, что так захотел Столярчук. И несмотря на обжалование этих решений генпрокурора", - добавил он.
Горбатюк также уточнил, что Столярчук таким способом у его подразделения забрал уголовное производство в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, производство в отношении судей Апелляционного суда Киева, а также уголовное дело относительно продажи помещений МинАПК во времена Александра Присяжнюка. "Эти решения (о передаче уголовных дел - ред.) принимаются при отсутствии законных оснований с целью добиться непривлечения к уголовной ответственности определенных лиц. Каждое из этих решений обжаловалось и на каждое из них реагирования не было", - добавил он.
По словам Горбатюка, последней каплей стала передача двух уголовных дел в отношении председателя Апелляционного суда Черкасской области Владимира Бабенко от Департамента спецрасследований в Главное следственное управление Генпрокуратуры.
Уголовные производства были возбуждены еще в 2014 году прокуратурой Черкасской области по факту давления председателя суда Бабенко на своего подчиненного судью, а также содействие им в отчуждении в незаконный способ недвижимости в пользу коммерческого предприятия. Из-за того, что уголовные дела фактически не расследовались, и из-за давления общественности они были переданы подразделению Горбатюка.
"Следователи и прокуроры собрали достаточно доказательств для сообщения о подозрении председателю Апелляционного суда Черкасской области. Такой проект был составлен и предоставлен в марте заместителю генпрокурора Столярчуку, который имеет полномочия подписывать подозрения судьям. С того времени до середины июля ни одного официального ответа относительно недостаточности доказательств, каких-либо нарушений не поступало. Происходило максимальное затягивание, несмотря на неоднократные напоминания о замедлении расследования", - рассказал Горбатюк.
Позже Департамент спецрасследований получил постановление Столярчука об изменении старшего группы прокуроров по этому делу и включения в нее прокуроров из других подразделений.
"Следующим шагом было постановление о передаче этого уголовного дела от Департамента спецрасследований в Главное следственное управление Генпрокуратуры. Оба постановления не основываются на материалах производства и содержат откровенные перекручивания", - отметил он.
После обжалования упомянутых постановлений генпрокурора Департамент спецрасследований получил ответ, в котором шла речь, что постановление об изменении старшего группы прокуроров по этому делу не обжаловалось. "Чтобы не мотивировать почему, было указано, что руководители Генпрокуратуры в понимании Уголовно-процессуального кодекса не являются прокурорами, поэтому такое решение не обжаловалось. По существу сама жалоба рассмотрена так и не была", - резюмировал Горбатюк.
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Вот только какая хатынка у самого Горбатюка??
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если вдруг шо, уже и козла отпущения определили, на которого потом можно будет скинуть все, что угодно.
оперативненько...
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Но зато как все тебе мешают регулярно транслируешь в СМИ. В целом, по ТВОИМ словам по делам Майдана расследование идет в отношении 351 лица, из которых 48 - это высокопоставленные чиновники, и более 220 правоохранителей. И как у тебя времени хватает ещё и по сторонам смотреть?
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