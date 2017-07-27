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Все про:УПЦ (675) биометрические паспорта (183) синод (11)

 Синод УПЦ МП выступил против биометрических паспортов и обратился к Порошенко с просьбой "обеспечить альтернативу"

онуфрий

Предстоятель Украинской православной церкви Онуфрий от имени УПЦ МП обратился к Петру Порошенко с просьбой возобновить выпуск паспортов без биометрических данных

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу пресс-службу Украинской православной церкви Московского патриархата, об этом говорится в обращении Синода к Президенту.

Такая просьба УПЦ выражает через обращение верующих, которые не хотят получать паспорт в форме карточки с бесконтактным электронным носителем по религиозным убеждениям.

"Обращаемся к Вам с просьбой восстановить возможность получения паспорта гражданина Украины, не содержит бесконтактного электронного носителя, и обеспечить альтернативу при принятии любых идентификаторов, предусматривающие возможность выбора традиционных методов удостоверения личности", - говорится в обращении к президенту Украины.

В церкви считают "недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных". В УПЦ утверждают, что это приводит к нарушению прав человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кирилл заявил, что не допустит независимости УПЦ от Московского патриархата: Киев - это духовная колыбель Святой Руси
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Не можу згадати заяв синоду на дії Росії по Криму і донбасу, а може це менш важливе питання ніж біометричні паспорти.
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А як відносно альтернативи УПЦ МП? Може , це буде дешевше , і корисніше для України?
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Такая же херня была при введении идентификационного кода......
Число дъявола.....
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Это и вся обгрунтовка по вопросу почему они против новых паспортов?!!

Ж У Р Н А Л № 16
У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія -
СЛУХАЛИ:
Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про численні звернення вірян Української Православної Церкви з приводу біометричних паспортів.
УХВАЛИЛИ:
Звернутися до Президента України П.О. Порошенка, Прем'єр-міністра України В.Б. Гройсмана та Голови Верховної Ради України А.В. Парубія з приводу біометричних паспортів.
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А я предлагаю забрать у "синода" все ихние мерседесы и лексусы и вернуть им перспективу ездить на брычках.
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никаких брычек, пешком пущай ходют или пусть их паства их на руках переносит
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На носилках с балдахином, как в старых фильмах всяких вельмож носят.🙂
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каноническая так каноническая, никаких авто -теле-фото-мото,назад в леса в землянки к матери природе
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Достаточно забрать льготы и перевести на общую систему налогообложения.
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А так же демонтировать все системы водеонаблюдения у храмов УПЦ МП и главное изъять все кредитные карточки у церковников с запретом пользования банковскими услугами - деньги они ведь от нечистого.
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Этих прокацапских мракобесов уже давно пора объявить в Украине вне Закона
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в рашке(Обители Сатаны на Земле) карты введены насильно снилсы, уэки.
И никто не смеет сказать что-то против.
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альтернатива-нехай щастыть .в очередь,как привыкли ,за визами
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истина, она очевидна каждому здравомыслящему человеку
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А в чем проблема? Не хотите, не получайте биометрику.
Дело добровольное.
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бородатые фыэбэшники ... заныли ... под ноль, тварей
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То-есть "книжечкой" можно, а "карточкой" нельзя! у Дьявола вся картотека электронная, он сидит в пылающем аду и заносит в Excel все данные, ангелы пытаются Святые Вирусы ему запустить но тот хитрый, покупает души програмистов и они ему устанавливают антивирусы. Люди добрые, 21 век на дворе! Почитайте в грешном интернете достижения последних лет!)))
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ГеБнявые попы альтернатива есть - лапти и накуй за поребрик
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альтернативой биометрическому паспорту для представителей МПЦ может служить намертво заклёпанный на шее чугунный ошейник килограмм на 15-ть с выгравированными на нём данными, и вклеенной фотографией. С ним можно смело путешествовать по любой точке мира. Везде узнают и поймут.
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Ну ты садюга! 1 кг хватит вполне, главное - НАМЕРТВО!!! И я бы еще добавил: переходящим в наследство🙂
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- Оно боится, что при снятии биометрики у них обнаружатся метки 666.
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Думаю, что это делается в контексте противодействия обсуждающимуся "биометрическому режиму" пересечения гриницы русскому миру
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Не нравится????

Чемодан - вокзал - парашастан!
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У думаю у этого мудлана 10 паспортов разных государств и все биометрические. Ну а поучать московских овец это святое дело.
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рузге проваславная церква ето щупальцы хуйла в Украине...
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Вам же чип не в мозг вживляют......хотя наверное некоторым стоило бы.
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Ребята, да вы до конца не понимаете, что происходит! "Православные чекисты" УПЦ МП боятся, что их "пальчики" будут всплывать в "интересных местах", никак не связанных со "служением Господу"... (Не подумайте, что я намекаю на бани с проститутками, попойки и драки в ресторанах... Нет, всё намного хуже... УПЦ МП - это филиал "Лубянки", и они не хотят, чтобы за ними был контроль, когда они "светятся" не в священническом облачении, на сходках разной сепаратистской швали, а то и в местах различного вида провокаций и массовых беспорядков...).
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Загорелася жопа русская, жопа русская, православная... (c. Вася Рыбников)
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В Московии биометрические паспорта выдаются полным ходом,
и там эти Онуфрии молчат в тряпочку.

А тут осмелели.
Надо бы их прикрыть с из "каноном", позволяющим освящать танки..
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Ну шо уж мєлочітся, сразу би прізвал в расію-матушку вступіть.
Несе якусь середньовічну єресь з забобонів прикриваючись правами людини. Як в тому анекдоті - хреста зняв би, чи труси вдягнув.
Тьфу, бл@ть... Мерзота.
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Так альтернатива ж є: Чемодан. Плюс вокзал-расєя.
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Волфредовна, або Пробел смысла

Шото я утомился от лонгридов и русофобии. Надо отдохнуть в короткой форме.

***
Санкт-Ленинградская интеллигенция. Кухня, вечір, пора року за вікном - хуйпаймішо, бєлая ночь. Дійові особи - два породистих довбойоби та елєктрачайнік на непрацюючій газовій комфорці. П'ють мате, цинкують фоти.

- А вот это дагерротип моей прабабушки. Осторожней берите в руки, он герметизирован по краю рамки.

- Какое чистое русское лицо! О, орифламма, богородица! Евпраксия... Волфредовна Плетнева?.. Позвольте... А почему же "волфредовна", если "евпраксия"?

- Мать ее была крепостной на Псковщине. А тогда писали в приходе по батюшке.

(другий довбойоб у захваті ся відхитує від дагеротіпу)

- Как-кая чистейшая порода! Атлантида! Племя господ! Скулы, лоб, горжетка, пудель! Даже сам факт дагерротипирования! Согласитесь, хохлам этого не понять, любезнейший Найтрипер? Ничего, что я к вам по никнэйму обращаюсь, а не по батюшке?

(перший довбойоб відсьорбує мате)

- Ничего. Да куда там хохлам в аристократэ... что они могут в этом понять? Пороли их мало, так они и остались быдлом. (сьорбає ще раз) Я, пожалуй, откланяюсь. Через полчаса метро закроется, а мне еще надо успеть акции купить. Могу ли я вас о сущей мелочи попросить, Цой Фактор?

(другий довбойоб починає лазити по кішеням. Перший довбойоб зупиня йо величним жестом)

- Нет-нет. У меня все есть, у меня проездной. Только пишите мой никнэйм у себя в блоге как "Найт Рипер", а не "Най Трипер". Просто перенесите пробел. С ним перенесется смысл. Просто. Это просто. Чус.

(перший довбойоб виходе з гадюшника, притискаючи до себе заплічник з фотами та дагеротипом. Другий довбойб перелива мате з чашок назворіт до чайніка, та бурмоче собі під носа)

- Просто перенесите пробел. Просто. Перенесите. Пробел. Ведь как точно сказано - перенести несуществующее, чтобы изменить существо! Солнечный уран благородства, прорывающийся сквозь тонкую патину показного дауншифтинга. А ведь надо-то всего ничего, чтобы каждую твою пращурку ебал на конюшне барин, запихав ей в рот лошадиный потник. И потом ты переносишь пробелы и оперируешь категориями. Волфредовна, Карловна, Адольфовна. Богородицы, орифламмы!

(сьорбає з чайніка)

- Хахлам не понять. Нация рабов.горькийлук
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еще, этой фэесбешной мрази, нужно , вспомнить, как они в 2014 г. прятали в своих церквях боевиков на донбасе
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Можно, легко. Без чипа, и без написи "гражданин" как в латвии
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Не нравятся Законы Украинского Государства?
- Берёш всё что можеш унести, берёш своих "мирян" и такими вот "ходоками" - на х-р в "страну" моксель!
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Усы, лапы, хвост пойдут? На крайняк, для особо мракобесных, есть борода и валенки.
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без проблем, видати їм довідки. самі попросили
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Они с Луны свалились? При заполнении заявления на загранпаспорт можно заказать как биометрический, так и обычный
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Вот только обычный и нах никому сейчас не нужен.....потому как при обычном нужно визы оформлять.....
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Да. Но это именно то, что хотели попы. Зачем ломиться в открытые двери?
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еще они будут властям указывать что им делать?!! филиал московской КГБшной кривославной "церкви", созданной сталиным в 1943 году. пятая колонна кремля.
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Альтернатива - послать этих козлобородых придурков в ...опу, на родину!
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Странно, а напечатанный номер паспорта его не напрягает? Или не хочет, чтобы русские агенты оставляли пальчики?
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Клеймо сойдет,истинно традиционный метод удостоверения личности.За время со дня крещения это единственный и повсеместно поддерживаемый церковью вариант.Иместочник: https://censor.net.ua/n449413
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хай спершу в Євангелії знайде слова Ісуса Христа про зло або гріх від біометричних паспортів. А так, це причуда Онухрєя по інструкції фсб. Вирішується все просто - не хочеш біометричний паспорт - еміграція у нас не заборонена. Сьогодні задовольни московських попів у цьому - завтра вони скажуть що й школа не потрібна
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когда при покупке свечек начнете чек выдавать, тогда ваше мнение в этих вопросах начнут учитывать.
Вам бы чтоб и все блага от государства (милиция, пожарные, льготная комуналка) получать, и чтобы продолжать сидеть в черном нале, да так чтобы и отследить ничего нельзя было.
Иди-ка батеньга в ДНР/ЛНР свободу личности попробуй поотстаивай, с иконками под танки народ повыводи, крестный ход там проведи. Или ссыкотно?
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Когда уже вас запретят в Украине?! Вы достали уже всю страну! От МП нужно избавляться поскорее!
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альтернатива биопаспорту - старообрядческий церковный аусвайс ХIХ века без фотографии))
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а книжечку с записями от руки, получать хотят?!
да иди ка ты в пидерацию, "владыка" ..... Не нравится, могут вообще не получать жить бомжами в коробках!
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Синод УПЦ МП - это путиновская терористическая организация в Украине..Почему туда люди ещё ходят..Гнать их надо с Украины..Не от Бога они а от беса
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Ну патому что враги украины кацапы и страна кацапья а не рассия и русские а значит они братья по всем пораметрам
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Ехай на.уй, катись к .уям, п.здуй к е.еной матери. На этом языке кацорылому попугаю должно быть понятно. Мне добавить нечего.
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Петя, лучше б ты лишил гражданство всю эту московскопатриархальную шоблу.
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Ну, если мацковский патриархат против биометрических паспортов - ПУСТЬ НАХРЕН ВАЛЯТ С УКРАИНЫ!
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іди ти на ХЄЙ козліщє недороблене, паспорт не вгодив, то звиздуй, виродку на московію, там таких немає, гля, тварюка ще права качає, зло бере, зі своїм уставом шуруй у свій рідний монастир, попробуй хуйлу зроби таку заяву тут ваше попівське кодло розперезалося не на жарт,щось не підходить, то валі нахєр довбойоб попівський де ж ви такі беретеся у нас є своя церква і їй подобається біометричний паспорт вона в нас авторитет, а не гондяй ваш задристаний. фу аж легше стало
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И какую заповедь нарушает эти паспарта?
Папы ведь должны объяснять пачиму они это требуют
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Пусть пи-дуют к кацарылым и там у своего х-ла и глав кацап попа педрила просят.Когда уже прекратите этот проэкт фсб в Украине.Гоните их из страны!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСинод УПЦ МП выступил против биометрических паспортов и обратился к Порошенко с просьбой "обеспечить альтернативу"
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