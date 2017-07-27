 Синод УПЦ МП выступил против биометрических паспортов и обратился к Порошенко с просьбой "обеспечить альтернативу"

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу пресс-службу Украинской православной церкви Московского патриархата, об этом говорится в обращении Синода к Президенту.
Такая просьба УПЦ выражает через обращение верующих, которые не хотят получать паспорт в форме карточки с бесконтактным электронным носителем по религиозным убеждениям.
"Обращаемся к Вам с просьбой восстановить возможность получения паспорта гражданина Украины, не содержит бесконтактного электронного носителя, и обеспечить альтернативу при принятии любых идентификаторов, предусматривающие возможность выбора традиционных методов удостоверения личности", - говорится в обращении к президенту Украины.
В церкви считают "недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных". В УПЦ утверждают, что это приводит к нарушению прав человека.
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Число дъявола.....
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Ж У Р Н А Л № 16
У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія -
СЛУХАЛИ:
Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про численні звернення вірян Української Православної Церкви з приводу біометричних паспортів.
УХВАЛИЛИ:
Звернутися до Президента України П.О. Порошенка, Прем'єр-міністра України В.Б. Гройсмана та Голови Верховної Ради України А.В. Парубія з приводу біометричних паспортів.
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И никто не смеет сказать что-то против.
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Дело добровольное.
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Чемодан - вокзал - парашастан!
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и там эти Онуфрии молчат в тряпочку.
А тут осмелели.
Надо бы их прикрыть с из "каноном", позволяющим освящать танки..
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Несе якусь середньовічну єресь з забобонів прикриваючись правами людини. Як в тому анекдоті - хреста зняв би, чи труси вдягнув.
Тьфу, бл@ть... Мерзота.
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Шото я утомился от лонгридов и русофобии. Надо отдохнуть в короткой форме.
***
Санкт-Ленинградская интеллигенция. Кухня, вечір, пора року за вікном - хуйпаймішо, бєлая ночь. Дійові особи - два породистих довбойоби та елєктрачайнік на непрацюючій газовій комфорці. П'ють мате, цинкують фоти.
- А вот это дагерротип моей прабабушки. Осторожней берите в руки, он герметизирован по краю рамки.
- Какое чистое русское лицо! О, орифламма, богородица! Евпраксия... Волфредовна Плетнева?.. Позвольте... А почему же "волфредовна", если "евпраксия"?
- Мать ее была крепостной на Псковщине. А тогда писали в приходе по батюшке.
(другий довбойоб у захваті ся відхитує від дагеротіпу)
- Как-кая чистейшая порода! Атлантида! Племя господ! Скулы, лоб, горжетка, пудель! Даже сам факт дагерротипирования! Согласитесь, хохлам этого не понять, любезнейший Найтрипер? Ничего, что я к вам по никнэйму обращаюсь, а не по батюшке?
(перший довбойоб відсьорбує мате)
- Ничего. Да куда там хохлам в аристократэ... что они могут в этом понять? Пороли их мало, так они и остались быдлом. (сьорбає ще раз) Я, пожалуй, откланяюсь. Через полчаса метро закроется, а мне еще надо успеть акции купить. Могу ли я вас о сущей мелочи попросить, Цой Фактор?
(другий довбойоб починає лазити по кішеням. Перший довбойоб зупиня йо величним жестом)
- Нет-нет. У меня все есть, у меня проездной. Только пишите мой никнэйм у себя в блоге как "Найт Рипер", а не "Най Трипер". Просто перенесите пробел. С ним перенесется смысл. Просто. Это просто. Чус.
(перший довбойоб виходе з гадюшника, притискаючи до себе заплічник з фотами та дагеротипом. Другий довбойб перелива мате з чашок назворіт до чайніка, та бурмоче собі під носа)
- Просто перенесите пробел. Просто. Перенесите. Пробел. Ведь как точно сказано - перенести несуществующее, чтобы изменить существо! Солнечный уран благородства, прорывающийся сквозь тонкую патину показного дауншифтинга. А ведь надо-то всего ничего, чтобы каждую твою пращурку ебал на конюшне барин, запихав ей в рот лошадиный потник. И потом ты переносишь пробелы и оперируешь категориями. Волфредовна, Карловна, Адольфовна. Богородицы, орифламмы!
(сьорбає з чайніка)
- Хахлам не понять. Нация рабов.горькийлук
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- Берёш всё что можеш унести, берёш своих "мирян" и такими вот "ходоками" - на х-р в "страну" моксель!
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Вам бы чтоб и все блага от государства (милиция, пожарные, льготная комуналка) получать, и чтобы продолжать сидеть в черном нале, да так чтобы и отследить ничего нельзя было.
Иди-ка батеньга в ДНР/ЛНР свободу личности попробуй поотстаивай, с иконками под танки народ повыводи, крестный ход там проведи. Или ссыкотно?
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да иди ка ты в пидерацию, "владыка" ..... Не нравится, могут вообще не получать жить бомжами в коробках!
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Папы ведь должны объяснять пачиму они это требуют
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