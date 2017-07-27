 Полякову снова не надели электронный браслет, - 112 Украина

Народный депутат фракции "Народный фронт" Максим Поляков покинул управление Нацполиции без электронного браслета, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".
"Максим Поляков минут 15 назад вышел из управления Нацполиции Черкасской области, однако без браслета. Он также отметил, что о том, что ему должны сегодня надеть браслет, он услышал впервые. В Черкассах был на рабочей встрече", - сказал он.
Поляков также сказал, что потребует от полиции расследования незаконной деятельности НАБУ.
"Браслет никто не пытался мне надеть. Мне пытались препятствовать в исполнении моей деятельности. Вызвали полицию, зафиксировали и, надеюсь, полиция будет расследовать. Работники НАБУ, осознавая свою преступную деятельность, пытались препятствовать выполнению моих депутатских полномочий. Поэтому я буду требовать от полиции зарегистрировать в течение суток это в ЕРДР и расследовать преступную деятельность НАБУ ", - сказал он.
Напомним, 19 июня сотрудники НАБУ задержали по подозрению в получении взятки охранника народного депутата Борислава Розенблата. Речь идет о сумме в 200 тыс. долл. По данным САП, взятка предназначалась народным депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову, они это отрицают и назвали случившееся "провокацией".
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