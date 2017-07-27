EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины
  586  19
Все про:НАБУ (1868) депутат (2999) Поляков (128) суд (21314)

 Полякову снова не надели электронный браслет, - 112 Украина

поляков максим

Нардеп заявил, что не знал о том, что ему сегодня должны надеть браслет.

Народный депутат фракции "Народный фронт" Максим Поляков покинул управление Нацполиции без электронного браслета, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".

"Максим Поляков минут 15 назад вышел из управления Нацполиции Черкасской области, однако без браслета. Он также отметил, что о том, что ему должны сегодня надеть браслет, он услышал впервые. В Черкассах был на рабочей встрече", - сказал он.

Поляков также сказал, что потребует от полиции расследования незаконной деятельности НАБУ.

"Браслет никто не пытался мне надеть. Мне пытались препятствовать в исполнении моей деятельности. Вызвали полицию, зафиксировали и, надеюсь, полиция будет расследовать. Работники НАБУ, осознавая свою преступную деятельность, пытались препятствовать выполнению моих депутатских полномочий. Поэтому я буду требовать от полиции зарегистрировать в течение суток это в ЕРДР и расследовать преступную деятельность НАБУ ", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд обязал НАБУ открыть дело против Кличко за "дерибан" столичной земли, - нардеп Левченко. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО

Напомним, 19 июня сотрудники НАБУ задержали по подозрению в получении взятки охранника народного депутата Борислава Розенблата. Речь идет о сумме в 200 тыс. долл. По данным САП, взятка предназначалась народным депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову, они это отрицают и назвали случившееся "провокацией".
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в корінь офігєвши тіпок, варто булдо б на два місяці за грати посадити, а після вироку суду і років на 10 на каторгу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Народный депутат фракции "Народный фронт" Максим Поляков покинул управление Нацполиции без электронного браслетаИсточник: https://censor.net.ua/n449412 - і з гордо піднятою головою ?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ай,ай,ай,ай....ну что за нехорошие люди хотели обидеть такого приличного дяденьку,такого пламенного патриота и борца....Вот же ж гадыыыы))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всі громадяни рівні перед законом , але є такі що трохи рівніші - для них закон не писаний ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо ему на х*й антикоррупционный браслет надеть! Точнее, через дырочку продеть....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Коррупция правит бал....А чему удивляться, Петя в основном занят тем что гнобит неугодных. А вот коррупция его как-то не сильно беспокоит.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолякову снова не надели электронный браслет, - 112 Украина
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти