 Обязательно ее задекларирую, - Гройсман планирует купить квартиру в Киеве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гройсман заявил в интервью "Новому времени".
"Как раз этим занимаюсь. Как только закончу (покупку квартиры, - ред.), обязательно ее задекларирую", - сказал глава правительства.
Ранее журналисты программы "Схемы" установили, что Гройсман вместе с семьей живет в квартире в элитном жилом квартале "Новопечерские Липки" в центре Киева, которая оформлена на его тещу-пенсионерку из Винницы Алину Бурлаку.
В декларации премьер отметил, что своей столичной недвижимости у него нет. В то же время указал, что с 20 января 2015 года использует почти 60 квадратных метров квартиры, которая принадлежит теще. В пользовании каждого из трех других членов его семьи - жены, дочери и сына - еще по 60 квадратов недвижимости, принадлежащей ей же.
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а ваще, если честно, запарили народу лгать.
сколько это еще придется терпеть?
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>> В пользовании каждого из трех других членов его семьи - жены, дочери и сына - еще по 60 квадратов недвижимости, принадлежащей ей же.
блин, и не жена бахатая, а теща. я чуть невнимательно прочитал с 1го раза
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либо 4 отдельные по 60.
но одна на 60 на всех 4х никак не получается судя по тексту.
ну это конечно, если журналюги ничего не напутали...
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Хорошо живет теща-пенсионерка, раз может купить себе хатынку на Новопечерских Липках, где квадратный метр стоит от 2,3 килобакса.
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Вода из крана по цене вина.
Накладно ездить, даже на трамвае.
Такая-то вот странная война.
И ничего не может измениться.
Прошел кровавый, бесполезный год.
Всё те же обещания и лица.
Война на месте топчется и жрёт.
Жрёт жизни, нашей Верой запивая.
Надежду нашу втаптывает в прах.
Стервятников пережиревших стая,
Уже забыла, что такое страх.
От имени Народа сто кредитов,
Которые уходят в никуда.
Так радуют украинских бандитов,
Как путина кремлёвская звезда.
Но вот, подходит точка невозврата.
Народный Дух, почти уже кипит.
Украинцы - не путинская вата.
Уже вовсю дымится динамит.
Уже готов народный, видно, разум,
Взорваться и очистить жизни ход.
Как никогда Народ сегодня разом.
И только разом счастье обретет!
В семь раз на кухне газ уже дороже.
На электричество зашкалила цена.
Недолго вам, зажравшиеся рожи,
Смотреть, как загибается страна.
Наколядував на субсидіях, падлюка??
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Точно пригодится.
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