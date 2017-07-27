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 Политика Украины
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Все про:декларация (1000) квартира (465) Гройсман (3213)

 Обязательно ее задекларирую, - Гройсман планирует купить квартиру в Киеве

гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью одному из украинских изданий заявил, что намерен приобрести собственную квартиру в Киеве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гройсман заявил в интервью "Новому времени".

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"Как раз этим занимаюсь. Как только закончу (покупку квартиры, - ред.), обязательно ее задекларирую", - сказал глава правительства.

Ранее журналисты программы "Схемы" установили, что Гройсман вместе с семьей живет в квартире в элитном жилом квартале "Новопечерские Липки" в центре Киева, которая оформлена на его тещу-пенсионерку из Винницы Алину Бурлаку.

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В декларации премьер отметил, что своей столичной недвижимости у него нет. В то же время указал, что с 20 января 2015 года использует почти 60 квадратных метров квартиры, которая принадлежит теще. В пользовании каждого из трех других членов его семьи - жены, дочери и сына - еще по 60 квадратов недвижимости, принадлежащей ей же.


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Мля когда уже закончатся эти сказки про тещ дедов и жен!!
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А вообщето насрать ЖРИТЕ МЛЯТЬ ЖРИТЕ ЛОХИ СВОЕГО ГРОСЮ И ПУСТЬ ОН ВАС ИМЕЕТ!!
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ага і не забудь її з розробленою Кабміном схемою вирахування глибини бідності українців порівняти....А потім взяти 100 бездомних і твою квартиру та вирахувати середню площу житла, що припадає на одного українця.
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это гавно вообще страх потерялло и хочет жить вечно. не будет. так вот, советую отложить зоид на Филиппинах, ибо местные будут потеряны, пусть не сразу. да, это угроза и намёк, не смотря на то, что не читает. то же относится и к Рошенкам.
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Заработал - прикупил. Человек дела и слова. Уверен, он приведет Украину к Европейскому финалу.
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Зработал? а вы часом не ошиблись. Ну да ладно вам можно вы не с Украины!!
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Это сябробот, у него всегда посты доведены до абсурда.
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і знову вслух думає квартиру придбати за гроші , а вподумках цілий квартал і задаром хапонути
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Одна, но на 240 м, не удивлюсь если теща и субсидию имеет .
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Если Новопечерские Липки в центре Киева, то Гойсман - испанский летчик
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Ну, почти в центре. Я там рядом живу. Правда в Старосоветских Хрущевках. )))
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Вроде Киквидзе, а точнее уже Военный Путь опять переименовали. Вы не в курсе?
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Честно говоря не знаю. Вот отремонтировали недавно - это да. Было дело.
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какая у него бахатая жена
а ваще, если честно, запарили народу лгать.
сколько это еще придется терпеть?
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Теща у Фоффы богатая. Квальтиру купыла, а сама в Виннице побирается.
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судя по тексту, 4 квартиры по 60м
>> В пользовании каждого из трех других членов его семьи - жены, дочери и сына - еще по 60 квадратов недвижимости, принадлежащей ей же.

блин, и не жена бахатая, а теща. я чуть невнимательно прочитал с 1го раза
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Фиг его знает, туповато написано, я понял что это одна квартира.
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как бы на каждого из 3х еще по 60, получается либо одна на 4х на 240 квадратов.
либо 4 отдельные по 60.
но одна на 60 на всех 4х никак не получается судя по тексту.

ну это конечно, если журналюги ничего не напутали...
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У Гойсмана хата 60, плюс у других (Сары и сын с дочкой) по шисят на кнюпальник. В двушку они б физически не влезли бы
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Вот везет же им всем на тещу, бабушку, собачку Бобика.
Хорошо живет теща-пенсионерка, раз может купить себе хатынку на Новопечерских Липках, где квадратный метр стоит от 2,3 килобакса.
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В семь раз на кухне газ подорожает.
Вода из крана по цене вина.
Накладно ездить, даже на трамвае.
Такая-то вот странная война.

И ничего не может измениться.
Прошел кровавый, бесполезный год.
Всё те же обещания и лица.
Война на месте топчется и жрёт.
Жрёт жизни, нашей Верой запивая.
Надежду нашу втаптывает в прах.
Стервятников пережиревших стая,
Уже забыла, что такое страх.
От имени Народа сто кредитов,
Которые уходят в никуда.
Так радуют украинских бандитов,
Как путина кремлёвская звезда.
Но вот, подходит точка невозврата.
Народный Дух, почти уже кипит.
Украинцы - не путинская вата.
Уже вовсю дымится динамит.
Уже готов народный, видно, разум,
Взорваться и очистить жизни ход.
Как никогда Народ сегодня разом.
И только разом счастье обретет!

В семь раз на кухне газ уже дороже.
На электричество зашкалила цена.
Недолго вам, зажравшиеся рожи,
Смотреть, как загибается страна.

Наколядував на субсидіях, падлюка??
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Бл..ть еще одна сиротка винницкая,живет у тещи в предбаннике))).Только сжигать и вешать вместе с выводками.Других рецептов нет.
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Пусть гнойсман не забудет участок на кладбище зарезервировать.

Точно пригодится.
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А Петя знай Содового и Саакашвили гнобит, в то время как коррупция вокруг него цветет буйным цветом.
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"Журналистам удалось пообщаться с сестрой жены Гройсмана Ириной Бурлакой, которая утверждает, что в прошлом она была успешным бизнесменом, и деньги на покупку ее матерью недвижимости в Киеве дала она."
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Да ладно, можно подумать что его предшественники сиротами-безхатьченками были.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбязательно ее задекларирую, - Гройсман планирует купить квартиру в Киеве
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