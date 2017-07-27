 Во время крестного хода по центру Киева грубых нарушений порядка не было, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
В сообщении отмечается: "Ситуацию в местах проведения торжеств постоянно контролировали 3500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Накануне мероприятий по случаю Дня Крещения Руси столичная полиция была переведена на усиленный вариант несения службы. С целью профилактики правонарушений возле мест проведения крестного хода были установлены рамки металлодетекторов, а правоохранители при необходимости осматривали вещи граждан и проверяли документы, удостоверяющие личность.
В мероприятиях, прошедших в парке Владимирская горка и Киево-Печерской Лавре, приняли участие более 15 000 верующих.
Охрану порядка обеспечивали 3500 правоохранителей, сопровождавших колонну и контролировали ситуацию. Кроме специалистов профильных служб столичной полиции, за порядком следили кинологи со служебными собаками и взрывотехники. За это время грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано".
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Ну если только не считать шествия сепаров и коллаборантов вроде Бойко, Вилкула, Добкина и прочих.
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