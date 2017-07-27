EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия, Киевские новости
  1116  23
Все про:Киев (17723) Нацполиция (8174) Крещение Киевской Руси (105)

 Во время крестного хода по центру Киева грубых нарушений порядка не было, - Нацполиция

церковь крестный ход оппоблок

Киевские правоохранители не допустили грубых нарушений во время проведения крестного хода, посвященного годовщине принятия христианства в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В сообщении отмечается: "Ситуацию в местах проведения торжеств постоянно контролировали 3500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Накануне мероприятий по случаю Дня Крещения Руси столичная полиция была переведена на усиленный вариант несения службы. С целью профилактики правонарушений возле мест проведения крестного хода были установлены рамки металлодетекторов, а правоохранители при необходимости осматривали вещи граждан и проверяли документы, удостоверяющие личность.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин. ФОТОрепортаж (обновлено)

В мероприятиях, прошедших в парке Владимирская горка и Киево-Печерской Лавре, приняли участие более 15 000 верующих.

Охрану порядка обеспечивали 3500 правоохранителей, сопровождавших колонну и контролировали ситуацию. Кроме специалистов профильных служб столичной полиции, за порядком следили кинологи со служебными собаками и взрывотехники. За это время грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано".

Также читайте: Памятник князю Владимиру в Киеве полностью отреставрировали, - КГГА


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"грубых нарушений порядка не было"
-------------
Ну если только не считать шествия сепаров и коллаборантов вроде Бойко, Вилкула, Добкина и прочих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все эти фигуранты примазались. Гибридная школа пуйла. Ничего необычного.
"Пиар на крови"
"Падшие ангелы"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вата пытается заблокировать переименование ул Жукова на Лесном. Сегодня последний день голосования. Патриоты, скажите свое слово http://projects.kievcity.gov.ua/projects/view.php?P=360
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судя по количеству мусорни ,воры нас ооочень бояться ,только нужны уже не крёстные ходы а совсем другие варианты ,они оккупанты и поступать с ними нужно ,как с оккупантами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они боятся Народа Украины и не важно каких прихожан !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это да,зачем бояться неизбежного а конец их неизбежен
 показать весь комментарий
Ответить
 
Попы Московского патриархата благословляют оккупантов на убийство украинцев, отказываются отпевать погибших защитников Украины. Поэтому необходимо гнать Московский патриархат с Украины и сам крестный ход по центру Киева это грубое нарушение и надругательство над народом Украины
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Контору страны оккупанта провели шествием по стольному граду Киеву, который они хотят захватить, к каждому из оккупантов была приставлена украинская охрана, дабы народ Украины не выгнал эту мразь из страны, утирайтесь украинцы и молчите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По Киеву открыто маршируют враги Украины - полиция их надежно охраняет, в Запорожье они открыто готовят государственный переворот - губернатор только хлебалом щелкает, разводит руками и ничего поделать не может. Нормально живем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не уверина,что там были украинцы.Столько людей,это не может быть.Наверное это прибывшие от масковии,наши сейчас на работе и на дачах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Козлятина марширует по Киеву...Позор этой владе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
бо не було грубих _грубі отці пішки не йшли а їхали на мерседесах з кондерами
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо время крестного хода по центру Киева грубых нарушений порядка не было, - Нацполиция
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти