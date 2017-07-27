 Полиция Торецка задержала гражданина, который в 2014 году пребывал в рядах террористов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Донецкой полиции.
В сообщении отмечается: "Житель Торецка добровольно присоединился к террористам в 2014 году. Находясь в отпуске на местном государственном предприятии, где он работал забойщиком, человек начал дежурить на незаконно установленном блокпосте, расположенном в с.Дружба. Целью новобранца было заработать деньги.
С оружием в руках он выполнял приказы своего непосредственного командира, проверял документы водителей и пассажиров автомобилей, незаконно осматривал салоны и багажники указанных автомобилей.
Примерно через две недели пособник террористов осознал, что его просто используют и не собираются оплачивать его "работу", поэтому покинул ряды бандформирования.
Перед освобождением города украинскими войсками он выехал на территорию РФ, где прожил некоторое время, после чего решил вернуться домой. В родном городе боевик продолжил работать на своем предприятии, надеясь, что избежит ответственности за свое уголовное прошлое.
Во время тщательной отработки лиц, которые могут быть причастны к деятельности НВФ, сотрудники полиции вышли на злоумышленника и собрали доказательства его вины.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Проводятся следственные действия".
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