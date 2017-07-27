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Все про:боевик (19022) задержание (6019) Нацполиция (8174) Торецк (33)

 Полиция Торецка задержала гражданина, который в 2014 году пребывал в рядах террористов

наручники

В ходе оперативных спецмероприятий полицейские установили причастность 39-летнего жителя прифронтового Торецка к деятельности незаконного вооруженного формирования "ДНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Донецкой полиции.

В сообщении отмечается: "Житель Торецка добровольно присоединился к террористам в 2014 году. Находясь в отпуске на местном государственном предприятии, где он работал забойщиком, человек начал дежурить на незаконно установленном блокпосте, расположенном в с.Дружба. Целью новобранца было заработать деньги.

С оружием в руках он выполнял приказы своего непосредственного командира, проверял документы водителей и пассажиров автомобилей, незаконно осматривал салоны и багажники указанных автомобилей.

Примерно через две недели пособник террористов осознал, что его просто используют и не собираются оплачивать его "работу", поэтому покинул ряды бандформирования.

Перед освобождением города украинскими войсками он выехал на территорию РФ, где прожил некоторое время, после чего решил вернуться домой. В родном городе боевик продолжил работать на своем предприятии, надеясь, что избежит ответственности за свое уголовное прошлое.

Во время тщательной отработки лиц, которые могут быть причастны к деятельности НВФ, сотрудники полиции вышли на злоумышленника и собрали доказательства его вины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Проводятся следственные действия".

Смотрите также: "Мы не вступали бы в ряды "ДНР", если бы не российская пропаганда", - в зоне АТО задержан террорист. ВИДЕО
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Росiйска мова - мова которую я впитал с молоком матери, но это не мешает мне считать себя гражданином Украины, Любить Украину и ненавидеть страну агрессора.....
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А що заважає вивчити і користуватись українською ??? Я сам родом з Сибіру, закінчував школу в Україні, але русскую і української мови не вивчав, потім СА і працював в Москві, на Кавказі та Цен. Росіі!!!))
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В Харькове мало есть с кем спілкуватися на украинской мове...
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Я теж не з Західної, а з Черкащщини!! Думаю російською, потім в голові швиденько перекладаю!! Це все справа часу і наполеглевості!! Писати , це вже важче !!!)))
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Я как цуценя - все понимаю, а разговаривать как Азиров не хочу, но постепенно исправляюсь......
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я вас поважати буду за відвертість. дякую. спасибо. я з ЧЕРКАСС- НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВЫ МЕНЯ СВОИМ ОТВЕТОМ ПРИТОМ ПРАВДИВЫМ ПОКОРИЛИ. а все остальные молчат .
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"Правило знаешь прекрасно: шутить с дураками опасно"
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"Неважно , как мы говорим , важно , о чём мы думаем ." Русскоязычный патриот Украины из Днепра .
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якщо для Вас "нєважно", то чому ви відмовляєтесь спілкуватись українською?
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Не хочу уродовать язык . Этому надо учиться с рождения , иначе , это будет убогий суржик . Дети говорят на украинском .
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"Краще повільно і з помилками розмовляти рідною мовою, ніж бездоганно мовою окупантів" Раджив Ганді. Колишній російськомовний патріот України
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Не зацикливайся . На Донбассе треть населения спілкувалась українською .
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Лінуєшься вчитись української!! Я сам росіянин за походженням і довгий час пропрацював в Росіі!!!)))
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практически все они говорят, что перестали служить у террористов, потому что им перестали платить или заплатили меньше чем обещали... вот так вот....
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Вчера был в Торецке по работе 26,07,17 в течение 30-40 минут не могли мою личность идентифицировать , на планшете набирают , не получается , не все умеют работать с программой , то нет интернета , один боец предложил другому позвонить , получить информацию по телефону , тот отказался под предлогом того ,что придется писать рапорт о не использование программы , все ... продержали машину и отпустили , проверка - ноль ,,,,
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случай из ряда вон - бываю там, все без сучка и задоринки....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция Торецка задержала гражданина, который в 2014 году пребывал в рядах террористов
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