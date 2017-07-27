 Идет подготовка захвата власти и свержения конституционного строя, - губернатор Запорожской области Брыль

Председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль заявляет о подготовке захвата государственной власти в регионе. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
Так, выступая во время внеочередной сессии облсовета 27 июля, Брыль заявил о подготовке "масштабных активных действий, направленных на поддержку насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории или границы Украины, а также финансирования указанных действий".
"С привлечением различных источников во властных кругах используются различные пути сбора и передачи информации служебного характера. Аккумуляция средств для финансирования протестных акций происходит за счет получения противоправным способом бюджетных средств... Системные злоупотребления бюджетными средствами, торможение выполнения социально важных экологических программ, преступления в сфере земельных отношений, блокировка программ на важных социальных направлениях, поддержка деструктивной деятельности в сфере медицины, строительства дорог, коммунальных инфраструктур и других стратегических объектов региона, доведение их до крайне низкого состояния вызывает постоянно растущие протестные настроения среди населения, которые планируется использовать для достижения указанных преступных планов", - заявил Брыль.
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Чому , й досі , не повернулись до практики виборів голів ОДА ?
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Председатель Запорожской ОГА заявляет о подготовке захвата государственной власти в регионе.
Так, выступая во время внеочередной сессии облсовета 27 июля, Брыль заявил о подготовке "масштабных активных действий, направленных на поддержку насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории или границы Украины, а также финансирования указанных действий". Источник: https://censor.net.ua/n449407
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ПРОРАБОТАЛ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ. ВСЕ ДОХОДЫ ИЗВЕСТНЫ. И ОПА. СЛУЧАЙНО
КОНЕЧНО. ЖЕНА ТАЛАНТЛИВЫЙ БИЗНЕССВУМЕР. ДОЧКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ ПРОДАЕТ СВОИ
КВАРТИРУ ЗА 4000000 ГРИВЕН…. ССАМ ГЛАВА СЕМЕЙСТВА ДО ПОСЛЕДНЕГО ОРТАЛИЛСЯ - НЕ
ОТЕЛ ЗАПОЛНЯТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ - ДЕСКАТЬ Я СБУШНИК БЫВШИЙ НЕ БУДУ …. ВОТ
ТАКИЕ КЛОУНЫ НАМИ РУКОВОДЯТ…. ДРУЗЬЯМ ВСЕ - ВРАГАМ ЗАКОН.
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Ставленик Хорошоковського-Якименка ...
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быдлом обворованным им и его шоблой не законно по мнению брыля
а кто собственно планирует захватить власть и совершить прочие деяния ?
или брыль пока не решил, что дальше молоть, указаний нет ?
принял ли этот тунеядец меры, создал отряды теробороны,
вооружил ли патриотов ?
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Украина - это Брыль?
"Не меняйте меня, потому что моя попа уже приклеилась к креслу."
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Что характерно - у всех "пророков" такие же кошерные рожи, как у главы кагала Пеци.
А Шатун, это мы, украинцы.
Это нас они боятся.
И не зря...
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Если все перечисленное - зона его ответственности и контроля? Или он адрес докладной перепутал и вместо в Мацкву отправить зачитал по ошибке?
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Где где, а Запорожье такая х-ня не прокатит, потому что Хортица это сердце Украины.
Запорожские козаки очень хорошо знают как обращаться сепарюгами.
Да, кстати это было фото года во всём мире:
Слава Україні !
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Так что законному Президенту будем власть возвращать - ЯнукОвощу! Ты придурок думай что пишешь!
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Брыль-г#ндон к этому никакого касательства не имел. Зато это чмо хвастается в соцсетях дипломом доктора юридических наук, полученным в ЧАСТНОМ вузе. Тема докторской диссертации - децентрализация власти в Украине, которой пока не существует. То есть, Брылюга ср#ная стала специалистом в том, чего НЕТ.
В этом вся власть Запорожской области.
А с сепарами мы без них разберемся. Если чо.
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