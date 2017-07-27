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 Политика Украины
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Все про:губернатор (484) Запорожье (1570) ОГА (1400) Запорожская область (602)

 Идет подготовка захвата власти и свержения конституционного строя, - губернатор Запорожской области Брыль

брыль

Председатель Запорожской ОГА заявляет о подготовке захвата государственной власти в регионе.

Председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль заявляет о подготовке захвата государственной власти в регионе. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, выступая во время внеочередной сессии облсовета 27 июля, Брыль заявил о подготовке "масштабных активных действий, направленных на поддержку насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории или границы Украины, а также финансирования указанных действий".

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"С привлечением различных источников во властных кругах используются различные пути сбора и передачи информации служебного характера. Аккумуляция средств для финансирования протестных акций происходит за счет получения противоправным способом бюджетных средств... Системные злоупотребления бюджетными средствами, торможение выполнения социально важных экологических программ, преступления в сфере земельных отношений, блокировка программ на важных социальных направлениях, поддержка деструктивной деятельности в сфере медицины, строительства дорог, коммунальных инфраструктур и других стратегических объектов региона, доведение их до крайне низкого состояния вызывает постоянно растущие протестные настроения среди населения, которые планируется использовать для достижения указанных преступных планов", - заявил Брыль.
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на заході - знижки, на сході - "ШАРА", тобто - дармове (бліни, олів"є і т.і) Так от ви любите те, що на сході.
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все что ты НАПИСАЛО обычное словоблудие и не более!!
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Себе на похороны оставь...
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та чого ти застіснявся? Давай картку. Перекину тридцятку.
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Так я по тридцатке трусов не ношу ,последние покупал около 400 гривен за пару... какой-то ты мелочный ...
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то тобі брендові панталони потрібні? Мені здалось, якщо людина останні труси віддала на вимогу влади країни, то їй підійдуть будь-які, більш-менш пристойні. А оно он як.. Ну тоді залишайся без трусів. Чи з листя майструй.
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А коли послєдніє покупал?Мабуть іще перед геноцидом?
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як йому вижити взагалі вдалось під час того "геноциду" ..
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"В вихре яростных атак не расквась себе пятак"
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ЦЕНЗОРЕ!!!!! ПОВИКИДАЙТЕ ЗІ СВОЇХ ГОЛІВ ЗАЛИШКИ РУСЬКОГО МІРУ! В УКРАЇНІ НЕМАЄ ГУБЕРНАТОРІВ,БО НЕМАЄ ГУБЕРНІЙ! Є ОЧІЛЬНИКИ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ!!!!! Вибачте за капс,але дістали,вже не один раз
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Губернии с генерал-губернатором,помещики и крепостные.
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Можна назвати це , як завгодно , але якщо їх призначає президент - вони по суті і є губернатори ...
Чому , й досі , не повернулись до практики виборів голів ОДА ?
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Если есть крепостные, то должОн быть и губернатор.
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згоден, ніяких губєрній та губєрнаторєй в Україні немає, натомість в Україні є області та голови адміністрацій
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Да???? У Запорожской области есть своя Конституция????

Председатель Запорожской ОГА заявляет о подготовке захвата государственной власти в регионе.

Так, выступая во время внеочередной сессии облсовета 27 июля, Брыль заявил о подготовке "масштабных активных действий, направленных на поддержку насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории или границы Украины, а также финансирования указанных действий". Источник: https://censor.net.ua/n449407
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Системные злоупотребления бюджетными средствами, торможение выполнения социально важных экологических программ, преступления в сфере земельных отношений, блокировка программ на важных социальных направлениях, поддержка деструктивной деятельности в сфере медицины, строительства дорог, коммунальных инфраструктур и других стратегических объектов региона, доведение их до крайне низкого состояния вызывает постоянно растущие протестные настроения среди населения Источник: https://censor.net.ua/n449407 - так це ж прямі звинувачення на адресу режиму Порошенка !
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Ну что ж. Шоколадный предатель в угоду куйлу, медведчуку и рыгам (и из страха собственную шкуру) разогнал Правый Сектор и прочие патриотические организации, которые могли реально остановить движуху сепаратни. Теперь вполне реально развитие любого сюжета.
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запорожці, сподіваюсь, якщо таке станеться, то ви вже не борошно та яйця будете використовувати, а ножі, зброю та дроти..
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Ничего не понял, о чем этот господин говорил.
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так он сам себя не понимает.. бред брыля мля... кто такой и как туда попал??- сбу-шник- так иди нах работай..
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Захвата ГОСУДАРСТВЕННОЙ власти в РЕГИОНЕ не может быть априори. ГОСУДАРСТВЕННАЯ власть может быть захвачена только в целом по государству
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ЭТОТ БРЫЛЬ --- ВСЮ ЖИЗНЬ
ПРОРАБОТАЛ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ. ВСЕ ДОХОДЫ ИЗВЕСТНЫ. И ОПА. СЛУЧАЙНО
КОНЕЧНО. ЖЕНА ТАЛАНТЛИВЫЙ БИЗНЕССВУМЕР. ДОЧКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ ПРОДАЕТ СВОИ
КВАРТИРУ ЗА 4000000 ГРИВЕН…. ССАМ ГЛАВА СЕМЕЙСТВА ДО ПОСЛЕДНЕГО ОРТАЛИЛСЯ - НЕ
ОТЕЛ ЗАПОЛНЯТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ - ДЕСКАТЬ Я СБУШНИК БЫВШИЙ НЕ БУДУ …. ВОТ
ТАКИЕ КЛОУНЫ НАМИ РУКОВОДЯТ…. ДРУЗЬЯМ ВСЕ - ВРАГАМ ЗАКОН.
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Запорізька область , після втрати Донбасу, фактично віддана Ахмєтову у володіння ! Він там робить що побажає ... Бриль , про це , не хоче поговорити ?
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клоуны это мы в гвне, а брыли с выводком на белом коне и сами все в белом
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С февраля 2011 года по февраль 2014 - первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального аппарата службы безопасности Украины

Ставленик Хорошоковського-Якименка ...
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Не думал, что сладкий порошок уже настолько неадекватен, что дает публично открывать рот никому неизвестным и неинтересным в стране его холуям. Честно, не знаю даже кто у нас губернатором в Сумах. Только не могу понять, почему на уважаемом мною сайте пособник воришки пишет про какие-то злоупотребления в сфере бюджетных средств, не подтвержденные судом. Уже почти оправданы Самым Справедливым Украинским Судом корнийцы, насировы и прочая нечисть. Если ты не контролируешь ситуацию и уважаешь себя, иди в отставку. Если ты считаешь, что проскочишь с порошком на второй срок - представь, что с тобой будут делать Люди, а не Самый Справедливый Украинский Суд. Брыль, чем гундеть, подумай лучше куда бежать. Порошок ведь всех вас сольет ради своего спасения. Брыль, мне уже за 50. Таких как ты с порохом я вижу насквозь. порох тебя сдаст, запомни. Даю тебе, мысленно представляя писяющего в политической агонии пороха, 1 - 1,5 года.
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на сайт ОРД хорошо прописали все проделки этого гэ-майора, шашрай еще тот, клейма ставить негде , хотя кто в этой стране не шахрай выше посады уборщицы в общественном туалете, сгнила страна, брыли растащили на запчасти
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Тупой набор примитивных фраз. Подобное заявляет каждый политик рвущийся к власти в любой стране. За пример можете взять Ли Пэн во Франции или Кнехтваген в Германии.
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После тарифного геноцыда,падения гривны в три раза,"реформ",предательства и барыжного передела собственности,воровства власти большинству населения страны пофигу кто и что там будет менятся на верху но застойное воняющее кровавым гноем болото Барыги всех достало по самое немогу.
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Якийсь ти нелогічний. Не пофіг на кого буде мінятися.
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другими словами отсутствие поддержки главноторгующего олигарха
быдлом обворованным им и его шоблой не законно по мнению брыля

а кто собственно планирует захватить власть и совершить прочие деяния ?
или брыль пока не решил, что дальше молоть, указаний нет ?
принял ли этот тунеядец меры, создал отряды теробороны,
вооружил ли патриотов ?
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Брыль - это Украина?
Украина - это Брыль?
"Не меняйте меня, потому что моя попа уже приклеилась к креслу."
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Интересно, кого теперь власть призовет вытаскивать страну вообще и Запорожье в частности из дерьма? Грузинов? Добровольцев-украинцев? "Так я очень сомневаюсь, что эта шарманка заговорит"
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Шатун вернулся.
Что характерно - у всех "пророков" такие же кошерные рожи, как у главы кагала Пеци.
А Шатун, это мы, украинцы.
Это нас они боятся.
И не зря...
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Отдыхал неделю назад в запорожской области на берегу моря. Никаких сепаратистских настроений не обнаружил. Говорить можно хоть на русском, хоть на украинском, хоть на суржике... было бы что в кошельке...
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На берегу моря, на отдыхе, сепаратистских настроений не встретишь. Эти настроения тишком-нишком, подпольно...
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А,это при чем?Особенно,язык.Ты, сепаратистов по разговору, точнее по языку общения,определяешь?На русском-сепар, на суржике- полусепар, на украинском-истинный патриот.
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Конечно же, язык здесь не причём. Просто политика большинству людей до ... одного места .. до тех пор, пока эта самая политика не прилетит в дом в виде градовского снаряда . И. как Вы сами понимаете, этого никто не хочет. Так вот я хотел сказать, что не надо привязывать сепаратизм и прочие грехи к тому, что кому-то придётся пожертвовать мягким хлебным креслом.
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Граждане, объединимся в едином порыве в борьбе за мое доходное место, а то где же я столоваться буду, если власть потеряю!?
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Хай Бріль для початку розповість про свої статки. Якою автівкою користується Бріль ? Ланосом зі шкіряним салоном?
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Конечно что то назревает, нищета продолжается, а ворье за каждым столбом вообще распоясалось.
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Не удивительно.Свержение свергнувшего и приспособившегося к ольгархизации- это продолжение дела МАЙДАНА!
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Ехидно знать, если ВСЕ так хреново - чем сама это соломенная Шляпа там занимается?
Если все перечисленное - зона его ответственности и контроля? Или он адрес докладной перепутал и вместо в Мацкву отправить зачитал по ошибке?
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А,еще рядом Крым и Донбасс, в Каменке до сих пор мечтают продавать помидоры рашистам, а на АЭС мечтают о их пенсиях,правда мозгов у всех этих мечтателей не очень,но кашу заварить,а если еще деньжат подкинут,могут.Так,что если Брыль говорит,значит что-то знает.Правда меньше надо говорить, а по-тихому закрывать,всех на кого есть сведения о противоправных действиях.
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Странно такое слушать от Губернатора области. Возникает вопрос, а накуя ты такой там тогда нужен, если ты ничего не можешь сделать?
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Губернатор представляет Государство, власть назначается Президентом. Если им мешает Ахметов то пусть скажут, московиты его грохнули бы давно и усе, это для примера. А если нет, то зачем попкой тарахтеть?
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Якщо таке відкрито(!!!) заявляє перший керівник області, причому фактично прикордонної, то...то тоді запитання логічне: який дурень його призначав!?!?!?
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Брилю нужно посмотреть фото и видео как втречали сепаров в Запорожье - яйцами, мукой и зелёнкОЙ.
Где где, а Запорожье такая х-ня не прокатит, потому что Хортица это сердце Украины.

Запорожские козаки очень хорошо знают как обращаться сепарюгами.

Да, кстати это было фото года во всём мире:


Слава Україні !


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Прокатит. Донецких там стого понаехало................. И своей ваты полно. Былые заслуги не в счет. Новых нет!
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Как власть имущему чиновнику за которым СБУ, полиция налоговая можно заявлять о действиях которые финансируются за счет получения противоправным способом бюджетных средств?
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у мене там сваха, я не можу з нею розмовляти, біситись починаю. так от якщо завтра туди припреться хуйло, то половина вийде з хлібом-сіллю, вони з Бердянська
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И "это" говорит губернатор???По-моему с этой "кабанячей" властью все ЯСНО!!!На СВАЛКУ!!!...
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Ахметка кореш барыги липецкого уже все давно захватил
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Всё он правильно каже.Задача Ахметовкого кодла осевшего в Запорожье,саботировать всё,шо на пользу городу.Таким образом,накачивать злость на Киев,у людей,щоб они голосовали за жопоблок.Короче,Ахметку вже прибить давно пора,а сним всё сюсюкаются
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Он сам у ахметовского корыта пристроился, и оторваться не может.
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Мне пох,кто где пристроился.Я краем уха титушню слышал,шо заводы пилят по схемам.Выкупают якесь АПК,за мизер,та пилят.Так они уже руки потирают!Всё у них зашисибись.
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Идет подготовка захвата власти и свержения конституционного строя???

Так что законному Президенту будем власть возвращать - ЯнукОвощу! Ты придурок думай что пишешь!
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Так всё то, что он перечислил и есть результат действия нашей власти. Это Гройсман с Кабмином переворот готовят?
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А чего удивляться?! Там же сейчас гудок захватывает все! Сколько еще это будет продолжаться? Когда займутся уже этим беспределом? Донбасс слил,теперь Запорожье начинает сливать! Кучма -Ахметов!!
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Всё это называется старым добрым словом - САБОТАЖ.
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Смуток бере коли читаєш такі коменти. Адже я із Запоріжжя
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Вчера в Днепрорудном - это один из ватных городов Запорожской области, находящийся под контролем ржавого вора Ахметова, намечался митинг пенсов из "дитейвайны" с требованием остановить(!) войну на Донбассе. Митинг не состоялся после того, как дети-вонючки узнали, что из разных городов области гасить их приедут патриоты.
Брыль-г#ндон к этому никакого касательства не имел. Зато это чмо хвастается в соцсетях дипломом доктора юридических наук, полученным в ЧАСТНОМ вузе. Тема докторской диссертации - децентрализация власти в Украине, которой пока не существует. То есть, Брылюга ср#ная стала специалистом в том, чего НЕТ.
В этом вся власть Запорожской области.
А с сепарами мы без них разберемся. Если чо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИдет подготовка захвата власти и свержения конституционного строя, - губернатор Запорожской области Брыль
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