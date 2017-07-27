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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:взрыв (4225) Газ (8784) Киев (17723)

 Среди возможных причин взрыва в киевской многоэтажке "Киевгаз" называет газовый баллон, взрывчатку и попытку самоубийства хозяйки

газ

Предметом взрыва на первом этаже многоэтажки в Голосеевском районе Киева мог стать посторонний газовый баллон или взрывчатка; или же жительница квартиры могла совершить самоубийство.

Как информирует Цензор.НЕТ cо ссылкой на 112 Украина, такие предварительные версии произошедшего озвучили в пресс-центре ПАО "Киевгаз".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Взрыв в жилом доме Киева: спасатели продолжают работы по разбору завалов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Отмечается, что аварийные бригады сразу прибыли на место инцидента.

"Работники аварийной службы полностью отключили весь стояк от газоснабжения и начали выяснять обстоятельства происшествия вместе со специальной комиссией. Квартира, которая стала эпицентром взрыва, была оснащена только газовой плитой. Предварительный осмотр жилища не указал на то, что этот прибор мог быть источником взрыва или источником утечки газа", - говорится в сообщении.

В "Киевгазе" объясняют, что взрывоопасную смесь образует концентрация природного газа на уровне от 5 до 15 процентов по объему в смеси с воздухом.

"Для того, чтобы в такой квартире создать взрывоопасную концентрацию, необходимо минимум 4 часа наполнять помещение газом, используя для этого все газовые конфорки и духовку, которые будут работать на полную мощность. Вместе с этим помещение должно быть полностью закрытым и находиться в герметичном состоянии. Квартиру, которая стала эпицентром события, было обустроено деревянными окнами, которые не способны обеспечить полную герметичность, что практически исключает вероятность взрыва", - сказано в тексте.

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Не удивительно, сами себя проверяют, удивительно было бы если рассматривали признали бы утечку до счетчика.
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десь же була інфа (на сайті 1+1 здається), що бабця сусідам казала, що завтра її вже не побачать.
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что за газовый баллон в заголовке?
если в тексте сказано, что есть стояк газоснабжения?

редакторы цензора свои тексты не читают?
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Я что, не могу купить газовый баллон на дачу, если у меня есть газоснабжение в квартире?
А потом взять полный баллон и выставить его на солнышко на застекленный балкон ( ну не в квартире же его хранить, в самом деле!). Да, я идиот! Но нас таких много...
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можешь
но можно ж цензору новости подавать так, чтобы гадать не пришлось.
а то, как в колхозной газете - нифига не понятно.
в заголовке есть баллон, в тексте о нем упоминания нет. только о том, что есть газовый стояк и газом нужно было бы много часов наполнять квартиру.
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ну, это как обычно, о чем вижу, о том пою. Под газовый стояк и "много часов" как раз подходит версия про самоубийство. Так что не совсем уж "кто в лес, кто по дрова", всё же определенная логика имеется.
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да ладно.... в сюжетах інших видань вибух стався між 1 і 2м поверхами)))
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Плейшнер пятый раз выбрасывался с 3-го этажа - яд не действовал!
А если без сарказма - за последний месяц второй взрыв в Голосеево в жилом доме.
Может, соответствующим службам лучше работать нужно?
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Это явно два разных взрыва. Первый был 100% от взрывчатки. Потому что кирпичные стены (толстые, как когда-то давно строили) превратились в пыль, а в гостинице напротив и домах рядом стекла остались целы. Тот, кто закладывал взрывчатку, знал толк во взрывном деле.
А второй взрыв - туча крупных обломков, доски, с дерева смело все листья, в округе разбиты стекла не только в квартирах, но и даже в машинах. Типичный объемный взрыв.
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Широкое видение вопроса... Эксперт то же по полицейскому набору из ларька взят?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСреди возможных причин взрыва в киевской многоэтажке "Киевгаз" называет газовый баллон, взрывчатку и попытку самоубийства хозяйки
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