 Среди возможных причин взрыва в киевской многоэтажке "Киевгаз" называет газовый баллон, взрывчатку и попытку самоубийства хозяйки

Как информирует Цензор.НЕТ cо ссылкой на 112 Украина, такие предварительные версии произошедшего озвучили в пресс-центре ПАО "Киевгаз".
Отмечается, что аварийные бригады сразу прибыли на место инцидента.
"Работники аварийной службы полностью отключили весь стояк от газоснабжения и начали выяснять обстоятельства происшествия вместе со специальной комиссией. Квартира, которая стала эпицентром взрыва, была оснащена только газовой плитой. Предварительный осмотр жилища не указал на то, что этот прибор мог быть источником взрыва или источником утечки газа", - говорится в сообщении.
В "Киевгазе" объясняют, что взрывоопасную смесь образует концентрация природного газа на уровне от 5 до 15 процентов по объему в смеси с воздухом.
"Для того, чтобы в такой квартире создать взрывоопасную концентрацию, необходимо минимум 4 часа наполнять помещение газом, используя для этого все газовые конфорки и духовку, которые будут работать на полную мощность. Вместе с этим помещение должно быть полностью закрытым и находиться в герметичном состоянии. Квартиру, которая стала эпицентром события, было обустроено деревянными окнами, которые не способны обеспечить полную герметичность, что практически исключает вероятность взрыва", - сказано в тексте.
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если в тексте сказано, что есть стояк газоснабжения?
редакторы цензора свои тексты не читают?
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А потом взять полный баллон и выставить его на солнышко на застекленный балкон ( ну не в квартире же его хранить, в самом деле!). Да, я идиот! Но нас таких много...
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но можно ж цензору новости подавать так, чтобы гадать не пришлось.
а то, как в колхозной газете - нифига не понятно.
в заголовке есть баллон, в тексте о нем упоминания нет. только о том, что есть газовый стояк и газом нужно было бы много часов наполнять квартиру.
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А если без сарказма - за последний месяц второй взрыв в Голосеево в жилом доме.
Может, соответствующим службам лучше работать нужно?
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А второй взрыв - туча крупных обломков, доски, с дерева смело все листья, в округе разбиты стекла не только в квартирах, но и даже в машинах. Типичный объемный взрыв.
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