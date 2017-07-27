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 Политика Украины
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 Пять украинских телеканалов начнут эфирное вещание на территорию Крыма

телевышка

Телеканалы "UA: Крым" (НОТУ), "Черноморская ТРК", ICTV, "5 канал" и "Тонис" победили в конкурсе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на осуществление цифрового телевещания с вышки в с.Чонгар (Херсонская обл.) на северную часть оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал член Нацсовета Сергей Костинский.

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"Всего на конкурс Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявки подали семь телеканалов: "UA: Крым", "ЧТРК", ICTV, "СТБ", "ПравдаТУТ", "5 канал", "Тонис" (прямой). Спасибо всем телеканалам за патриотическую позицию и поддержку Крыма не только словом, но и делом", - отметил он.

По его словам, аудитория телеканалов составит более 200 тыс. крымчан.

Костинский напомнил, что в Крыму доступны все украинские телеканалы и 10 радиостанций со спутников Astra и Amos.

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"Также Первый канал Украинского радио вещает на 70% территории Крыма на средних волнах, на частоте 549 кГц", - отметил он.
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и первое свое вещание начнут с того, как у Саакашвили отобрали гражданство Украины . Хотя, с другой стороны, давно уже надо было телевещание на Россию запустить.
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Врьотє ви всьо! Он усьо пєрєдал в слєпой траст!
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Показывайте им круглосуточно пляжи Одессы , Кириловки , Бердянска , Лазурного , Железного порта ...
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Для Северного Крыма это неактуально
а до ЮБК с Чонгара сигнал не добивает
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Ну пусть показывают поля херсонщины.Для северного Крыма это актуально.
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та пока у нас шоколадные такую хню творят в стране - не нужно.
они реально берега попутали.
и не хватало тока, чтобы еще крысчане с нас ржать начали.
стыдоба то какая...
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ага, особливо передачу в цю середу цього каналу о 20:20 на тему " Чернобильська катастрофа - грандіозний експеримент над українцями". Після такого маразму будь-яке телебачення взагалі нормальні люди дивитись не будуть.
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на каждый товар есть свой спрос. кому-то и дом-2 - шедевр.
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так, але ж це в Секретному фронті, а не в фільмі страху такий маразм вивалили. Після такого на подібні передачі взагалі дивитись не хочеться.
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странно, что Вы смотрите ТВ в промежутках между комментариями на ЦН. причем ICTV ) или заносят выписку сетки?)
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я пенсіонер, що мені ще робити як чесні новини по 5 дивитись
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1) раз на місяць ходити до банкомату
2) турбувати ЖЕУ та бабусь з приводу ОСББ
3) 10-20 коментів на добу ЦН
4) розібратись зі справами, рахунками, заповітами
5) полити помідори
6) переглянути джерела набутої інформації, дочитати 39 томів Леніна, Маркса, Ніцще тощо.

7) на 10-му екрані ТВ намалювати позначку 5, на 11-му - ICTV, на 12-му - Fox News
8) звіряти годинник/ секундомір / таймер.
9) і далі читати, читати, читати, див. п.6 )
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Щось в цьому є . Деколи думаю , що би я робив на пенсії ... :D Якщо серйозно - точно знаю , що буду багато читати .
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рибальство / полювання забув. малюючи відповідь теж спіймав себе на думці, що бути "вєчно молодим" не вийде. декілкьа років лишалось, може 15. тепер 20, чи скількі там. дуже оптимістичний погляд, знаю )
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Рибальство і полювання не люблю , не моє це ... Буду ще щось майструвати , пиляти , крутити , паяти ...
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можу порадити 2 книги, що не про/дочитав, але шукайте самостійно, хідери:
1) Методика

2) Н.Горская - женщина, вроде думающая
поділився, зверніть увагу. 1) десь 10-15 сторінок прочитав, 2) - 2-3. до того ж в 1) написано, як ми читаємо книжки.
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Ви краще скажіть що і де я не вірно написав, покривив душею. Тільки не потрібно дориватись до того, що слово "любий" в значенні "будь-який" не вживається..... як тут деякі писали, найшли, бачте, проблему. Крім цього, якщо влада плює на права окремих громадян, то потім хай не дивується, коли люди починають критикувати "досягнення" влади.
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Несколько лет не смотрю. Нормально себя чувствую. Думаю, таких много
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Вы на УКРАИНСКИЙ Донбасс дайте эфирное вещание украинских каналов. Родственница проживает в районе Курахово, с украинской стороны. Жалуется, что по ТВ одни кацапские каналы, украинские или вообще отсутствуют, или очень плохое качество изображения и звука.
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лучше бы эти деньги выделили на создание хоть одного государственного телеканала в Украине
псы. дерибан продолжается, педро мог бы своим пятым и бесплатно повещать, жлобяра
капец, будет крысманов рекламой свойей шоколадной нахлабучивать и еще и бабло с бюджета за это получать
а как же я уйду из бизнеса?
кiно и нiмци(с)
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Треба наше супутникове мовлення на РФ зорганізувати, хоча б годин 6-8 на добу. І важливіше тепер за Урал добити, аніж покрити сигналом УТ окуповані РФ території.

English Lugansk‏ @loogunda 2 часа назад

#Toretsk graffiti: Ukrainian flag flying over the Kremlin, no red stars via @subwayriwer
Пять украинских телеканалов начнут эфирное вещание на территорию Крыма - Цензор.НЕТ 2440
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ну так інтер це їх канал. сєпарський. до речі- іств також вже не дивлюсь бо якісь рашисткі серіали про війну показують. совпадєніє ?? не думаю.....
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5-Й лишний, из-за него и остальные четыре смотреть не будут
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Ну 5 это ясно! А почему нет Интера, 112, Эра, и где этот подонок Мураев бляйф и лайф сраный?
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ТРК Ера вже телевізний труп, як і канал Савіка Шустера, цвІнтер та 112 не хотіли подаватися, бо знають, на яку країну вони працюють.
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Тонис, регионала Макеенко, будет рассказывать, что Крым это россия...
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Кто хотел тот давно смотрит через спутник или инет.
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Тесть живёт в луганде , смотрит "Виасат" , украинские каналы . Звонит и спрашивает : "когда ?" .
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Правильный вопрос он задаёт . ИМХО - не больше года осталось . Здоровья тестю .
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Президент США Дональд Трамп высмеял с трибуны в Огайо молодого человека, которого из зала силой выволакивала полиция, передает FOX. Во время выступления американского лидера парень развернул на трибуне флаг СССР.

https://www.youtube.com/watch?v=_dsUolCOjBg

Пять украинских телеканалов начнут эфирное вещание на территорию Крыма - Цензор.НЕТ 3748
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПять украинских телеканалов начнут эфирное вещание на территорию Крыма
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