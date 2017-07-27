 Пять украинских телеканалов начнут эфирное вещание на территорию Крыма

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал член Нацсовета Сергей Костинский.
"Всего на конкурс Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявки подали семь телеканалов: "UA: Крым", "ЧТРК", ICTV, "СТБ", "ПравдаТУТ", "5 канал", "Тонис" (прямой). Спасибо всем телеканалам за патриотическую позицию и поддержку Крыма не только словом, но и делом", - отметил он.
По его словам, аудитория телеканалов составит более 200 тыс. крымчан.
Костинский напомнил, что в Крыму доступны все украинские телеканалы и 10 радиостанций со спутников Astra и Amos.
"Также Первый канал Украинского радио вещает на 70% территории Крыма на средних волнах, на частоте 549 кГц", - отметил он.
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а до ЮБК с Чонгара сигнал не добивает
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они реально берега попутали.
и не хватало тока, чтобы еще крысчане с нас ржать начали.
стыдоба то какая...
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2) турбувати ЖЕУ та бабусь з приводу ОСББ
3) 10-20 коментів на добу ЦН
4) розібратись зі справами, рахунками, заповітами
5) полити помідори
6) переглянути джерела набутої інформації, дочитати 39 томів Леніна, Маркса, Ніцще тощо.
7) на 10-му екрані ТВ намалювати позначку 5, на 11-му - ICTV, на 12-му - Fox News
8) звіряти годинник/ секундомір / таймер.
9) і далі читати, читати, читати, див. п.6 )
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1) Методика
2) Н.Горская - женщина, вроде думающая
поділився, зверніть увагу. 1) десь 10-15 сторінок прочитав, 2) - 2-3. до того ж в 1) написано, як ми читаємо книжки.
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псы. дерибан продолжается, педро мог бы своим пятым и бесплатно повещать, жлобяра
капец, будет крысманов рекламой свойей шоколадной нахлабучивать и еще и бабло с бюджета за это получать
а как же я уйду из бизнеса?
кiно и нiмци(с)
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English Lugansk @loogunda 2 часа назад
#Toretsk graffiti: Ukrainian flag flying over the Kremlin, no red stars via @subwayriwer
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https://www.youtube.com/watch?v=_dsUolCOjBg
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