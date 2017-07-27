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 Политика Украины
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 Украинский воин погиб в результате обстрела Водяного, - штаб

потери

Обстрел произошел около 8:00 утра.

Украинский воин погиб в результате обстрела боевиками позиций поселка Водяное на мариупольском направлении, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на Facebook.

"Сегодня, 27 июля, около 8:00 в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе н.п. Водяное (ОТУ "Мариуполь") погиб военнослужащий ВС Украины. Украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью", - заявили в штабе.

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В штабе добавили, что российско-оккупационные войска продолжают нарушать договоренности о неприменении оружия.
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Вічна пам'ять і шана героям !
В АТО гинуть найкращі.

Люди, як ви можете у цей час йти хресним ходом під ПРАПОРОМ церкви Московського патріархату, яка відмовляє в останній молитві нашим загиблим ?

Чи ви не українці ?
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в Германии погибли 2 воина в Мали, вертолетчики из за жары, все каналы об этом. Так хочется надеяться, что и украинские власти каждую смерть рассматривали как национальную трагедию и делали выводы, а не прикрывались словами-на войне.....
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