 "Нафтогаз" оштрафован за отсутствие кол-центров

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом стало известно во время заседания Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
"Это является одним из требований лицензионных условий и требованием, чтобы быть поставщиком последней надежды", - отметил глава комиссии Дмитрий Вовк.
Как сообщалось, поставщиком "последней надежды" является определенный Кабинетом Министров Украины трейдер, который не имеет права отказать потребителю в заключении договора поставки природного газа на ограниченный период времени, это необходимо для непрерывного обеспечения потребителей газом в случае ликвидации или банкротства их действующего поставщика.
С 2015 года таким поставщиком является НАК "Нафтогаз Украины" сроком на три года. Поставщик "последней надежды" обязан обеспечивать потребителей газом до 60 суток, чтобы дать им возможность заключить договор с другим поставщиком.
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У пацанов с юмором все нормально.
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