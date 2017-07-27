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 Политика Украины
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Все про:Нафтогаз (2300) штрафы (726)

 "Нафтогаз" оштрафован за отсутствие колл-центров

нафтогаз сбу рейдерство

"Нафтогаз Украины" оштрафован за нарушение Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по поставке газа среди которых, в частности, нарушение требования о создании и обеспечении функционирования колл-центров для обслуживания потребителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом стало известно во время заседания Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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"Это является одним из требований лицензионных условий и требованием, чтобы быть поставщиком последней надежды", - отметил глава комиссии Дмитрий Вовк.

Как сообщалось, поставщиком "последней надежды" является определенный Кабинетом Министров Украины трейдер, который не имеет права отказать потребителю в заключении договора поставки природного газа на ограниченный период времени, это необходимо для непрерывного обеспечения потребителей газом в случае ликвидации или банкротства их действующего поставщика.

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С 2015 года таким поставщиком является НАК "Нафтогаз Украины" сроком на три года. Поставщик "последней надежды" обязан обеспечивать потребителей газом до 60 суток, чтобы дать им возможность заключить договор с другим поставщиком.


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Шо за фігня??? НафтоХерГаз -монополіст, нє???!
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В Украине везде монополии . Олигархи ворюги поделили экономику Украины по секторам и грабят и грабят . МАУ каламойского казла порхатого не пускает в украину лоукосты . вот тебе и инвестиции и цены на товары .
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у коболєва зарплата більша чим у президента Америки. питання -і шо воно нам зробило що цому така подяка ? може газ у нас безкоштовний ,чи бензин ? я питаю у порохоботів !
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, поставщиком "последней надежды"

У пацанов с юмором все нормально.
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ну вот, если его оштрафуют, значит цены на газ повысят.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нафтогаз" оштрафован за отсутствие колл-центров
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