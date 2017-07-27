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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8802) Лукаш (279) уголовное дело (2313) Горбатюк (234)

 Горбатюк о деле Лукаш: Создаются какие-то искусственные препятствия, которые не позволяют решить этот вопрос

лукаш

Начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет об искусственных препятствиях завершению расследования по обвинению экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"С февраля этого года следователь и прокурор считают, что готовы к завершению расследования этого производства... Подозреваемые - не только Лукаш, но и еще более 10 человек, в том числе из Министерства юстиции, из частных предприятий, адвокаты, которым инкриминируется завладение средствами государственного бюджета", - рассказал С.Горбатюк на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Он подчеркнул: "С февраля проект уведомления о подозрении не согласовывается заместителем генпрокурора Столярчуком".

По словам С.Горбатюка, вместе с тем, не было никаких замечаний относительно недостаточности доказательств, и в целом ему не указали на официальные причины неподписания этого подозрения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лукаш сообщено о подозрении в незаконном завладении 2,5 млн средств", - Горбатюк

"Создаются исключительно какие-то искусственные препятствия, которые не позволяют этот вопрос решить", - добавил он.

Напомним, Лукаш подозревается в расхищении средств и служебном подлоге. А в июле текущего года ее вызывали на допрос в Генпрокуратуру по делу о госреестрах.
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Фамилии называй .За каждым действием стоит конкретный ублюдок .
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??? Что за бред? Вся полнота власти и руки развязаны. Кто мешает?
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да-да,такая же хрень с полнотой власти была и у Саакашвили...
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это уже будет реклама средства или инструмента, нужно будет заплатить налог
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Их бы фото да из СИЗО после так 3-4 месяцев отсидки в камере на 20 заключённых.....
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ага, а то наворовали и "следят" за собой, как богатырёва в своё время, глаз на жопу натянули или герман, пасть нормально не открывается.
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Так это хорошо, что не открывается. Мало того, что Янык Чехова в поэты записал, так эта курва его бред еще и обосновать пыталась!
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Проститутки нормальные всегда ухоженные! А что? Им семье борщ варить. Или на базар за "косточками" ходить. Это элитные бляди!!!
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Вата научилась принимать любые обличья .
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У этой служительницы Фемиды , столько компромата на нынешних реформаторов , что ей бояться нечего , разве что только "случайно " упавшего на голову кирпича
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Рыгов Порох приказал не трогать. Бо свои. Штепу и ту уже три года судят. Кернес с Ефремовым подтвердят.
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это искусственное препятствие сидит на банковой, шоколадом истекает.
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Тает лето, скоро начнет желтеть лист и первые шины полетят на Майцдан!
Пардон! Я хотел сказать, не шины, а перелетные птицы в Африку и на юг.
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Я думаю эта ситуация добром не закончится. Такие были надежды и такой ПШИК получился. Это для меня лично удар и оскорбление эта проститутская камарилья.
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"Для участия в президентской кампании, в действительности, нужно немного: 2,5 млн грн, чтобы зарегистрироваться. Открывается фонд и честно говорится: я собираю деньги на президентство", - сообщила Савченко.
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Первым её Бог наказал , потом многие наказывали , теперь очередь Украины .
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На заявление Горбатюка, Лаврентий Павлович Берия ответил бы так "У всяких "искусственных препятствий" есть ИМЯ, ФАМИЛИЯ и ДОЛЖНОСТЬ"
ПыСы: И....домашний адрес...
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У вас влада в рука - а ви таку єрунду несете. Якщо ви прийшли до влади і хтось вам заважає, то може вам не слід було до влади рватись? От Порошенку ніхто не завадив позбавити Саакашвілі громадянства, а тут вам бабай якийсь заважає.
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Странный человек... Не успела еще в качестве адвоката накопить нужную сумму на залог
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГорбатюк о деле Лукаш: Создаются какие-то искусственные препятствия, которые не позволяют решить этот вопрос
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