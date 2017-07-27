 Горбатюк о деле Лукаш: Создаются какие-то искусственные препятствия, которые не позволяют решить этот вопрос

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"С февраля этого года следователь и прокурор считают, что готовы к завершению расследования этого производства... Подозреваемые - не только Лукаш, но и еще более 10 человек, в том числе из Министерства юстиции, из частных предприятий, адвокаты, которым инкриминируется завладение средствами государственного бюджета", - рассказал С.Горбатюк на пресс-конференции в четверг в Киеве.
Он подчеркнул: "С февраля проект уведомления о подозрении не согласовывается заместителем генпрокурора Столярчуком".
По словам С.Горбатюка, вместе с тем, не было никаких замечаний относительно недостаточности доказательств, и в целом ему не указали на официальные причины неподписания этого подозрения.
"Создаются исключительно какие-то искусственные препятствия, которые не позволяют этот вопрос решить", - добавил он.
Напомним, Лукаш подозревается в расхищении средств и служебном подлоге. А в июле текущего года ее вызывали на допрос в Генпрокуратуру по делу о госреестрах.
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Пардон! Я хотел сказать, не шины, а перелетные птицы в Африку и на юг.
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ПыСы: И....домашний адрес...
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