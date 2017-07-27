 Правоохранители ищут взрывчатку на железнодорожном вокзале в Киеве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г. Киеве.
На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологическая служба. Проверка сообщения продолжается.
"В 13:46 в Соломенское управление полиции по спецлинии "102" позвонил неизвестный и сообщил о том, что здание железнодорожного вокзала заминировано. На место происшествия срочно выехали специалисты профильных служб, взрывотехники, спасатели и медики.
В настоящее время продолжается тщательная проверка всех помещений вокзала и прилегающей территории", - сказано в сообщении.
В Нацполиции отметили, что событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Соломенского управления полиции.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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