 Гражданство Саакашвили: на Майдане Незалежности проводится акция в поддержку политика

На Майдане Незалежности собралось вече в поддержку политика Михеила Саакашвили после решения президента Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
На вече собралось около двухсот участников, вече охраняет полиция. Собравшиеся люди принесли с собой украинские паспорта и подняли их вверх.
"Мы сегодня собираемся не для того, чтобы митинговать, а чтобы обменяться своими мыслями и спланировать дальнейшие действия", - заявила одна из организаторов акции и добавила, что вече является реакцией возмущения людей на лишение Саакашвили гражданства.
"Мы мобилизуем людей для спокойного гражданского протеста осенью. Если мы не соберемся мирно, кто-то это сделает вместо нас с применением силы. Лишение гражданства Саакашвили - это боязнь и ответ на то, что мы должны были делать. Мы будем и дальше делать то, что планировали и вернем Саакашвили в Украину", - заявила одна из организаторов вече.
Адвокат Саакашвили заявил, что будет обжаловать решение о лишении гражданства в Апелляционном суде.
"Когда будет определена дата заседания, придите в суд и поддержите", - заявил адвокат.
Также защита будет требовать получения указа президента.
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Указ секретный,адвокату его не выдадут,а суд без Указа документы не примет.
Подлецы короче.
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«Деревенский совет постановил совершить изнасилование 17-летней девушки в качестве наказания за изнасилование ее братом другой сельчанки -12-лет»
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Барыге нужна справка от барыги...
ГЕТЬ в Панаму...
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после такого слива , не западло ФБР-цам дать честные и правдивые показания)
надеюсь он этим там сейчас и занимается)
УКРАИНА - ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА! ДАЁШЬ НОВОГО ПРЕМЬЕРА!
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Вот сайт.... https://petition.president.gov.ua/login
подавайте.....
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Сообщите когда подадите ....мне аж интересно сколько голосов она наберет...больше чем было на сайте РНС сторонников или меньше.....
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Избирательное "правосудие", к тому же, с нарушением Основного Закона (Конституции) - это херовый симптом
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В брюках вырос корнеплод.
Очень девки полюбили
К нему лазить в огород
Если что-то затрясло
Где-то на планете
Знайте, это Михаил
Пукнул в туалете!
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Витебск. Сегодня. Транвай.
Опознавательные знаки старшина забыл выдать. В связи с чем витебчане осторожно спрашивают:
шо, починаеца?
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Удачи адвокатам Сакашвили и всем неравнодушным к Михо гражданам Украины!
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4 ч · Kiev Oblast, Бровары ·
Украинское гражданство можно или получить (набути, статьи 6-8, 11-15) или быть принятым в гражданство (прийняття, статья 9) или возобновить (поновлення, статья 10)
Саакашвили был принят в гражданство по статье 9. Одним из условий принятия гражданства - отсутствие судимости, о чем кандидат указывает в прошении (клопотанні) на прием в гражданство.
При нарушении статьи 9 при подаче прошения, а именно - указания неправдивых данных, гражданство прекращается (припинення с статья 17) вследствии потери (втрати, статья 19)
Саакашвили был заочно осуждён в Грузии в 2014 году. В гражданство он был принят в 2015. Он прекрасно знал на что шел и понимал, что все своё пребывание в Украине он будет зависим от Порошенко. Украинская Конституция прямо запрещает выдачу граждан Украины другим странам. А вот лиц без гражданства - нет.
Это не Порошенко сделал его зависимым, а сам Саакашвили пошел на это. И это было частью договоренностей, которые сам Саакашвили сначала принял, а потом и нарушил.
После своего губернаторства вся деятельность Саакашвили была направлена на провоцирование Порошенко прекращении ему гражданства. Он не занимался реформами, не занимался ничем полезным. Он тупо кричал, что его вот-вот выгонят и называл Порошенко барыгой. Ему надо было чтобы его выгнали, чтобы этим потом объяснять свою бездеятельность и уйти обиженным, чтобы потом все свидетели "реформ" Саакашвили бились в припадке и занесли на ручках в очередную страну.
Случилось это после визита Порошенко в Грузию. Очевидно, что были достигнуты договоренности и Украина что-то получит в обмен. Скоро узнаем.
Тут нет страха перед Саакашвили и его партией. Обычная политика и прощание с человеком, который не в состоянии выполнять договоренности.
Особенно в этой истории радует толпа беснующихся, кричащих о нарушении Конституции, о том, что других граждан Украины (которые получили гражданство по рождению, например и это другая статья и другие условия) не лишают гражданства.
Вы, инфузории туфельки, перед тем, как упоминать Конституцию в суе, хотя бы законы почитали, может быть дошло, что Саакашвили сам принял правила этой игры и сам знал на что шел.
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1. приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого Закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов;
2. добровольное вступление на воинскую службу другого государства, которая соответственно законодательству этого государства не является всеобщей воинской обязанностью или альтернативной (невоенной) службой
Ну и ещё несколько случаев.
Ноль по фазе
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А ведь в посте написана читая правда...со ссылками на статьи Конституции....
И не понимают они...что от того что они этот пост заспамят...ничего не изменится.....
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Есть такой сайт называется ГУГОЛ кторий все ваши слова сливает в унитаз
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Когда узнал, что можно было тупо лишать гражданства
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https://www.facebook.com/Ruhnovihsyl/videos/1828705687443263/
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https://www.facebook.com/DmitrijDmitrievv/videos/1706029106371549/
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Тот тоже через Интерпол,пытался преследовать Литвиненко,Закаева и многих других.
Не получилось-применил полоний.
Так вот друзья,все дело о расстрате госсредств Михо,крутится вокруг того,что нескольким охранникам Михо,за госсчет купили костюмы (в местном магазине-не Кристиан Диор),потому как зарплаты были низенькие. Это коррупция?! Подчеркиваю,не виллы и госдачи (кстати,как там насчет госдач в АПУ и кормежки на халяву за счет украинцев?),не панамские оффшоры,не бизнес с оккупантом и уплата налогов в страну-агрессора на которые потом грузинских солдат убивали. Обратите внимание,незаконный президент Украины,который вместе с незаконными депутатами,утвержденными незаконным ЦИК Украины,принимает незаконное решение о лишении гражданства,истинного патриота Украины. Тем самым,как по Булгакову,Аннушка разлила масло и впереди......Майдан с виселицей! Потому как в этот раз,Майдан будет кровавым для банды Липецкой Жопы.
Он,Шоколадный Придурок,не лишил гражданства граждан Лугандонии Захарченко и Плотницкого,коррупционеров Кивалова и Насирова,Труханова и Онищенко (несмотря на то,все они имеют гражданство третьих стран и это уже официально подтверждено)предателей своей
страны в лице крысчан,которые массово,получали гражданство страны-агрессора (почти три миллиона да плюс с Лугандонии масса и ни один из них.....не лишен,даже те предатели,которые с воинских частей,присягу нарушили. НИ ОДИН!!!!многие из них,приезжают в Украину за новыми паспортами,чтоб в ЕС кататься или вторую пенсию оформить),не говоря уже про таких личностей как Фирташ.
Он мстит Михо за его популярность и за барыгу. Он еще и завидует. Михо без охраны,фоткается с народом и его.....ЛЮБЯТ!!!
Кроме шоколадных холуев.
Вся политика шоколадной сволочи,против Михо,строится на том,что он.....ЧУЖОЙ (мол сами справимся с реформами и прочим,не хрен мол украинцев принижать)!!!
Они так и не поняли со своими холуями,что Михо для украинцев,стал своим....РОДНЫМ и более близким чем вся эта сволочь,которая грабит Украину и прячет бабло по оффшорам.
Слава Украине. Порошенку на Майдан к ответу!
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Да и костюмов для охраны на 3,7 млн долларов наверное даже от Диор сложно было бы закупить.
https://zn.ua/WORLD/v-gruzii-nachalis-sudebnye-slushaniya-po-ugolovnym-delam-protiv-saakashvili-172135_.html
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и бьются в истерике башкой об клаву целый день.
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олишенни его гражданства на основе допущенных ошибок.
и не выполненности БОЛЬШЕЙ части его обещаний !
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