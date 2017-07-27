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 Политика Украины
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Все про:гражданство (627) Саакашвили (1856) суд (21313)

 Гражданство Саакашвили: на Майдане Незалежности проводится акция в поддержку политика

майдан

Адвокат Саакашвили заявил, что будет обжаловать решение о лишении гражданства в Апелляционном суде.

На Майдане Незалежности собралось вече в поддержку политика Михеила Саакашвили после решения президента Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

На вече собралось около двухсот участников, вече охраняет полиция. Собравшиеся люди принесли с собой украинские паспорта и подняли их вверх.

"Мы сегодня собираемся не для того, чтобы митинговать, а чтобы обменяться своими мыслями и спланировать дальнейшие действия", - заявила одна из организаторов акции и добавила, что вече является реакцией возмущения людей на лишение Саакашвили гражданства.

"Мы мобилизуем людей для спокойного гражданского протеста осенью. Если мы не соберемся мирно, кто-то это сделает вместо нас с применением силы. Лишение гражданства Саакашвили - это боязнь и ответ на то, что мы должны были делать. Мы будем и дальше делать то, что планировали и вернем Саакашвили в Украину", - заявила одна из организаторов вече.

Адвокат Саакашвили заявил, что будет обжаловать решение о лишении гражданства в Апелляционном суде.

Гражданство Саакашвили: на Майдане Незалежности проводится акция в поддержку политика 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прекращение гражданства Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией, - АП

"Когда будет определена дата заседания, придите в суд и поддержите", - заявил адвокат.

Также защита будет требовать получения указа президента.
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Но Закон о гражданстве Украины говорит именно о судимости, то есть о приговоре суда и доказанной вине человека. А пока ты под следствием - ты под презумпцией невиновности, то есть несудим и невиновен. Это не может являться основанием для утраты гражданства и не может называться "ложными сведениями". Могут ли украинские власти быть до такой степени юридически безграмотными?
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Если честно, то я не знаю. Может уже и был приговор?
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это сделано для того,чтобы Михо в суд не мог пойти.
Указ секретный,адвокату его не выдадут,а суд без Указа документы не примет.
Подлецы короче.
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От це ще раз підтверджує, що всі майдани в Україні проплачені. На непроплачені виходять тільки ініціативні люди - максимум 200-300 чоловік, ну хай 4-5 тисяч як в липні цього року вийшли в Києві пенсіонері міліції. Згадується, як Порошенко на майдані 2014 обіцяв відбудувати Хрещатик - ну зовсім непроплачений майдан був....Отакий в нас народ.....свідомий.....
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А тебе то что придурок? Ты не выйдешь при любом раскладе. Ты гамном к дивану приклеен!
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Знаєш, я переживав в свій час за Ющенка, а потім бджоляр наклав на всіх..., це мене спустило з небес на землю грішну. Ще переживав за майдан 2014 року, хоча на ньому не був..., тепер бачу що ідеї майдана накрились мідним тазом. Я би вийшов і на майдан, і куди хоч, якби був гурт людей однодумців, у яких би була ідея інша, аніж дорватись до державного корита і набити собі кишені. Наразі я такого гурту чи партії не бачу. Саакашвілі може революціонер в душі, однак його спочатку хотів використати Порошенко, тепер інші. Країна, у якій народ сам суне голову в ярмо, є пропащою країною. Через те розумні люди з України тікають в Європу, Америку, бо в цій кримінально-олігархічній країні майбутнього не буде.
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Это Киев в каком-то райцентре людей бы было на порядок больше. Киев жрёт и срёт, это давно не Украина, а другая отдельная страна, где живут паны и их обслуга со столов которых харчуется. Обслуга шоли будет выходить бунтовать, они то приспособились мыть жопы собачкам панов, за 2 минималки сеанс.
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Не совсем так....
«Деревенский совет постановил совершить изнасилование 17-летней девушки в качестве наказания за изнасилование ее братом другой сельчанки -12-лет»
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Надо собираться, когда эта сволочь дома а не на курортах! Что-бы потом скопом их повесить!!
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Против Михаила "возбудили дело" в мацкве через акционера ГАЗПРОМА иванишвили - нынешнего "гаранта" грузин... ставленик обманул Миграционную службу и не дал компрамата на Миху с тем, шобы затем барыга панамский ввину Михе это поставил...

Барыге нужна справка от барыги...
ГЕТЬ в Панаму...
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Сколько еще можно терпеть этого бандита Порошенка?! Я уже согласен на физическое его устранение, хотя был всегда за мирное решение вопросов.
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Да дело не только в Михо.Посмотрите,за что умирают нпши ребята? Чтобы сегодня Бойко,Виркул и всч остальная сволочь с наглыми мордами и московскими попами победоносно шли по Киеву??За это вас убивают?
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Их убивают за то, что лунандону заготелось "путин введи". Не спекулируйте на на войне.
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Гражданство Саакашвили: на Майдане Незалежности проводится акция в поддержку политика - Цензор.НЕТ 3541
после такого слива , не западло ФБР-цам дать честные и правдивые показания)
надеюсь он этим там сейчас и занимается)
УКРАИНА - ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА! ДАЁШЬ НОВОГО ПРЕМЬЕРА!
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в ближайшее время ждем заявления грицака и гандоши херащенка от имени сабакова о том, что это все происки кремля. всем заплатили. ведомости в качестве доказательства есть.
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Жаль я не в Киеве, надо петицию подавать на сайт президента, поддержка будет в тысячу раз больше,не уверена поможет ли это ,но пусть видят , что народ устал от лапши и всепроизвола.
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в суд потрібно подавати. на позбавлення громадянства пєті малороського.прєдводітєля всєх дирляндонів і сєпаррузьгє.
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И подам.Там правда, чтобы зарегистрироваться с тебя и нижнее белье снимут и обследуют, но ничего, мы - чистые, переживем.
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А как вы хотели по другому ..?? Регистрация такой и должна быть.....вы ведь петицию типа подаете...
Сообщите когда подадите ....мне аж интересно сколько голосов она наберет...больше чем было на сайте РНС сторонников или меньше.....
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Во-первых в Киеве, как и везде сейчас в Украине, жарко, народу мало - поразъехались, так что время выбрано с умом, а писать петиции президенту на указ президента - это только чтоб пар выпустить и замять
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Конституция Украины (ч. 1 ст. 25) устанавливает, что граждане Украины не могут быть лишены права изменить гражданство. Выход из гражданства - акция добровольная , которая происходит по личному ходатайству гражданина на имя Президента Украины. Никто не имеет права запретить лицу изменить свое гражданство . Согласно ст. 18 Закона «О гражданстве Украины», гражданин Украины, который, соответственно к действующему законодательству, есть таким, что постоянно проживает за границей, может выйти из гражданства Украины по его ходатайству.

Избирательное "правосудие", к тому же, с нарушением Основного Закона (Конституции) - это херовый симптом
Гражданство Саакашвили: на Майдане Незалежности проводится акция в поддержку политика - Цензор.НЕТ 703
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Офшоренко использовал харизму и авторитет Михо чтоб завалить Кулявлоба. А теперь когда Саакашвили начал дальше коррупционеров щимить припекло и шоколадному с посипаками.
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Кроме того , Михо единственный из Украинских политиков кто поддержал на выборах Трампа ...потому что давно с ним знаком , на фоне будущих выборов в Украине как вы думаете кого поддержат американцы
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Лукашенко управляет страной,как колхозом,а пороз рншил,что украина это его фабрика?
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И уже заканчиваются уборщицы, охранники, грузчики...для устаивания их на государственные должности. Кадров в Рошен не хватает.....
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Лишить его гражданства - тупость конечно необъяснимая, но вот с поддержкой ........ кисло.
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Дык не всё и сразу...Просто люди уху ели с таких действий Банковой, нежданочка такого наглого цинизма и тупости.
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Так он третий месяц кажется в США отсиживается. Отсюда и поддержка на ноле. И вообще всё это действо какое-то мутное с лишением гражданства - зачем и кому это было нужно. Он мог стать потенциальной угрозой не Порошенко, а скорее БЮТ, Самопомочи и остальных из этого ряда. Лохторат у них разный. Да и странным образом молчат эти силы второй день.
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А что - порошенко лидирует? Дело не в рейтингах, а в словах обвинения против власти, и в частности, порошенко. Это и ежу понятно. Вышел Михо из-под контроля, вот будка и перевозбудилась.
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Хочу даю , не хочу не даю гражданство .Во должность . Ещё и можна миллиарды с трудового народа воровать .
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Как у нашего у Михи
В брюках вырос корнеплод.
Очень девки полюбили
К нему лазить в огород
Если что-то затрясло
Где-то на планете
Знайте, это Михаил
Пукнул в туалете!
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Опять нулевок насыпали на тему. Хорош уже тратить наши деньги на ботов! Ну не работает же, неужели не доходит?
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Он все одно не понял ибо туп, как ..., ну вы поняли
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А и в самом деле не работает, такие пламенные призывы, и даже до 200рыл не дотянули. Опять рыговское бабло коту под хвост. Не заработала помолова на икорку к хлебушку.🙂
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Конкурентов нужно спровадить перед до выборов 2 года - лохторат не сильно заподозрит: Садового спровадили с помощью львовского мусора, Саакашвили - лишением гражданства. Останутся только технические конкуренты Петра?
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А тем временем
Витебск. Сегодня. Транвай.
Опознавательные знаки старшина забыл выдать. В связи с чем витебчане осторожно спрашивают:
шо, починаеца?

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Вот это было бы не плохо, если адвокаты Михо на вполне законных основаниях затаскают шоколадника по судам, в том числе и ЕСПЧ и международным судам, в результате которых под самые президентские выборы рейтинг шоколадного будет равен абсолютному нулю...
Удачи адвокатам Сакашвили и всем неравнодушным к Михо гражданам Украины!
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здеся наш хазарский каганат что то сделал не так...........
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В этом бардаке в Украине, виноват в первую очередь Кучма .при этой твари была грабительская приватизация , при нём был создан вечно убыточный Нафтогаз . чтобы воровать деньги со всей Украины , при нём образовались кланы и олигархи грабящие народ . ну а там и Гонгадзе и т . д .
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Kuz'minykh Anatoly
4 ч · Kiev Oblast, Бровары ·
Украинское гражданство можно или получить (набути, статьи 6-8, 11-15) или быть принятым в гражданство (прийняття, статья 9) или возобновить (поновлення, статья 10)
Саакашвили был принят в гражданство по статье 9. Одним из условий принятия гражданства - отсутствие судимости, о чем кандидат указывает в прошении (клопотанні) на прием в гражданство.
При нарушении статьи 9 при подаче прошения, а именно - указания неправдивых данных, гражданство прекращается (припинення с статья 17) вследствии потери (втрати, статья 19)
Саакашвили был заочно осуждён в Грузии в 2014 году. В гражданство он был принят в 2015. Он прекрасно знал на что шел и понимал, что все своё пребывание в Украине он будет зависим от Порошенко. Украинская Конституция прямо запрещает выдачу граждан Украины другим странам. А вот лиц без гражданства - нет.
Это не Порошенко сделал его зависимым, а сам Саакашвили пошел на это. И это было частью договоренностей, которые сам Саакашвили сначала принял, а потом и нарушил.
После своего губернаторства вся деятельность Саакашвили была направлена на провоцирование Порошенко прекращении ему гражданства. Он не занимался реформами, не занимался ничем полезным. Он тупо кричал, что его вот-вот выгонят и называл Порошенко барыгой. Ему надо было чтобы его выгнали, чтобы этим потом объяснять свою бездеятельность и уйти обиженным, чтобы потом все свидетели "реформ" Саакашвили бились в припадке и занесли на ручках в очередную страну.
Случилось это после визита Порошенко в Грузию. Очевидно, что были достигнуты договоренности и Украина что-то получит в обмен. Скоро узнаем.
Тут нет страха перед Саакашвили и его партией. Обычная политика и прощание с человеком, который не в состоянии выполнять договоренности.
Особенно в этой истории радует толпа беснующихся, кричащих о нарушении Конституции, о том, что других граждан Украины (которые получили гражданство по рождению, например и это другая статья и другие условия) не лишают гражданства.
Вы, инфузории туфельки, перед тем, как упоминать Конституцию в суе, хотя бы законы почитали, может быть дошло, что Саакашвили сам принял правила этой игры и сам знал на что шел.
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Уголовникам не положено гражданство. Нигде.
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На соседней ветке я полдня потеряла, объясняя, что Конституцией в ст.4 предусмотрена отмена решения о принятии в гражданство и что руководством служит Закон о гражданстве, где есть Раздел 3. "Прекращение гражданства Украины и отмена решений о приобретении гражданства Украины . И там уже конкретно:
1. приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого Закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов;
2. добровольное вступление на воинскую службу другого государства, которая соответственно законодательству этого государства не является всеобщей воинской обязанностью или альтернативной (невоенной) службой
Ну и ещё несколько случаев.
Ноль по фазе
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А я два дня потратила на просьбу указать, какие именно сведения предоставлены Саакашвили в ложном виде. Судимость? У него ее нет. Какие у вас еще есть варианты?
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Ну так все верно. Он имел заочную судимость когда подавал документи на гражданство и при заполнении указал что не имет проблем в Грузии. То есть Петя когда зная об этом подписал указ зная о том что он осужден в Грузии с условием что Саакашвили вед себя в рамках правил и его никто не трогает. И когда Саакашвили нарушил условия договора то есть начал говорить о свержении Пети Петя в свою очередь лишил его гражданства типа ми незали он соврал. Легко пришло легко ушло.
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Спамят пост зрадоботы и всепропальщики...спамят..
А ведь в посте написана читая правда...со ссылками на статьи Конституции....
И не понимают они...что от того что они этот пост заспамят...ничего не изменится.....
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Саакашвили не осуждался в Грузии ни в 2014, ни в другом году.
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Бу-гха-гха. Несметные массы вышли в поддержку мученика.
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Сдается мне, что большинство из этих 50 человек случайные зеваки.)
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Судя по всему капец пуйловской вечеринке.)) Полиция подтянулась.
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ЦЕ ТИ ПОЛІЦІЄЮ НАЗИВАЄШ ЯКІ З НИХ 90 % НЕНАВИДЯТЬ УКРАЇНУ ? Я називаю їх як вони є- сабаковці.
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Фсе. Лавку прикрыли. Даже трансляция прекратилась.
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Будет и у Порошенко своя ЙОЛКА на майдане, скоро уже...
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Уважаемые друзья! Если ИНТЕРПОЛ,получив материалы уголовного дела против Михо,куда Иванишвили попытался подать его в розыск,признал дело политически мотивированным и ОТКАЗАЛ(!!!) преследовать Михо,то Липецкая Жопа,решил поступить глупее Путлера!
Тот тоже через Интерпол,пытался преследовать Литвиненко,Закаева и многих других.
Не получилось-применил полоний.
Так вот друзья,все дело о расстрате госсредств Михо,крутится вокруг того,что нескольким охранникам Михо,за госсчет купили костюмы (в местном магазине-не Кристиан Диор),потому как зарплаты были низенькие. Это коррупция?! Подчеркиваю,не виллы и госдачи (кстати,как там насчет госдач в АПУ и кормежки на халяву за счет украинцев?),не панамские оффшоры,не бизнес с оккупантом и уплата налогов в страну-агрессора на которые потом грузинских солдат убивали. Обратите внимание,незаконный президент Украины,который вместе с незаконными депутатами,утвержденными незаконным ЦИК Украины,принимает незаконное решение о лишении гражданства,истинного патриота Украины. Тем самым,как по Булгакову,Аннушка разлила масло и впереди......Майдан с виселицей! Потому как в этот раз,Майдан будет кровавым для банды Липецкой Жопы.
Он,Шоколадный Придурок,не лишил гражданства граждан Лугандонии Захарченко и Плотницкого,коррупционеров Кивалова и Насирова,Труханова и Онищенко (несмотря на то,все они имеют гражданство третьих стран и это уже официально подтверждено)предателей своей
страны в лице крысчан,которые массово,получали гражданство страны-агрессора (почти три миллиона да плюс с Лугандонии масса и ни один из них.....не лишен,даже те предатели,которые с воинских частей,присягу нарушили. НИ ОДИН!!!!многие из них,приезжают в Украину за новыми паспортами,чтоб в ЕС кататься или вторую пенсию оформить),не говоря уже про таких личностей как Фирташ.
Он мстит Михо за его популярность и за барыгу. Он еще и завидует. Михо без охраны,фоткается с народом и его.....ЛЮБЯТ!!!
Кроме шоколадных холуев.
Вся политика шоколадной сволочи,против Михо,строится на том,что он.....ЧУЖОЙ (мол сами справимся с реформами и прочим,не хрен мол украинцев принижать)!!!
Они так и не поняли со своими холуями,что Михо для украинцев,стал своим....РОДНЫМ и более близким чем вся эта сволочь,которая грабит Украину и прячет бабло по оффшорам.
Слава Украине. Порошенку на Майдан к ответу!
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Лишить его гражданства - действительно тупость. Но там 4 уголовных дела и одно из них из-за разгона мирной акции оппозиции 7 ноября 2007 года и присвоения телекомпании "Имеди" покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Саакашвили обвиняется в превышении служебных полномочий.
Да и костюмов для охраны на 3,7 млн долларов наверное даже от Диор сложно было бы закупить.
https://zn.ua/WORLD/v-gruzii-nachalis-sudebnye-slushaniya-po-ugolovnym-delam-protiv-saakashvili-172135_.html
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Кучму тоже обвиняли в превышении полномочий, за то что он четвертовал Гию. Ну и шо? Сидит он не в тюрьме, а в Минске. Уважаемый человек.
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сцуко, устроили цирк на ровном месте.
и бьются в истерике башкой об клаву целый день.
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как зрада воспалилась...эту бы энергию да генератором-и антрацит не потребовался бы
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хотите не хотите, а Майдан- 3 нужен, и он будет. И ситуация с Михо - вполне себе повод.
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ПЕТИцию соевому офрмляйте на сайте презтдента.
олишенни его гражданства на основе допущенных ошибок.
и не выполненности БОЛЬШЕЙ части его обещаний !
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200 Человек пришло, остальные миллионы жителей Киева порохоботы надо полагать. Ну что ж значит всех все устраивает.
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Саакашвили, как чесн. чел., должен поехать в Джорджию (которая не в США), оправдать своё имя в суде. А вот после этого, и после того как сдаст экзамен по укр. языку и истории(надеюсь к тому времени такую норму введут), совершенно безпроблемно сможет претендовать на укр. гражданство.
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А танци будуть? Огласитетвесь репертуар....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГражданство Саакашвили: на Майдане Незалежности проводится акция в поддержку политика
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