 Гражданство Саакашвили: на Майдане Незалежности проводится акция в поддержку политика

На Майдане Незалежности собралось вече в поддержку политика Михеила Саакашвили после решения президента Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 На вече собралось около двухсот участников, вече охраняет полиция. Собравшиеся люди принесли с собой украинские паспорта и подняли их вверх."Мы сегодня собираемся не для того, чтобы митинговать, а чтобы обменяться своими мыслями и спланировать дальнейшие действия", - заявила одна из организаторов акции и добавила, что вече является реакцией возмущения людей на лишение Саакашвили гражданства."Мы мобилизуем людей для спокойного гражданского протеста осенью. Если мы не соберемся мирно, кто-то это сделает вместо нас с применением силы. Лишение гражданства Саакашвили - это боязнь и ответ на то, что мы должны были делать. Мы будем и дальше делать то, что планировали и вернем Саакашвили в Украину", - заявила одна из организаторов вече.Адвокат Саакашвили заявил, что будет обжаловать решение о лишении гражданства в Апелляционном суде.

"Когда будет определена дата заседания, придите в суд и поддержите", - заявил адвокат.Также защита будет требовать получения указа президента.