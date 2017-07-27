 Вместо Чуркина постпредом России при ООН назначен зам Лаврова Небензя

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-служба Кремля.
"Президент РФ подписал Указ "О постоянном представителе Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителе Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.
Небензя с 2013 года занимает пост заместителя главы МИД РФ.
Напомним, 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке скончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года.
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Такой же лось....
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По-своему логично для страны-бензоколонки выставить представителем чела с такой фамилией.
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