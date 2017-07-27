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Все про:ООН (2150) Путин (24059) Чуркин (186) Небензя (1)

 Вместо Чуркина постпредом России при ООН назначен зам Лаврова Небензя

небензя

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении замглавы МИД РФ Василия Небензи постпредом Российской Федерации в ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-служба Кремля.

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"Президент РФ подписал Указ "О постоянном представителе Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителе Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.

Небензя с 2013 года занимает пост заместителя главы МИД РФ.

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Напомним, 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке скончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года.

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Якщо цей хєр щось не те скаже, що було потрібно - сценарій вже знаємо. Чай, інфаркт, новий постпрєд ООН
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Він хоч сам розуміє,що це не зам Лаврова,а чергова жертва після Чуркіна?
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Вони спєцом , своїх представників, по ідіотським прізвищам підбирають ..?
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Не бенз я!
По-своему логично для страны-бензоколонки выставить представителем чела с такой фамилией.
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Странно. Почему-то прочитал фамилию "Небензя" без первой буквы. Куда-то она затерялась.
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В последнем абзаце редакция допустила ошибку. Правильно было так:"Напомним, 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке сдох постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Он 64 года коптил небо".
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Очередной мальчик для битья, потом коротенький некролог.
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еще один, будет доказывать в ООН шо он не бензя...
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И вот находят же людей с приятными, исконно русскими фамилиями. Какая страна -такие и небздени....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВместо Чуркина постпредом России при ООН назначен зам Лаврова Небензя
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