 Более 60% работодателей допускают нарушения при выплате зарплат и уплате налогов, - ГФС

Как передает Цензор.НЕТ, Государственная фискальная служба (ГФС) при проведении проверки субъектов хозяйствования, которые выплачивали заработную плату и другие доходы физическим лицам, выявила нарушения налогового законодательства у 61,7% плательщиков.
По результатам проверок в бюджеты доначислено около 167 миллионов гривен налога на доходы физических лиц, более 72 миллионов гривен единого взноса и почти 13 миллионов гривен военного сбора.
Фискальная служба за полгода выявила 900 работников, которые работали без соответствующего официального оформления.
ГФС уже направила в органы прокуратуры материалы и сведения относительно 352 предприятий, на которых выплата заработной платы проводилась в размерах ниже законодательно установленного минимального уровня.
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Лето виновато?
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...хто ж им даст?
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Возникновение государства с точки зрения марксистской теории:
- Совершенствование орудий труда;
- Переход от «присваивающей» экономики к «производящей»
- Появление частной собственности;
- Социально-классовое расслоение общества;
- Формирование органов управления;
- Государство как аппарат подавления одного класса другим.
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А я вот и этим 40-ка процентам порадовался. Потому что на моей памяти только ОДИН работодатель не допускал нарушений по ЗП. А знал я их не один десяток.
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За словами нардепа, вона буде збирати для цього гроші за допомогою спеціального фонду.
Позафракційний народний депутат Надія Савченко заявила, що буде балотуватися на пост президента України на наступних виборах. "Участь я приймати буду, а як далі - буде видно", - сказала вона в інтерв'ю "Главкому".
За словами нардепа, вона буде збирати для цього гроші за допомогою спеціального фонду. "Для участі в президентській кампанії, насправді, потрібно небагато: 2,5 млн грн, щоб зареєструватися. Відкривається фонд і чесно кажучи: я збираю гроші на президентство", - повідомила Савченко. Вона також заявила про наміри брати участь і в парламентських виборах, якби вони проходили зараз...хвора блядина,кацапи заберiть алкашку взад до себе в Кащенко без обмiну...
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"Збираю гроші": Савченко заявила, що йде в президенти
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Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом - и в Ялту!
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