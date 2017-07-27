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 Более 60% работодателей допускают нарушения при выплате зарплат и уплате налогов, - ГФС

зарплата

В первом полугодии выявлено 0,9 тыс. наемных лиц, работавших неофициально.

Как передает Цензор.НЕТ, Государственная фискальная служба (ГФС) при проведении проверки субъектов хозяйствования, которые выплачивали заработную плату и другие доходы физическим лицам, выявила нарушения налогового законодательства у 61,7% плательщиков.

По результатам проверок в бюджеты доначислено около 167 миллионов гривен налога на доходы физических лиц, более 72 миллионов гривен единого взноса и почти 13 миллионов гривен военного сбора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики добились возвращения в бюджет более 19 миллионов гривен нанесенного ущерба

Фискальная служба за полгода выявила 900 работников, которые работали без соответствующего официального оформления.

ГФС уже направила в органы прокуратуры материалы и сведения относительно 352 предприятий, на которых выплата заработной платы проводилась в размерах ниже законодательно установленного минимального уровня.
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Так Гройсман уже давно сказал, что все в норме и отлично...а тут на тебе!
Лето виновато?
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Ситуація ще не скоро зміниться- особливо в малому та середньому бізнесі. Імхо.
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бггг, это смешно, их больше, гораздо больше...
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более 95% работников ГФС как брали взятки так и берут......остальные 5% не то что бы честные, им просто не дают.....
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...остальные 5% работников ГФС уборщицы, ухранники и секретутки...
...хто ж им даст?
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Держава має робити службовцям індексацію зарплат і пенсій,а вона цього не робить. А якщо підприємець цього не зробить то вже штраф,бо це порушення законодавства. То держава може порушувати права людей,а підприємці ні
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немного педии не повредит

Возникновение государства с точки зрения марксистской теории:
- Совершенствование орудий труда;
- Переход от «присваивающей» экономики к «производящей»
- Появление частной собственности;
- Социально-классовое расслоение общества;
- Формирование органов управления;
- Государство как аппарат подавления одного класса другим.
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Ну, можно ведь и по-другому сказать: 40% работодателей не допускают нарушений при выплате зарплат и уплате налогов. Совсем другое впечатление остается!
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Таким, как вы, только ныть бы. Вам правительство реформу за реформой толкает, и никакой благодарности.
А я вот и этим 40-ка процентам порадовался. Потому что на моей памяти только ОДИН работодатель не допускал нарушений по ЗП. А знал я их не один десяток.
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как только кабмин ,АП,ВР и приближенное кодло заплатит, так и сразу остальные заплатят.
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кабмин ,АП,ВР и рады бы заплатить, но только когда остальные заплатят!
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замкнутый круг получается,они не хотят перестать воровать ,люди не хотят платить!
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если не все 90%! проблема в самой система, которая ПОЗВОЛЯЕТ и толкает на такие нарушения. если бы государство было ГРАЖДАНСКИМ (а не пановье-феодальным "дружков-олигархов"), то и отношение к налогам было совсем другим.
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А может дело не в плохих налогоплательщиках, а в плохом налоговом законодательстве? Тогда все претензии к законодателям, то бишь, к нардепам, мать их так…
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Ага , а деякі в офшорах податки шакалАдні ворогам платили...
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"Збираю гроші": Савченко заявила, що йде в президенти


За словами нардепа, вона буде збирати для цього гроші за допомогою спеціального фонду.

Позафракційний народний депутат Надія Савченко заявила, що буде балотуватися на пост президента України на наступних виборах. "Участь я приймати буду, а як далі - буде видно", - сказала вона в інтерв'ю "Главкому".

За словами нардепа, вона буде збирати для цього гроші за допомогою спеціального фонду. "Для участі в президентській кампанії, насправді, потрібно небагато: 2,5 млн грн, щоб зареєструватися. Відкривається фонд і чесно кажучи: я збираю гроші на президентство", - повідомила Савченко. Вона також заявила про наміри брати участь і в парламентських виборах, якби вони проходили зараз...хвора блядина,кацапи заберiть алкашку взад до себе в Кащенко без обмiну...
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зареєструватися ???????? а разве она еще не на учете ?
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а что мы собственно подразумеваем или называем ГОСУДАРСТВОМ ???
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UA Олег Курков
"Збираю гроші": Савченко заявила, що йде в президенти
=========
Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом - и в Ялту!
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Зарплата главы нафтогаза Украины три миллиона гривен , а налог платит из 40 тысяч гривен . Это что вообще такое ублюдки ?
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А у этих 60% есть родители, дедушки, бабушки? Хотя да, в нищенских пенсиях виноват уряд и т.д., но никак не эти 60%...
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є в кого вчитись....біля берега моря, річки прогуляйтесь ...прокурор з маєтком, суддя, депутат, мер....великому бізнесу офшори, малому -спрощені податки....і більше семи мільйонів остарбайтерів...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаБолее 60% работодателей допускают нарушения при выплате зарплат и уплате налогов, - ГФС
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