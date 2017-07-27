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Все про:бедность (235) Кабмин (10423) Минфин (1164) НАН Украины (91) Министерство социальной политики (497) Минэкономразвития (433) Госстат (87)

 Кабмин разработал методику определения "глубины" бедности украинцев

налоги пенсия денисова

Министерство социальной политики, Министерство экономического развития и торговли, Министерство финансов, Государственная служба статистики и Национальная академия наук (НАНУ) утвердили методику комплексной оценки бедности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом говорится в совместном приказе ведомств.

Как отмечается, методика разработана во исполнение стратегии преодоления бедности.

Методика предусматривает определение 3 групп критериев оценки бедности.

1-я группа (основные монетарные критерии бедности): совокупные эквивалентные расходы лица ниже 75% медианного уровня среднедушевых эквивалентных совокупных расходов; совокупные эквивалентные расходы лица ниже фактического (расчетного) прожиточного минимума в среднем на душу населения; общие эквивалентные доходы лица ниже фактического прожиточного минимума в среднем на душу населения; общие эквивалентные доходы лица ниже законодательно установленного прожиточного минимума в расчете на месяц в среднем на одного человека.

Для основных монетарных критериев бедности рассчитываются следующие показатели: совокупный дефицит дохода бедного населения; средний дефицит дохода бедного населения; глубина бедности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 50% украинцев откладывают или отказываются от лечения из-за нехватки средств, - социсследование

2-я группа (другие монетарные критерии бедности): эквивалентные расходы лица ниже черты бедности, определенной Организацией Объединенных Наций (ООН) для стран Центральной и Восточной Европы как гривневый эквивалент 5,05 доллара в соответствии с паритетом покупательной способности; среднедушевые эквивалентные доходы лица ниже 60% медианного уровня среднедушевых эквивалентных доходов по шкале эквивалентности Европейского Союза.

3-я группа (немонетарный критерий бедности): наличие в домохозяйствах из-за нехватки средств 4 из 9 признаков депривации (сокращение либо полное лишение возможности удовлетворять основные потребности).

По методологии ЕС к признакам депривации относятся: наличие в домохозяйстве задолженности по выплате ипотечного кредита или арендных платежей, счетов за коммунальные платежи, платежи за приобретение товаров и услуг в рассрочку или других платежей по кредитам; неспособность домохозяйства оплатить недельный ежегодный отпуск вдали от дома; неспособность платить за поддержание надлежащей температуры в жилище; неспособность платить за потребление блюд с мясом, курятиной, рыбой (или их вегетарианским эквивалентом) через день; неспособность платить неожиданные финансовые расходы за счет собственных ресурсов (в размере законодательно установленного прожиточного минимума в расчете на месяц в среднем на одного человека); неспособность позволить себе иметь телефон (в том числе мобильный); неспособность позволить себе иметь цветной телевизор; неспособность позволить себе иметь стиральную машину; неспособность позволить себе иметь автомобиль.
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Источник: По материалам "Українські Новини"
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Ну так Влада реформаторів Бідність вже подолала
тепер буде Долати глибину Бідності

Ідіоти бля, бюрократи...
нє щоб по простому рівень
- бідності (дохід на одну особу менше прожиткового)
- достатку (дохід на одну особу рівний прожитковому або перевищує його на 10% від нього)
- роскоші (дохід на одну особу перевищує прожиткови на більше ніж 10% від нього)
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по простому низзззя. Цельных 3 министерства + статистика + нану працювали!
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Мда, Аферестичнореформаторськозлодійська влада України створила "Глибинобідномір"
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сильно просто звучит, должен же грося показать, шо он недаром в академии уаравления (или как там то ПТУ называлось) диплом выша получил...
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Ну не суки,вместо того,чтобы поднимать уровень жизни украинцев ,власть разработала методы определения "глубины" бедности.Теперь не глубоко бедных власть будет делать глубоко бедными ,это ее нынешняя геноцидная задача.
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Бабтисты Пети Порошенко придумали новую ZIDOVSKU мантру как бы их померять в рост или объем??!! рулеткой будути мерять или циркулем.. дефективные а может проведет с помощью АК 47 окончатешльный расчет олигархата в Украине и все сразу станут средним достатком и классом.. нет ну скажите где еще кроме Украины разрыв в доходах в совокупности изщмеряется в сотнях итысячах раз????!!!!!!!
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!?!? Идиоты полезные или просто сумасшедшие. Рехформы? Ё-декларации....мозги выкручивают? А как по поводу богатсва?
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Глубина бедности ? Работать надо!! Как скажут нам ригошоколады и "пока" не достигшие дна жополизы.
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бери лопату иди копать- говорил азарка, я возьму лопату и пойду закапывать барыг
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Это типа готовьтесь к меркам длина, высота, ширина?
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Ну вот. Теперь у нас будет не бедность, а методически разработанная бедность.
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Совокупленье тоже?? Ато совокупный-совокупный...
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Кто совокупляется, тот не бедный. Силы на это есть - значит кушает хорошо. В итоге, уже богатый.
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Еще надо утвердить степени толщины богатства...
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к состоятельным приравняли всех имеющих телевизор и чайник и три пары носков....
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Нет, чтобы бороться с бедносттью населения, они изобретают критерии. Между прочим, какая-то группа получил нехилые бабки за разработку критериев бедности. Как могут знать жирные коты, что такое бедность?
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Чтобы определить глубину, это ж нужно всунуть и вытянуть... По-моему, такие замеры постоянно производятся..
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Диагональ телевизора, будет влиять на диагональ и толщину бедности?
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Глиьина бідності... це як... ти підний він дуже підний а він дуже дуже бідний то ти ще не дуже глибоко бідний так шо не вимагай від влади не красти та працювати на державу???
Якесь дурне кіно... їм бл#дям більше немає чим зайнятись!!!
Якщо пенсія меньш ніж плата за житло та послуги то яка це глибина бідності?
Якщо з/п ледь вистачає на життя то це яка глибина?
Може вже краще візначяти глибину дурості та вороватості тих хто при владі???! Але навіщо всі і так знають, як казав Кузьма Скрябін, " депутати УСІХ созивів головні злодії країни"!!!
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"неспособность позволить себе иметь цветной телевизор"
А какие-то другие телевизоры ещё выпускают?

"неспособность платить за потребление блюд с мясом, курятиной, рыбой (или их вегетарианским эквивалентом) через день", "неспособность позволить себе иметь автомобиль"
А тех, кто себе это позволить может - можно сразу в перечень зажиточных записывать.
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Если определяли глубину бедности, то без Олежки Ляшка не обошлось.
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ну, по всем параметрам он - глубоконебедный)...
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Свавіллю влади не має меж. Оце рожевощоке порося відтепер буде визначати ще й оцінювати ступінь бідності 98 відсотків українців.
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еще ни один из здесь украинцев сидящих не сказал: Я -нищий. Пожалейте меня. Нищие здесь-сидящие с утра до ночи колбасные мигранты, никому и нахрен не нужные ни здесь, ни на новой родине.Пожалеем их.
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ниже черты бедности 5,05 доллара в день, то есть 150 долларов в месяц, а у меня 1420 гривень в месяц, так в какой жопе я нахожусь?
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ОТОЖ
- бедность будут измерять глубиной,
-богатство - выпуклостью,
-глупость одних - терпением,
-а наглость других - безнаказаностью.
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спасибо, как жрать мивину и строить теугольник по 3-м медианам и биссектрисам не алгебраически - вспомню, если че )
- расчет в долларах?) странно, почему не по бигмак-индексу
- использование в расчетах фонарного "прожиточного минимума" - чушь
- закрітие дебиторки / баланс в 0 == "богатый (небедный) Украинец" ?)) смешно.
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глубина бедности.
хоть бы не позорились.
кацапы вместе с киселем неделю над нами ржать будут.

ПыС. а как же наши досягнення экономики, о который блеял грося?
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Экономика и "благосостояние" черни при нынешних правилах не коррелируют.
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после лишения гражданства Саакашвили над нами весь мир уже ржать будет
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Ви не зрозуміли, Шановні...З бідних будуть вираховувати"багатих" ...
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Идиоты - в Украине бедность не углубляется, а расширяется. Так что меряйте что-то другое.
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В Венесуэле ещё хуже.....Там уже даже не бедность , там - Марианская впадина.....Нашему правительству ещё работать и работать , чтобы опуститься так глубоко . Но ещё не всё потеряно....Гройсман - он лучший в этом деле. )
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Видать к голодомору идет, уже и таблицы с уровнем глубины для нищих разрабатывают.... Вот по осени введут плату за газовые, электрические счетчики, чтобы не резать уши людей разговорами о поднятии тарифов на газ и электричество, и будет полный аут.. Цены даже летом на продукты кусаются, одежду на секондхенде народ покупает. До какого позора за 27 лет Украину довели, а такие сказки Рух когда-то распространял....
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Когда перепись оставшегося населения..?
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Навіщо проводити перепис , коли всі ідентифіковані , та всі Соцвиплати здійснюються напряму , через електронні платежі ?
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"" Глибина "" бідності чи ненажерливості "" реформаторів "" ??
Коли люди з 50 річним стажем , забули смак м"яса , фруктів , цукерок , бо "" реформатори " відібрали - знецінили пенсії в ЧОТИРИ рази , порушуючи Конституцію України , де Гарантовано Соцзахист , Соцсправедливість .....
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народ Украины лежит на дне мирового океана бедности,а привязавшая к ногам народа камень для быстрейшего погружения на дно власть , изобретает "глубиномер"
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Чому Америка не виконує Міжнародний Договір 1994 р . ??????
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хіба в 1994 році США давали зобовязання зробити народ України заможнім???
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А чем критерии ООН или Всемирного банка не устраивают?
Будем считать, что расходы Президента - точка отсчета.
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Пора бы нам разработать методику определения "глубины" разворованного олигархами относительно медианного уровня среднедушевого благосостояния на момент развала СССР для определения совокупного дерибана и определения в нем долевого участия каждого из високопосадовців. С определением уголовной ответственности за наворованное богатство соотносительно общих эквивалентных доходов лица выше фактического прожиточного минимума. С исключением нулевого уровня в декларациях, ликвидацией возможности освобождения под залог и ликвидации смягчающих обстоятельств для ворующих в особо крупных размерах с пожизненным поражением в правах на руководящие должности.
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