 Кабмин разработал методику определения "глубины" бедности украинцев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом говорится в совместном приказе ведомств.
Как отмечается, методика разработана во исполнение стратегии преодоления бедности.
Методика предусматривает определение 3 групп критериев оценки бедности.
1-я группа (основные монетарные критерии бедности): совокупные эквивалентные расходы лица ниже 75% медианного уровня среднедушевых эквивалентных совокупных расходов; совокупные эквивалентные расходы лица ниже фактического (расчетного) прожиточного минимума в среднем на душу населения; общие эквивалентные доходы лица ниже фактического прожиточного минимума в среднем на душу населения; общие эквивалентные доходы лица ниже законодательно установленного прожиточного минимума в расчете на месяц в среднем на одного человека.
Для основных монетарных критериев бедности рассчитываются следующие показатели: совокупный дефицит дохода бедного населения; средний дефицит дохода бедного населения; глубина бедности.
2-я группа (другие монетарные критерии бедности): эквивалентные расходы лица ниже черты бедности, определенной Организацией Объединенных Наций (ООН) для стран Центральной и Восточной Европы как гривневый эквивалент 5,05 доллара в соответствии с паритетом покупательной способности; среднедушевые эквивалентные доходы лица ниже 60% медианного уровня среднедушевых эквивалентных доходов по шкале эквивалентности Европейского Союза.
3-я группа (немонетарный критерий бедности): наличие в домохозяйствах из-за нехватки средств 4 из 9 признаков депривации (сокращение либо полное лишение возможности удовлетворять основные потребности).
По методологии ЕС к признакам депривации относятся: наличие в домохозяйстве задолженности по выплате ипотечного кредита или арендных платежей, счетов за коммунальные платежи, платежи за приобретение товаров и услуг в рассрочку или других платежей по кредитам; неспособность домохозяйства оплатить недельный ежегодный отпуск вдали от дома; неспособность платить за поддержание надлежащей температуры в жилище; неспособность платить за потребление блюд с мясом, курятиной, рыбой (или их вегетарианским эквивалентом) через день; неспособность платить неожиданные финансовые расходы за счет собственных ресурсов (в размере законодательно установленного прожиточного минимума в расчете на месяц в среднем на одного человека); неспособность позволить себе иметь телефон (в том числе мобильный); неспособность позволить себе иметь цветной телевизор; неспособность позволить себе иметь стиральную машину; неспособность позволить себе иметь автомобиль.
Кабмин разработал методику определения "глубины" бедности украинцев
Министерство социальной политики, Министерство экономического развития и торговли, Министерство финансов, Государственная служба статистики и Национальная академия наук (НАНУ) утвердили методику комплексной оценки бедности.
Источник:
Ответить
Ну так Влада реформаторів Бідність вже подолала
тепер буде Долати глибину Бідності
Ідіоти бля, бюрократи...
нє щоб по простому рівень
- бідності (дохід на одну особу менше прожиткового)
- достатку (дохід на одну особу рівний прожитковому або перевищує його на 10% від нього)
- роскоші (дохід на одну особу перевищує прожиткови на більше ніж 10% від нього)
Ответить
Ответить
Мда, Аферестичнореформаторськозлодійська влада України створила "Глибинобідномір"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Якесь дурне кіно... їм бл#дям більше немає чим зайнятись!!!
Якщо пенсія меньш ніж плата за житло та послуги то яка це глибина бідності?
Якщо з/п ледь вистачає на життя то це яка глибина?
Може вже краще візначяти глибину дурості та вороватості тих хто при владі???! Але навіщо всі і так знають, як казав Кузьма Скрябін, " депутати УСІХ созивів головні злодії країни"!!!
Ответить
А какие-то другие телевизоры ещё выпускают?
"неспособность платить за потребление блюд с мясом, курятиной, рыбой (или их вегетарианским эквивалентом) через день", "неспособность позволить себе иметь автомобиль"
А тех, кто себе это позволить может - можно сразу в перечень зажиточных записывать.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
такі традиції
Ответить
Ответить
Ответить
Yahooєю….
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- бедность будут измерять глубиной,
-богатство - выпуклостью,
-глупость одних - терпением,
-а наглость других - безнаказаностью.
Ответить
- расчет в долларах?) странно, почему не по бигмак-индексу
- использование в расчетах фонарного "прожиточного минимума" - чушь
- закрітие дебиторки / баланс в 0 == "богатый (небедный) Украинец" ?)) смешно.
Ответить
хоть бы не позорились.
кацапы вместе с киселем неделю над нами ржать будут.
ПыС. а как же наши досягнення экономики, о который блеял грося?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Коли люди з 50 річним стажем , забули смак м"яса , фруктів , цукерок , бо "" реформатори " відібрали - знецінили пенсії в ЧОТИРИ рази , порушуючи Конституцію України , де Гарантовано Соцзахист , Соцсправедливість .....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Будем считать, что расходы Президента - точка отсчета.
Ответить
Ответить