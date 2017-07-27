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Все про:Днепропетровщина (1324) налоговая милиция (1505) ГФС (3070)

 Налоговики добились возвращения в бюджет более 19 миллионов гривен нанесенного ущерба

деньги взятка взяточник

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков добились возмещения в государственный бюджет более 19,3 миллиона гривен нанесенного ущерба в виде неуплаченных налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица одного из горно - обогатительных комбинатов, зарегистрированного в Днепропетровской области, уклонились от уплаты почти 384 миллионов гривен налогов.

В настоящее время в результате принятых сотрудниками мер в бюджет возмещена часть нанесенного ущерба в размере более 19,3 миллиона гривен. Возмещение ущерба будет продолжаться.
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У одних воров забирают деньги для других. Из левого кармана ложат в правый и еще хвастают((( Ганьба - не то слово. Безумство!

Глупость, безумство, повторы,
Скажут, что ждать впереди.
Будут обманывать воры -
Даже гадать не ходи.
Вечный преступнику праздник
И без конца благодать,
Если судья соучастник,
То на Законы плевать.
Зло, без лихих наказаний,
Ширится, пухнет, растет.
Что там за буря в стакане?
Чем недоволен народ?...
(полностью стихотворение: Торжество безумства )

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