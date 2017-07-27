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 Политика Украины, Общество
  2017  40
Все про:аэропорт (1265) Борисполь (504) Кабмин (10423) Гройсман (3212) Мининфраструктуры (488) Омелян (297) лоукост (54) Ryanair (30)

 Гройсман о ситуации с Ryanair: Изначально была слабая переговорная позиция

ryanair

Ирландский лоукостер Ryanair отменил выход на украинский рынок, потому что в стране не было стратегического видения отрасли авиаперевозок в целом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью "Новому времени".

"Я собирал всех, кто к этому имеет отношение. Важно, чтобы мы четко понимали стратегию развития и куда мы идем", - сказал он.

Глава Кабмина отметил, что привлек к решению вопроса с Ryanair инвестиционный офис, правительство, Мининфраструктуры и аэропорт Борисполь. При этом Мининфраструктуры было дано поручение разработать стратегию развития аэропортов.

По мнению Гройсмана, в Киеве должен быть международный авиахаб - аэропорт Борисполь, городской аэропорт и, лоукост-аэропорт - например, Гостомель.

Премьер уверен, что Гостомель может стать лоукост-аэропортом, который увеличит общий потенциал гражданских авиаперевозок в Украине в 2-3 раза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вопрос Ryanair перешел в политическую плоскость. Сейчас мы ждем политических решений", - Рябикин

Гройсман подчеркнул, что новых договоренностей с Ryanair необходимо достигать на взаимовыгодных для государства и частного перевозчика условиях, и выгоду от этого должен иметь пассажир.

"Это задача, которую я поставил перед Мининфраструктуры, перед офисом инвестиций и аэропортами как премьер-министр", - сказал Гройсман.

Премьер уверяет, что изначально не знал о подписанном министром инфраструктуры Владимиром Омеляном меморандуме с Ryanair. Гройсман рассказал, что в нем министерство предложило условия, которые ни с кем предварительно не обговаривались. И это, по словам премьера, привело к тому, что Ryanair получил право ссылаться на этот документ в ходе переговоров.

"Это была слабая переговорная позиция с самого начала", - заявил Гройсман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы хотим, чтобы гражданин Украины получил нормальный лоукост-сервис", - гендиректор "Борисполя"

Напомним, ирландская авиакомпания Ryanair после длительных переговоров отменила планы по выходу на авиарынок Украины. Авиаперевозчик объяснил такое решение разногласиями с руководством Борисполя, которое отказалось выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины договоренности.

В свою очередь гендиректор Борисполя Павел Рябикин обвинил лоукостер Ryanair в незаконных требованиях. Также он заявлял, что из-за ультиматума Ryanair аэропорт может понести убытки в 2 млрд грн.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Омелян заявил, что в отказе Ryanair запланированного входа в Украине виновен также и крупнейший авиаперевозчик страны - авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ).
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завеса чтобы сбить другие новости и звиздели снова о этом?
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Да пошли вы нахрен с своими лоукостами! Вы бляди и без них смоетесь отселя!!
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Выпустили второго п..на сказки рассказывать,чтоб сбить ажиотаж возле михо.История с рейнаром показало только одно,честный западный бизнес не хочет иметь дело с нашими ворами,воры по другому работать не умеют.
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Не велика потеря.. этот Ryanair намеревался возить сюда алко и секс туристов-нищебродов с Лондона и Голландии..
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Просто привлекать надо было не Омеляна, а специалистов с опытом организации международных авиа перевозок. Нет своих - пригласите европейцев на пару месяцев.
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Це Омелян і мав зробити- та йому чогось одноосібного закортілося. І ще велике питання- чого саме.
А тепер Гройсман має вирулювати з цієї ситуації.
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Твой винницкый базарный маланец во всем обосрался и тупой как жопа верблюда.
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Дуже змістовна та аргументована репліка- десь спеціально вчився?
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А наче на курсах в Ляшка- чи він їх там проводив?
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та у тебя все вокруг виноваты, кроме пети, гроси и всей этой шоблы.
они одни бедненькие, все ночами не спят, о народе думают!
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Кого і в чому я безпідставно звинуватив? Приклад, прошу!
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Ребята идите вы все На)(уй и Гройсман и Аваков с Шеколадной мразью ,Ну не получаеться у вас Вы обычные совковые воры
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Маланцы а не пора сь?быватся а то и так обосрались со своими "реформами"...ведь бить будут то вас реально-больно и сильно и куда попало.
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Порох говорят с Пуйлом сепаратные переговоры готовит а то Трамп ему указал место а оно скорей под шпонкой около отхожего места.
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ОК, а что Украина или Киев потеряли, что Ryanair сюда не пришел? Хотели завлечь сюда иностранцев из Лондона и Голландии билетом на 50 евро (допустим)дешевле. И что это были бы за люди, которые массово рванули бы в Киев при скидке 50-70 евро? Какие-то бродяги, любители дешевого пива и секса. Ну ездили бы здесь на метро, жили бы в хостелах, жрали бы в макдонольдсе - городу и стране от таких туристов толк какой?
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.. хотя, про макдональдс я загнул - просто бы накупили 2-х литровых бутылей пива, на нем бы все время и держались. Вспоминаю ЕВРО-2012, когда шведы массово с Труханового острова ходили на Контрактовую площадь в Сильпо за 2-х литровым пивом - а это минут 40 в 1 сторону.. вот подобных туристов и их многомиллиардный вклад в экономику Украины мы потеряли в связи с не приходом сюда Ryanair (((((
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Ну да, фигня какая.. Средний "очень бюджетный" турист оставляет в экономике около 50 евро в день...
Даже 300 человек в день - это 15 000 евро. В сутки. Прихода валюты. Или 0,5 млн в месяц.
Или 5-6 млн в год.
Это, на всякий случай, 1000 человек зарплатой в 500 евро или 2000 в 250...
Это налоги, это новые рабочие места, это живые деньги.
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Поверь, эти туристы не оставляли бы и 50 евро в сутки - я насмотрелся на подобных туристов на Евро-2012.
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.. 1500 грн. в сутки, ты серьезно? Они бы жили или на съемных квартирах (помесячно, толпой, как на ЕВРО-2012), из жратвы - в основном, пиво. Гривен 300 в день может и поверю, а может и нет.
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Да не выходит жить помесячно. Средний турист приезжает на неделю, макс 10 дней.
Это снятая квартира посуточно или хостел/отель.
Плюс питание, транспорт..
Меньше 50 евро можно ужаться, где-то до 30. Но даже 30 - деньги.

А ждать туриста с кошельком можно до второго пришествия. Для него надо иметь отели, транспорт, гидов и т.д. Пока с этим туго. Но начинать можно и с бекпекеров, как в свое время начинала Камбоджа, Вьетнам и Таиланд. Потом подтянутся люди и с деньгами
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Хорошо, тогда по точно такой же логике кто-то из украинцев улетел бы в Лондон и увез с собой бы валюту. И увез возможно больше, чем привезли бы "туристы". То есть в стране валюты не стало бы больше. Просто если бы Ryanair планировал открыть маршруты на побережье Испании, Италии , Греции и т.д. - еще можно было бы говорить, что очень многие украинцы могли бы воспользоваться такими перелетами. Но Англия и Голландия.. и украинцы туда слабо летают , а какие бы иностранцы оттуда прилетели бы я уже писал.. А отелей-ресторанов для нормальных-денежных туристов в Киеве хватает, да они сюда и прилетают, а не ждут скидки в несколько десятков евро.. Кстати, это общемировое явление - страны специально ограничивают приезд малоденежных туристов.
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Вот только из Украины туристов в Лондон в разы меньше, чем из Лондона в Киев
И валюты бы стало больше.
Украинцы летают в Англию и Голландию работать. И им как раз Райны были бы в тему.
Эти люди, кстати, присылают в Украину немало валюты.

Расскажите мне о таких странах? Я их реальных знаю только Бахрейн и, с натяжкой, Таиланд, который просит у часто отдыхающих показать 500е в расчете на месяц пребывания.

Все остальные, даже Англия, бьются за каждую копейку.

ps Подскажу: в странах с реальной борьбой не должно быть дешевого проживания. А оно есть везде, даже в Швейцарии
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.. далеко не каждый снимает квартиру-отель посуточно. Просто изначально снимается квартира надолго, а потом одни уезжают, другие приезжают и т.д. по кругу, ну и ночует далеко не 2-3 человека в такой квартире.
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Это вы какой-то сквот описали. Такое конечно бывает, у тех же автостопщиков, болел и разных других тусовок, но это даже не 1%, это доли процента в массе приезжающих.
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развели Беню на откат с МАУ? Ждем подорожания от МАУ.
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кстати, так я так и не понял.
в статье ж черным по белому написано, что изначально обещали райнару особые условия.
так а в чем тогда беня не прав, когда требует одинаковых условий для всех?

порохоботы тут слюни пускали про конкуренцию.
какая м.б. конкуренция, если условия у всех разные?
хотите конкуренцию, давайте всем равные условия!
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"так а в чем тогда беня не прав, когда требует одинаковых условий для всех"

О, насчет бени вы ошибаетесь. На одинаковые условия беня не согласен. Беня считает, что самые выгодные условия должны быть у него - как это есть на сегодняшний день
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ну это предположение.
м.б. он так и считает (м.б. так и есть на самом деле), но в последнем позове по поводу райнар он требовал именно одинаковых условий.
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Это не предположение, это факт. Директор Борисполя в этом признался открытым текстом, что у МАУ самые выгодные условия в Борисполе.
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так стоп.
я не понял, в чем вопрос.
в том, что у мау лучшие условия? я этого не отрицал.
требовал он для райнар условия хуже, чем для мау? нет. требовал одинаковые.
так в чем вопрос?
если бы он внаглую требовал для райнар условия хуже, я бы с вами согласился, что он на одинаковые условия не согласен.
а в данном случае касательно райнар я не могу с вашими словами согласиться...
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Шо там гадать. Несхотіли в "Ryanair" порацювати по Українських схемах відкатів та контролю за цінами, шоб не збивали ціни, так як вони мали змогу запропонувати нізьки ціни.
Ось і уся правда о тих хто при владі... рехварматори х#євиє!
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занесли выпускнику МАУПа.... премъер министр не имеющий образования... жуть... барыга...
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кароч есе как всегда !
ручное управление !
потом скажут шо грося все порешал...
а остальные тут/там бараны...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман о ситуации с Ryanair: Изначально была слабая переговорная позиция
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