 Гройсман о ситуации с Ryanair: Изначально была слабая переговорная позиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью "Новому времени".
"Я собирал всех, кто к этому имеет отношение. Важно, чтобы мы четко понимали стратегию развития и куда мы идем", - сказал он.
Глава Кабмина отметил, что привлек к решению вопроса с Ryanair инвестиционный офис, правительство, Мининфраструктуры и аэропорт Борисполь. При этом Мининфраструктуры было дано поручение разработать стратегию развития аэропортов.
По мнению Гройсмана, в Киеве должен быть международный авиахаб - аэропорт Борисполь, городской аэропорт и, лоукост-аэропорт - например, Гостомель.
Премьер уверен, что Гостомель может стать лоукост-аэропортом, который увеличит общий потенциал гражданских авиаперевозок в Украине в 2-3 раза.
Гройсман подчеркнул, что новых договоренностей с Ryanair необходимо достигать на взаимовыгодных для государства и частного перевозчика условиях, и выгоду от этого должен иметь пассажир.
"Это задача, которую я поставил перед Мининфраструктуры, перед офисом инвестиций и аэропортами как премьер-министр", - сказал Гройсман.
Премьер уверяет, что изначально не знал о подписанном министром инфраструктуры Владимиром Омеляном меморандуме с Ryanair. Гройсман рассказал, что в нем министерство предложило условия, которые ни с кем предварительно не обговаривались. И это, по словам премьера, привело к тому, что Ryanair получил право ссылаться на этот документ в ходе переговоров.
"Это была слабая переговорная позиция с самого начала", - заявил Гройсман.
Напомним, ирландская авиакомпания Ryanair после длительных переговоров отменила планы по выходу на авиарынок Украины. Авиаперевозчик объяснил такое решение разногласиями с руководством Борисполя, которое отказалось выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины договоренности.
В свою очередь гендиректор Борисполя Павел Рябикин обвинил лоукостер Ryanair в незаконных требованиях. Также он заявлял, что из-за ультиматума Ryanair аэропорт может понести убытки в 2 млрд грн.
Комментируя сложившуюся ситуацию, Омелян заявил, что в отказе Ryanair запланированного входа в Украине виновен также и крупнейший авиаперевозчик страны - авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ).
2017 40
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А тепер Гройсман має вирулювати з цієї ситуації.
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они одни бедненькие, все ночами не спят, о народе думают!
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Даже 300 человек в день - это 15 000 евро. В сутки. Прихода валюты. Или 0,5 млн в месяц.
Или 5-6 млн в год.
Это, на всякий случай, 1000 человек зарплатой в 500 евро или 2000 в 250...
Это налоги, это новые рабочие места, это живые деньги.
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Это снятая квартира посуточно или хостел/отель.
Плюс питание, транспорт..
Меньше 50 евро можно ужаться, где-то до 30. Но даже 30 - деньги.
А ждать туриста с кошельком можно до второго пришествия. Для него надо иметь отели, транспорт, гидов и т.д. Пока с этим туго. Но начинать можно и с бекпекеров, как в свое время начинала Камбоджа, Вьетнам и Таиланд. Потом подтянутся люди и с деньгами
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И валюты бы стало больше.
Украинцы летают в Англию и Голландию работать. И им как раз Райны были бы в тему.
Эти люди, кстати, присылают в Украину немало валюты.
Расскажите мне о таких странах? Я их реальных знаю только Бахрейн и, с натяжкой, Таиланд, который просит у часто отдыхающих показать 500е в расчете на месяц пребывания.
Все остальные, даже Англия, бьются за каждую копейку.
ps Подскажу: в странах с реальной борьбой не должно быть дешевого проживания. А оно есть везде, даже в Швейцарии
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в статье ж черным по белому написано, что изначально обещали райнару особые условия.
так а в чем тогда беня не прав, когда требует одинаковых условий для всех?
порохоботы тут слюни пускали про конкуренцию.
какая м.б. конкуренция, если условия у всех разные?
хотите конкуренцию, давайте всем равные условия!
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О, насчет бени вы ошибаетесь. На одинаковые условия беня не согласен. Беня считает, что самые выгодные условия должны быть у него - как это есть на сегодняшний день
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м.б. он так и считает (м.б. так и есть на самом деле), но в последнем позове по поводу райнар он требовал именно одинаковых условий.
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я не понял, в чем вопрос.
в том, что у мау лучшие условия? я этого не отрицал.
требовал он для райнар условия хуже, чем для мау? нет. требовал одинаковые.
так в чем вопрос?
если бы он внаглую требовал для райнар условия хуже, я бы с вами согласился, что он на одинаковые условия не согласен.
а в данном случае касательно райнар я не могу с вашими словами согласиться...
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Ось і уся правда о тих хто при владі... рехварматори х#євиє!
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ручное управление !
потом скажут шо грося все порешал...
а остальные тут/там бараны...
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