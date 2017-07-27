 Глава Высшего хозсуда Швец, у которого нашли 300 тыс. долл. и венгерский паспорт, уволен

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте совета.

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"Высший совет правосудия принял решение об увольнении в связи с подачей заявления об отставке Швеца Виктора Александровича - с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины", - говорится в сообщении.

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