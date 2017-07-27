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 Политика Украины
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Все про:судья (1874) Швец (37) Высший совет правосудия (70) увольнение судей (2)

 Глава Высшего хозсуда Швец, у которого нашли 300 тыс. долл. и венгерский паспорт, уволен

швец

Высший совет правосудия уволил главу Хозяйственного суда Виктора Швеца в связи с его заявлением об отставке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте совета.

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"Высший совет правосудия принял решение об увольнении в связи с подачей заявления об отставке Швеца Виктора Александровича - с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 27 июля 2016 года Ю. Луценко лично вручил уведомление о подозрении судье В.Швецу в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383; ч. 2 ст. 384 УК Украины".

Речь идет о завершенном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; заведомо ложном сообщении органу досудебного расследования о совершении преступления, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, а также в заведомо ложном показании, совершенном из корыстных побуждений.

Кроме этого, 28 июля сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали получение судьей Высшего хозяйственного суда Украины Виктором Швецом взятки в сумме $5 тыс., а при обыске у него выявили около $300 тыс. и паспорт гражданина Венгрии.

22 ноября Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении судьи Высшего хозяйственного суда Виктора Швеца в покушении на мошенничество.
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особливо по родичах треба пройтись, бо ж само воно "голе і босе" і живе на одну зарпалату
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Кадровая политика у этой власти просто жах. Законы власть пишет жах, вместо того чтобы таких вот бандюг -воров садить в тюрьму ,они их тихо увольняют и наворованное не трогают.
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Одне іншому не заважає- навпаки, допомагає. Бо він тепер не недоторканий.
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пля, ну назови хотя бы одного посаженного...
тогда зачем лабуду несёшь? думаешь выслужиться?
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які 10 рочків..?
Высший совет правосудия уволил главу Хозяйственного суда Виктора Швеца в связи с его заявлением об отставке.Источник: https://censor.net.ua/n449385

не було б заяви - правосудив би досі
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вже Чауса "посадили"((
думаю цього "посадять" так само(
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Ох....ь!!!!!!!!!!!!!!!!!! Слов не нахожу.Лесь Подеревьянский выручает:-Стрiляти хочу.
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Читати , розуміти написане та робити висновки.
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Вiдповiдi не почув.Проникливе читання виправить ситуацiю?
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Я не винен, що ти тільки стріляти рвешся. І вчити та виправляти тебе не збираюся- це мали батьки зробити.
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Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці. (с)
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И это всё??? Всем привет! Революция Гидности для торжества негидныкив! 3.14доры властные.
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и что Швец за 20 млн. создаст паралельный суд Хузяйственный где и будут приниматься проекты решений которые будут перепечатываться в типа справедливом суде что у него отобрали ВСЕ...ой ли... 300 лямов это 0.0001% от всего того что типа не нашли...на офшорах слепоглухих трастах Панаме или шляпе...
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Это как Ярёма создал офис по решению вопросов....к нему его бывшие подчинённые прокуроры, а ныне слуги луценка на консультации как на работу, бышие рыги, олесик довгий да прочая шушара. А он типа практикой юридической со своим жирным замом занимается. Пипец!
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Теперь бедняга пойдет на скромную пенсию в 90% от должностного оклада в 180 тыщ. Кстати за венгерский паспорт у Кренделя вопросов по гражданству нет?
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Пойдет на маленькой даче в огороде выращивать борщевой набор!
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Нет конечно. Он же в презики не лезет. Отлежится в купальнях Будапешта и вернётся по первому свистку хозяина правосудие отрабатывать.
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Барижна Влада звільнила патріота... ко..ко..ко...осінью парашенка буде тікати в Растов...ко..ко...ко .. Прізідентам буде інвалід в білом....ко..ко..ко....зрада....зрада...зрада
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- На вид у меня есть, Борис Петрович. У меня "строгого с предупреждением" нет.

- Товарищи! На вид у Борщева есть! У него строгого с предупреждением нету.
(с)
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Надо срочно лишить гражданства.....Венгрии . )
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как он туда попал вообще, в Высший суд берут людей с улицы, без проверки?!
Вот верь после этого росказням о полиграфах и т.д.
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С какого бодуна Швец стал "главой" ВХСУ? Он просто судья. Председатель- вроде Львов до сих пор.
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Что с журналистов взять? А звучит новость значительно лучше с главой.
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всего лишь один один паспорт...лошара какой то. Нормальные пацаны имеют по 3-4 иностранных гражданства. Понять и простить
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У Саакашвили нет другого гражданства и его лишили гражданства Украины.
А у этого? А у трухановых и киваловыо-насировых по три и ничего.....
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А почему не посажен? Ведь полно вещественных доказательств.
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теперь государство Украина будет платить ему пожизненную, повышенную пенсию и работать на него будут как минимум 10 человек... на благодетеля, вершителя справедливого суда и поборника справедливости...
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И все, просто уволен? Воронье, ничего и наше время прийдет, суки зажравшиеся.
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это что за бредятина ? = чиновника корупционера взяточника просто уволили ? =расстрелять ублюдка на площади во время войны твари п ляя .
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А само название сборища ублюдков корупционеров = ВЫСШИЙ СОВЕТ ПРАВОСУДИЯ .Какой ещё совет правосудия мля ? ублюдки конченые твари гниды вонючие корупционные ..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава Высшего хозсуда Швец, у которого нашли 300 тыс. долл. и венгерский паспорт, уволен
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