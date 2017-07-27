 Глава Высшего хозсуда Швец, у которого нашли 300 тыс. долл. и венгерский паспорт, уволен

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте совета.
"Высший совет правосудия принял решение об увольнении в связи с подачей заявления об отставке Швеца Виктора Александровича - с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 27 июля 2016 года Ю. Луценко лично вручил уведомление о подозрении судье В.Швецу в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383; ч. 2 ст. 384 УК Украины".
Речь идет о завершенном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; заведомо ложном сообщении органу досудебного расследования о совершении преступления, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, а также в заведомо ложном показании, совершенном из корыстных побуждений.
Кроме этого, 28 июля сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали получение судьей Высшего хозяйственного суда Украины Виктором Швецом взятки в сумме $5 тыс., а при обыске у него выявили около $300 тыс. и паспорт гражданина Венгрии.
22 ноября Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении судьи Высшего хозяйственного суда Виктора Швеца в покушении на мошенничество.
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тогда зачем лабуду несёшь? думаешь выслужиться?
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Высший совет правосудия уволил главу Хозяйственного суда Виктора Швеца в связи с его заявлением об отставке.Источник: https://censor.net.ua/n449385
не було б заяви - правосудив би досі
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думаю цього "посадять" так само(
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- Товарищи! На вид у Борщева есть! У него строгого с предупреждением нету.
(с)
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Вот верь после этого росказням о полиграфах и т.д.
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А у этого? А у трухановых и киваловыо-насировых по три и ничего.....
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