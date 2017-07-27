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 Обращение Януковича к Путину о введении войск РФ в Украину должно было легитимизировать захват Крыма, - показания Вороненкова ГПУ

вороненков максакова

Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который был убит в Киеве весной 2017 года, в своих показаниях ГПУ утверждал ранее, что обращение бывшего президента Украины Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины имело своей целью легитимизировать действия РФ в Крыму.

Протокол допроса от 19 января 2017 года опубликовала журналист СТУ Алена Лунькова в блоге на Цензор.НЕТ.

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Вороненков подтвердил мысль о том,что Украина рассматривалась как элемент для зарабатывания средств различными группами влияния, а в России тогдашний президент Янукович воспринимался как марионетка. Поэтому, прежде всего, события на Майдане в Киеве стали для России неожиданными. Российская дипломатия оказалась неготова к переговорам о вхождении в Евроассоциацию, о чем говорила Украина.

Вороненков утверждал, что решить эту проблему в России планировали с помощью экономических рычагов давления. Учитывая, что позиции Януковича В.Ф. в связи с событиями на майдане постепенно утрачивались, Россией было решено в декабре 2013 года, с целью поднятия его рейтинга среди украинского населения и склонения его на российскую сторону, выдать Украине кредит в размере 15 миллиардов долларов.

Суть идеи склонения главы государства на российскую сторону заключалась в том, что будет не кредит России для Украины, а покупка Россией украинских гособлигаций. За счет последующего роста цены облигаций, т.к. будет объявлено о скупке их Россией, создавалась личная материальная заинтересованность у президента Украины Януковича В.Ф. и его семьи в совершении сделок именно с Россией, а не в заключении ассоциации с ЕС.

По свидетельству экс-депутат РФ, до конца января-начала февраля 2014 года в Кремле считали, что Янукович удержит ситуацию в Украине. Но с развитием событий в январе 2014 года, позиция в России была изменена и Януковича В.Ф. считали неспособным управлять и контролировать ситуацию в Украине. В связи с этим в Украину, как мне потом стало известно из общения со своими знакомыми, направлялись представители ФСБ РФ для обеспечения контроля за ситуацией.

Отвечая на вопросы, касающиеся госизмены Виктора Януковича, Вороненков сказал, что о событиях в Крыму весной ему на тот период времени было известно из СМИ. При том, что о вторжении российских войск на территорию Украины до 1 марта. в российских СМИ не освещалось. Наоборот 27 февраля транслировались сюжеты о захвате Верховной Рады Крыма вооруженными представителями местной самообороны, которые также заблокировали украинские воинские части и государственные учреждения.

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"В то же время, 28.02.2014 по российским каналам и каналам международных СМИ начали транслироваться видеосюжеты, на которых видно было присутствие российских военнослужащих, которых лично я впоследствии идентифицировал по специфической форме одежды и вооружению, которые, в свою очередь, осуществляли патрулирование возле госучереждения и аэропортов на территории Крыма. В России указывалось, что эти военнослужащие принадлежат подразделениям ЧФ РФ, которые дислоцируются на территории полуострова Крым, и они якобы усиливают охрану своих объектов", - сказал он следствию.

Вороненков уверен, что обращение Януковича с просьбой об использовании Вооруженных Сил РФ на территории Украины является фактом государственной измены. Именно на основании этого обращения Януковича Путин собрал Совет Федерации. И именно это обращение давало возможность легитимизировать действия РФ в Крыму.

"Когда начали собирать членов Совета Федерации для голосования по поводу обращения Президента РФ Путина В.В. с просьбой о разрешении использования ВС РФ на территории Украины, стало известно об обращении бывшего Президента Украины Януковича В.Ф. от 01.03.2014 к Президенту РФ Путину В.В. с просьбой об использовании Вооруженных Сил РФ на территории Украины.

То есть, основанием для обращения Путина В.В. по существу являлось обращение Януковича В.Ф. Так как я являюсь юристом, доктором юридических наук, в Государственной Думе с коллегами мы обсуждали правовые последствия действий Президента Украины Януковича В.Ф. По российской конституции запрещено применять ВС против своего народа, поэтому просьба главы другого государства о вводе вооруженных сил, по сути, является формой измены.

Об отстранении Януковича от исполнения обязанностей Президента Украины лично я на тот период не был осведомлен.

Это заявление являлось юридическим основанием для Путина В.В. с последующим обращением в Совет Федерации об использовании ВС РФ на территории другого государства", - сказал экс-депутат Госдумы РФ.

При этом, по информации Вороненкова, решение о созыве Совета Федерации было принято раньше, чем пришло указание обращение Януковича: рассылались приглашения и обзванивались члены Совета Федерации еще 28 февраля. При этом голосование по указанному вопросу было проведено с нарушением регламента Совета Федерации, так как повестка должна утверждаться заранее и материалы для ознакомления должны быть розданы заранее.

Поэтому он считал, что решение о введении войск в Украину было задумано еще раньше заявления Януковича В.Ф., а само заявление лишь придало легитимность принятому решению.

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Комментируя позицию депутатов Госдумы РФ при голосовании по вопросам относительно Крыма, Вороненков свидетельствовал:

"Все на тот период времени понимали, что столь поспешное присоединение Крыма к России не на пользу страны. Это было выгодно только власти для поднятия собственного рейтинга в краткосрочной перспективе. Поэтому сенаторы и депутаты, осознавая возможность возникновения осложнений лично для них в связи с голосованием против нужных вопросов, важных для Путина В.В., и проголосовали за такое решение".

При этом лично он не присутствовал на рабочем месте во время голосования, но его карточка, "которая находилась на рабочем месте, каким-то образом участвовала в голосовании".

По поводу нынешнего местонахождения беглого экс-президента Януковича Вороненков высказал предположение, что он проживает в Подмосковье на Рублевском шоссе, "поскольку группа Курченко и других приближенных к Януковичу олигархов скупала элитные дома в этом районе".
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А то что сам Янукович еще легитимный президент должно легитимизировать подання Порошенко в Конституционный суд о незаконности лишения его звания президента Радой в феврале 2014 года. Пазл складывается
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Там о лишении просто звания президента. Отстранение Януковича Верховной Радой было законным и никак не связанно со званием.
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Одно дело, когда гражданин Янукович верещит "путен ввиди вайска" и совсем другое когда это делает Президент Янукович. Напоминаю, что согласно Конституции говорить от имени Украины имеют право кроме президента только глава парламента и министр иностранных дел. И что это за мансы? Быть президентом не достоин, а носить звание - прожалуйста. Не оправдывайте неоправдываемое
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В Конституции сказано:

Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.
http://www.president.gov.ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-v#6593

Кравчук, Кучма, Ющенко - тоже Президенты Украины по сей день. Что бывшие уточняют для ясности, но официально бывшими президентами не бывают. С Януковича звание сняли не так давно, поэтому кричал он, конечно, в звании президента,
но законной силы его слова не имели, так как только Верховная Рада имеет право принимать такие решения.
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Мене зараз одне цікавить- а звідки в неї протокол допиту? І яка в нас тоді мова може йти про таємницю слідства?
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А к кому будет обращаться порошенко с просьбой ввести войска,к Панаме?
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к ариэлю шарону, или кто там на родине украинских реформаторов руководит.
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Выход сквозь стену, або Чикатило vs. Волан-де-Морт

Тема дискуссии Навального с Гиркиным уже остыла, и теперь можно брать ее руками, чтобы рассмотреть поближе. Конечно, в Украине она не вызвала особого ажиотажа, в отличие от России - где ничего интересного, кроме летних лесных пожаров, в медийном поле не происходит. Украина - Галя балувана, ее больше Динамо-Шахтер интересует, чем дебаты жабы с гадюкой.

Поэтому вникать о чем говорила жаба с гадюкой мы тоже не будем, а просто оценим сам факт встречи.

Сволочь разных мастей и валентностей очень быстро находит друг друга, создавая устойчивые системы. Если хто школу прогуливал, или увлекался исключительно литературой, разъясню, что система - это такое соединение элементов, когда эффективность системы в целом выше простой суммы эффективностей элементов. Ну как одновременно красивая и умная девушка по жизни лучше и удобней, чем две - одна красивая, а другая умная. Она меньше жрет и капризничает, чем две, кроме того не надо терпеть одну дуру и одну уродину.

Примерно такого же рода симбиоз происходит и у нечисти. Так что зря переживала либеральная ракопехота «как может оппозиционер дискутировать с террористом?», и зря ликовала реакционная «навальный слил!» Пимпочка вошла в дырочку, и все получилось заебись гармонично. Оттенили друг друга на радость собственным клакам, образовав систему уровня «плохо поступать нехорошо, но если хорошо поступать не получается, то надо поступать плохо».

Навальный слить не может в принципе. Он своего рода «золотой билет» для россиян, запасной парашют, и неважно, входит ли кацап в «восемьдесят шесть» или в «четырнадцать», тайная уверенность в том, что когда наступит окончательный пиздец, достаточно будет вскрыть конверт с надписью, уж простите за тавтологию, «вскрыть, когда наступит окончательный пиздец» - и достать оттуда Навального.

В том что пиздец наступит сомнений нет практически ни у кого из рачни, исключая клинические случаи, уровня долбоебов, сжигающих паспорта, или подростков в Интернете. Остальные отгоняют от себя хуевые предчувствия тем, что вещая о нападении США на Россию, сравнивают военно-морские флоты России и Украины. Все они прекрасно понимают, и кто на кого напал, и с чьим флотом надо сравнивать свои корыта в случае нападения США, однако концепцию «врать во имя Родины» - и врать даже себе! - еще никто не отменял.

Просто «четырнадцать процентов» уверены, что вскрывать конверт уже пора, а «восемьдесят шесть процентов» думают, что можно еще подождать и помародерствовать. Логика есть и у тех, и у других - правда, обратная. Сторонники Навального не уверены, что он потянет по задолженностям предыдущего режима, а противники, наоборот, считают что Леша потянет все, и можно еще чего-нибудь пиздануть на прощание перед «ресетом» России.

Более того, Навальный нужен и Кремлю - в том же качестве запасного пилота и терпилы-отвечалы «за народ». Ведь народ-бандит тем охотнее идет на дело по команде пахана-царя, чем более уверен, что его всегда отмажут адвокаты, когда пахан свалит. А значит прессовать Навального надо в меру, чтобы держать имидж офицально-утвержденной-неофициальной оппозиции, и уж ни в коем случае не допустить досадной нелепы как с Немцовым. Мучить - но не до смерти, регулярно проверяя давление и температуру пациента и подкалывая его витаминами и стимуляторами в случае необходимости. Народу надо верить в кадровую заначку на «черный день», и хотя никто наступления этого дна не желает - оно как-то спокойней, если с заначкой.

Ведь неизбежно наступит он, самый черный день, в дверь загремит полиция, а Путин уйдет подземным ходом, завалив его за собой. И тогда дверь копам откроет улыбающийся Леша Небутерброд. «Да, верно, этот адрес. Нет, такой здесь не живет. Позвольте, за что же имущество описывать? Какие пизданадцать триллиардов задолженности? Нет, я только вчера этот дом купил. Да заходите внутрь, присаживайтесь, давайте все спокойно обсудим, как цивилизованные люди, зачем же сразу стволы в лицо тыкать? Я же вам ничего плохого не сделал...»

Конечно же Навальный договорится. Он же либерал, оппозиционер, европидор и антикоррупционер, то есть, в представлении ракопехоты, для Запада почти свой. Как-нибудь вырулит, если остро разговор пойдет. Возможно, придется кое-где ужаться, где-то откатить, что-то вернуть. Ну, не все, конечно, что-то в погребке останется, Небутерброд же. Вот и слава богу, пусть день и черный - но лишь бы не последний. И лишь бы не сегодняшний. Жаль, конечно, что уходит эпоха «быкануть на трассе» и наступает эпоха «пересидеть под камнем», болит от этого русская душа. Но не первый раз Великой Стране что-то спиздить, получить по сраке и опять вставать с колен. По сраке больно, зато не смертельно.

Навальный - легкая амнистия, недорогая индульгенция, условный срок за убийство. С Навальным не надо идти на майданы, рубиться с полицией, околевать под водометами. С Навальным не надо гробить экономику, обрекая поколения на выплаты репараций, переносить национальный позор и глобальную изоляцию. Да с ним даже на выборы ходить не надо - как только заветный кабинет в Кремле опустеет, достаточно вскрыть конверт. Путину тогда уже будет похуй, а традиционная для России вакансия «преемника» резко подешевеет.

Ну и как Навальный может слить? Он же не Путин в понимании быдломассы. Точнее даже Непутин В этом его недостаток сегодня и достоинство завтра. Такого Навального нельзя выбрасывать.

Так что от разговора со Стрелковым с Навального краска не облезет, даже если он мычать и слюни пускать начнет. Система взаимовыгодна. Гиркин получит свой кусочек легитима, пусть даже и от оппозиционера. Навальный сможет поблистать на фоне условного антипода. Кто такой Стрелков? Человек, говоривший с Навальным. Кто такой Навальный? Человек, говоривший со Стрелковым. Кто они вместе? Непутин.

Непутин понадобится в тот день, когда за Путина будут давать по еблу и волочь в буцегарню.

***
Единственная проблема в том, что этот продукт, как и прочее российский медиаговно, рассчитан исключительно на внутреннее потребление. Амулет от страха, чтобы двуногие кони перед пропастью не понесли, и дали время кучеру выпрыгнуть из саней.

Для остальных же наблюдателей разговор Навального с Гиркиным выглядит как дискуссия Чикатилы с Волан-де-Мортом.

- А я пятьдесят трех человек убил! - А я десятки тысяч! - Зато я по настоящему, а не в книжке! - Ну и что, мои почитатели тоже будут по-настоящему убивать. - А не будут, они еще дети! - А они вырастут и будут! - Хе-хе, когда они вырастут, они перестанут читать сказки и перейдут на мою сторону!

Принципиальный спор чем лучше убивать - ножом или магией. И если для спорщиков имеет значение каждый нюанс и аргумент дискуссии, то сторонний наблюдатель слышит только «убивать… убивать… убивать...» Остальное в позициях бытового и сказочного маньяков, собственно, одно и то же. Один предлагает валить из трехлинеечки, второй - действовать исключительно политическими методами.

- Какая разница? - спросит наблюдатель, - Цель-то у них одна!

- Вы что! - с удивлением ответят кацапы. - Из трехлинеечки, оно же совсем не то, что политически… Видите, мы согласны политически, а вон тот хотел из трехлинеечки. И да, запишите там у себя, я за Гитлера… тьфу ты, за Путина не голосовал!

Москаль, который видит в Навальном шанс для России, не хочет понимать, что это надпись «Выход здесь» на сплошной кирпичной стене.

И служит она не для эвакуации, а для успокоения пациентов дурдома, в котором уже ощутимо воняет дымом.
горькийлук
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Конгресс США категорически отказался координировать свои санкции против РАБссии с руководством ЕС. Путлер в капкане.мышеловка захлопнулась.Ждём-с нефть по $20 за баррель...
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для МУДАКОВ РАБссии скидка 1 цент в пасть плешивого педофила...
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Да и с Сенатом Конгресс договорился. ) Там закон про санкции поддержат. ) Вроде как на завтра назначено голосование в Сенате. Решили не тянуть )(уйла за яйца, а сразу пнуть по ним.
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За решетку, что же еще и ли думаешь, что в Украине нет честных людей? Ехать дальше некуда. Саакашвили - последний гвоздь в его гроб. Если Михо пожалуется и расскажет Трампу о петиных делишках, в чем я уверен, Пете кирдык.
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Я питаю "Що далі", а не чи є в Україні чесні люди.
А надія на чужого президента- хоч якого- це втрата власного суверенітету.
Так що далі?
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Дали, прямое правление из штатов минимум год, пока не пересажают всех уродов. План Маршала, как это было в Японии, Германии и Корее. О суверенитете беспокоишься, порошенковскмй тролль? Не беспокойся, хуже уже, чем есть, не будет.
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РАБссиянская Климаксная Виолончель дохнет,а ты про Украину мозги полощешь..кацПсинский бык
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Рабсия еще будет долго дохнуть, а мы уже при смерти. Выгляни в окно и зайди на рынок. Люди нищие, куда более, чем при Овоще. Одни мрази ушли, а другие на крови пришли и ничего в лучшую сторону не меняется. Безвиз - нах.. кому он нужен без денег?
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сынок,я наблюдаю за жизнью в дохлом и СССРе и РАБссии с 1961 года ...а ты?
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Правління кого? І ще- зі США ти це вже погодив?
Ще раз назвеш тролем- розмову буде закінчено!
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Молчание ягнят
Обращение Януковича к Путину о введении войск РФ в Украину должно было легитимизировать захват Крыма, - показания Вороненкова ГПУ - Цензор.НЕТ 1519

Из Беларуси пошли первые сообщения о том, что в общественном транспорте начали появляться «зеленые человечки» в камуфляже, с оружием и без каких-либо опознавательных знаков. Уже есть фото из Витебска, где эти неопознанные автоматчики едут в автобусе. Собственно говоря, ничего нового в это мнет. Примерно то же самое было в Крыму, накануне его оккупации. Просто Украина тогда переживала бойню на Майдане и внимание было смещено именно на Киев, а что делалось в том же Севастополе, ушло даже не второй план, а просто в разряд фона. Это потом стало понятно, что это такое, но в самый момент перед оккупацией, следить за этим было не кому и как выяснилось позже - отвечать на первые признаки беды, было почти некому. Вся правоохранительная система Крыма была уже готова сдаться, да и большая часть армии и флота - тоже. Но главное, этого никто не мог рассмотреть. Автор сам помнит последние дни Майдана и где-то неделю - после него. Это был настолько изматывающий психологический марафон, что ни о каком внимательном отслеживании того, что россияне делали в Крыму - не было и речи. Тем более, в голову не укладывалось, что Россия в 21 веке, решится вытворить нечто подобное.
Но вот в Беларуси сейчас происходят примерно те же вещи. На улицы вышли вооруженные люди, непонятной принадлежности и - тишина. Вспомним, как бодро паковали людей, идущих с бело-красно-белыми флагами или пагоней. Да что там, паковали просто группы людей без ничего. А тут, по городу едут вооруженные, экипированные люди и ноль реакции. Причем, этой реакции нет ни у правоохранительных органов, ни у граждан. Никто не бьёт тревогу, не вызывает спецназ и прочее. Сейчас идет приучение местного населения к перемещению непонятных людей с оружием по улицам их населенных пунктов. И они - привыкают.
Любой человек, более или менее представляющий, как организован оборот оружия в армии или правоохранительных органах не воюющей страны (пост совке), хорошо представляет себе, что таких пейзажей, как в Витебске, быть не должно. За территорию части военнослужащие с оружием, выдвигаются только организованно и только на военном транспорте. Причем, все передвижения строго регламентированы по географии. То же самое и с правоохранителями. Оружие получают перед выходом на дежурство или перед началом рабочего дня и по окончании, оружие возвращается в ружкомноту, где его принимает дежурный. Вольных шатаний со стволами - не допускается.
Но на фото видно, что камуфлированные военные с автоматами и разгрузками. В мирное время, автоматическое оружие вообще не должно выходить за пределы воинской части. Только особые случаи могут сподвигнуть военное руководство, выставить своих военнослужащих в город с автоматическим оружием. Мало того, такой картины не было в Беларуси, но ее нет и в том же Питере. Можно себе только представить переполох в Москве, если бы в метро зашли четверо мужиков с автоматами и увешанные магазинами, на которых не будет ни единого знака различия.
Но это не значит, что таких аналогий нет. Как мы уже писали, нечто подобное можно было наблюдать в Крыму и там до сих пор все это продолжается. Северная Осетия и Абхазия - тоже могут похвастаться наличием вооруженных военных на улицах населенных пунктов. Но там у них на форменной одежде - соответствующие шевроны, знаки, указывающие на род войск и воинское звание. Без этих знаков, ходят исключительно россияне и исключительно в момент захвата чужих территорий. Впервые массово это явление было отмечено в «Крыму» и теперь - на Донбассе, в исполнении «ихтамнет» и «отпускников».
Белорусы сейчас наблюдают первый акт драмы с названием «Оккупация» и не заметно никакой реакции. В этой связи, следует обратиться к известным очеркам из криминальной психологии. Там имеется теория выбора преступником жертвы. Он ее замечает по определенному поведению. Она, жертва, просто сигнализирует маньяку о том, что готова к его нападению. В знаменитом фильме «Молчание ягнят», кульминация фильма приходится на момент, когда Кларисса, главная героиня фильма, рассказывает о том, как она пыталась спасти ягненка и как стадо безропотно отдалось на волю судьбы, ведущую ее на убой.
Так вот, белорусы, глотая демонстрацию вооруженного оккупанта на своих улицах, сигнализируют о смирении быть жертвой и можно быть уверенными, что оккупант принимает эти сигналы и делает соответствующие выводы. Ситуация выглядит почти обреченной, ибо никто белорусам не станет помогать, если они сами безропотно подставляют шею под нож забойщика. И этому есть простое объяснение.

Сейчас происходят довольно странные вещи, которые должны быть очевидными и самодостаточными. Например, Москва возобновила риторику о «перевороте в Украине», а попутно, ведет риторику о том, что «стабильность» - противовес «цветным революциям» и прочему. Собственно говоря, для всех руководителей стран, которые называют себя демократическими, этого должно быть достаточно, чтобы квалифицировать режим как диктатуру и начинать сворачивать с нею отношения до прагматических, с тенденцией на их прекращение.
Дело в том, что основой любой демократии, является принятие комплекса прав человека, которые не обсуждаются, но выполняются. Источником правовых норм, регулирующих эти вопросы, в частности, является Декларация о независимости США. Там были описаны взаимоотношения власти и народа и заявлен действенный механизм компенсации преступной власти. Там прямо закреплено право народа на вооруженную борьбу против той власти, которая стремится поработить свой народ путем произвола и беззакония. Мы не раз приводили выдержки из этого текста, а потому, позволим себе процитировать лишь маленький ее кусочек:
«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».
То есть, декларация закрепила не только право, но и обязанность народа свергать любого диктатора и диктатуру. Примерно то же самое имеют в виду и все страны, которые исповедуют Западный принцип демократии. То есть, речи Путина о «перевороте» и «цветных революциях», показывают полное неприятие диктатором Путиным, принципов демократии. Он почти открытым текстом говорит о том, что будет править столько, сколько захочет, и называет это стабильностью. А если кто-то устает от правления диктатора и заставляет его уйти на выход, то эти люди, в Глазах Путина - преступники и цветные революционеры.
То есть, Путин оппонирует Западу на уровне фундаментальных принципах, а многие руководители этих стран, водят с ним хороводы и предлагают учитывать его мнение. Но очевидность того, что Путин не просто диктатор, но диктатор, пытающийся насадить диктатуру в других странах, должна бы иметь совсем другую реакцию у той же фрау Меркель, выкормившей этого монстра. Но тут все понятно. Многие европейские политики хорошенько забыли, что такое война, танки, на улицах родного города и бомбы, пушащие здания, а потому, они легко проституировались на легких деньгах, предложенных Москвой.
В этой ситуации, Штаты остались последним бастионом, этой самой демократии, и они готовы делом отстаивать эти принципы. Но ситуация с Украиной показала, что принципы, которыми оперируют Штаты, следует изучать внимательно и тогда - не будет возникать иллюзий. Это касается задекларированной обязанности любого народа, свергать диктатора. Если же народ постоянно избирает диктатора и не удосуживается его скинуть, то влазить в эту помойку - нет никакого смысла, ибо сам народ не хочет исполнять собственных обязанностей.
С Украиной оказалось непросто потому, что мы сами избирали во власть такую откровенную сволочь, что это наводит на печальные размышления. Как можно выдвигать на высшую государственную должность лиц, за которыми идет просто чудовищный шлейф криминала. Заметим, что очень особенная правоохранительная и судебная система Украины, не всегда, а вернее, почти никогда не доводит дел, по таким вопросам, до приговора. Формально, эти люди не осуждены и не могут считаться преступниками, а у кого-то, судимость просто аннулирована. Тем не менее, для Штатов нет разницы в том, осудили некое лицо в Украине и ли нет. Они имеют досье на всех персонажей, которые лично, как частное лицо, или опосредованно через юридическое лицо, грабили страну на гигантские суммы. Для них эти деятели - с черной меткой, но тем не менее, они и до сих пор возглавляют партийные списки и претендуют на высшие государственные должности.
Отсюда - дилемма. Что делать с народом, который запрашивает помощь в борьбе за демократические принципы, но до этого - регулярно избирал лиц, кандидатов в диктаторы? Между прочим, эта порочная практика не закончилась и сейчас. Так что народу Украины пришлось доказывать своей кровью, что демократический и прозападный выбор сделан не случайно и только сейчас начинают разворачиваться реальные механизмы помощи Украине.
В Беларуси этого нет совершенно. Там народ не желает пользоваться своим правом на свержение диктатора, а потому, случись оккупация со стороны РФ, никакой особой помощи, кроме нового пресса санкций в отношение РФ - не будет. Будет серьезная озабоченность и даже возмущение. Мы это уже проходили и еле-еле начали из этого вылезать. Мы не прогнулись под оккупанта, как это сделала Грузия, а боремся вот уже четвертый год и понимаем, что решающие бои еще впереди. Только сейчас за океаном стали верить в то, что уперся именно народ, а не какая-то политическая сила.
Отсюда вывод. Беларусь прямо сейчас, никак не реагирует на финальные предоккупационные сигналы, подаваемые Россией. На улицы не вы
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На улицы не выходят граждане, никто не протестует и не требует отмены учений или хотя бы вменяемой реакции на появившихся вооруженных «зеленых человечков». Это значит, что самим белорусам плевать на то, будет ли у них отдельная страна, или они войдут областями в РФ. Если аннексии не произойдет, то случится это не благодаря действиям народа, а по другим, не зависящим от населения страны, обстоятельствам. Либо России выставят предварительный прайс за аннексию, либо у нее просто не хватит денег содержать еще одну оккупированную территорию, но уж точно, не благодаря протестам и твердой позиции беларусов.
То, что они сейчас демонстрируют, как раз и описывает рассказ агента ФБР из фильма, приведенного в виде примера выше. Ягнята стоят, смотрят и молчат.
антиколорадос
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Белорусы не лохи, чтобы выдавать себя, они больше партизаны, а не самоубийцы.
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Они не будут себя выдавать как минимум лет десять. А после этого не останется кому себя выдавать - останутся только белоновороссы, и совсем немного бабруйцев, и то благодаря интернетмему.
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Ну да, посмотри на Нас, как тебе расклад в стране, а ты сука подставляешь их. педорас
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не торчи на чужих форумах, а бегом дробь для берданки и капканы закупать - ножек Трампа в ваших барнаулах не предвидится.
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ты что педорас? Обознался? Я как не в барнауле нахожусь, а тебя свободно навещу
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не обознался.Ты забыл фофудью на входе снять, и балалайками от тебя воняет.
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Это как так инструмент музыкальный может вонять? Кто тебя там разменает сейчас?
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У вас все воняет. Даже матрешки. Даже помыслы у вас, кацапов, вонючие, и в интернете шибболеты сразу выдают вас с потрохами.
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Вижу русских, если учения были бы, то с опознавательными знаками были бы. Ребята у Вас, если это правда, у вас начинается не здоровая х..у..й..ня
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Рюсскага быдла нет нигде,это быдло запрятал в берлогу еще товаристч Сралин 30 ноября 1939 года в Финляндии,в сугробах похоронил..
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А то что в Крыму без опознавательных знаков вылез твой контингент задрыпанный тебя не смутило?
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Смущает только одно, петух не кукарекуй не будешь в х..
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Тебя что ущемляли язык в дверном проеме, что ты так коряво пишешь по 10 ошибок в слове?
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Сказать не чего? Я же не буду говорить, что вы не только говорите ртом, но и передически сасете.
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Это Вам сказать нечего, вежливые то без шевронов были в Крыму, да? А сейчас им чего одевать?
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Мне индифферентно от кого вы там убегали, это ваша личная драма. Я о другом спрашиваю, где шевроны их были при захвате полуострова?
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Ихтамнет, тебе показалось. Ну и что, что ты очевидец?... Телевизор не врет!
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Полковник Вороненков повторил подвиг полковника ГРУ СССР Олега Пеньковского сдавшего кремлёвских шакалов во время Карибского кризиса.
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Это же насколько никчемная страна и народ ,что бы терпеть такое убожество как кремлевское кодло.

Эрэфийцы и есть рабы .
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МИД РАБссии в лице Сергея Рябкова заявил о значительном похолодании отношений с США...,Холодная война №2 объявлена. Крысы кремлёвские,ссср давно сдох,пора РАБссии туда же.......
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а Януковоща уже лишили гражданства? просто интересно
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Вихтар Хведорович Индюкович без пяти минут Губернатор Волгоградской области.
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Кремляди только этого и ждут. Нет гражданства - нет измены Родины и всего остального.
Не дождутся, даже после смерти янека с него не снимут гражданство чтобы рашка не ускользнула ни коим образом от финансовых компенсаций Украине.
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Конгресс США категорически отказался координировать санкции против РАБссии с руководством ЕС.
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Это лучшая новость месяца.
Жду когда Конгресс США запретит ввоз в федерастию любых автомобилей и запчастей к ним - немцы и Меркель вскроются от такой новости ! )
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Рестораны Макдональдс будут закрыты по всей РАБссии.Ответочка Путлера.
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Обращение гражданина изменника - Януковича не легитимизирует оккупацию Крыма и не отменяет законы и Конституцию Украины
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Ошибка кремлядей в том что в Украине ВР важнее президента, поэтому все их телодвижения были безмозглыми.
Тут даже не важно что они игнорили Голову ВР который заменяет Президента Украины в случаи его недееспособности.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбращение Януковича к Путину о введении войск РФ в Украину должно было легитимизировать захват Крыма, - показания Вороненкова ГПУ
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