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 Киевские новости
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Все про:КГГА (1994) Киев (17720) памятник (2181) реставрация (26)

 Памятник князю Владимиру в Киеве полностью отреставрировали, - КГГА

памятник

Монумент перекрасили и восстановили на нем антикоррозийное покрытие.

Памятник святому Владимиру, который стоит на днепровской круче в Киеве, полностью отреставрировали. За прошлый год скульптура неоднократно страдала от актов вандализма и нуждалась в восстановлении. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по гуманитарным вопросам Анна Старостенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По ее словам, поскольку вылитый вандалами на памятник раствор повредил антикоррозийное покрытие монумента, было решено осуществить полную его перекраску с частичным восстановлением. Ремонтно-реставрационные работы начались весной, когда погода установилась на уровне от +8 (ночью) до +30С и влажности не более 80%. Именно таких условий требует технология выполнения реставрации подобных скульптур.

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Отметим, что памятник Владимиру Великому - старейший скульптурный памятник Киева, сооруженный в 1853 году. Бронзовая статуя крестителя Руси достигает 4,4 метров высотой и стоит на 16-метровом постаменте.За последний год он уже несколько раз подвергался актам вандализма.
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Святой Владимир на реставрации. Может пока в место него Лошка с вилами поставить?
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Князь Киевский в гробу переворачивается ,когда ордынцы устраивают крестные ходы в Киеве ,убивая при этом православную Украину.
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Так власть иноверцы вообще. Это их Владиммир в Днепре топил.
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Владимир топил в Днепре язычников.

Пруфы наличия во власти язычников, иначе трепло и бот
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хазаре и маланцы - не язычники? Вопрос остается открытым
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Лет через 1000 поставят памятники Гитлеру и Сталину
За почти такие же заслуги (но более скромные по масштабу) по уничтожению населения Украины
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Как плохо шо не знают украинцы своей истории. Не знают ничего про иудея владимира кровавого кагана хазарского,приемного сына князя Святослава,устроившего первый кровавый геноцид славян при внедрении рабской религии христианства вместо ведической правьславной ,под руководством византии.Поклоняются убийце.А ну ка уничтожить 8 миллионов людей русичей из 12,проживающих в то время на Киевской Руси.
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Ого. Пожалуйста, ссылочки на источники, или хотя бы на авторов с названиями произведений. Подобные заявления должны подкрепляться твердыми документами и археологическими данными, например, захоронениями названного вами количества людей, свидетельствами геноцида иностранцами (Византийцы, французы, англичане, поляки, немцы...), соответствующими указами, переписями населения и так далее.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПамятник князю Владимиру в Киеве полностью отреставрировали, - КГГА
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