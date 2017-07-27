 Памятник князю Владимиру в Киеве полностью отреставрировали, - КГГА

Памятник святому Владимиру, который стоит на днепровской круче в Киеве, полностью отреставрировали. За прошлый год скульптура неоднократно страдала от актов вандализма и нуждалась в восстановлении. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по гуманитарным вопросам Анна Старостенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
По ее словам, поскольку вылитый вандалами на памятник раствор повредил антикоррозийное покрытие монумента, было решено осуществить полную его перекраску с частичным восстановлением. Ремонтно-реставрационные работы начались весной, когда погода установилась на уровне от +8 (ночью) до +30С и влажности не более 80%. Именно таких условий требует технология выполнения реставрации подобных скульптур.
Отметим, что памятник Владимиру Великому - старейший скульптурный памятник Киева, сооруженный в 1853 году. Бронзовая статуя крестителя Руси достигает 4,4 метров высотой и стоит на 16-метровом постаменте.За последний год он уже несколько раз подвергался актам вандализма.
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