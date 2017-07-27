 Российские наемники на Донбассе инсценируют теракты, чтобы обвинить ВСУ в нарушении Минских соглашений, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны в Facebook.
"В полосе ответственности 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) и 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК противником осуществляются "превентивные действия", в т.ч. путем подготовки и проведения провокационных и постановочных обстрелов, инсценировка террористических актов с последующим обвинением украинского руководства в срыве Минских договоренностей", - сказано в сообщении.
В ГУР отметили, что для съемки провокационных сюжетов инструкторами подразделений информационной борьбы ВС РФ привлечены представители российских пропагандистских СМИ.
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На зарплат "писят тыщ", ни пенсий "по питнадцать".
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