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 Российские наемники на Донбассе инсценируют теракты, чтобы обвинить ВСУ в нарушении Минских соглашений, - ГУР

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Российские наемникина Донбассе инсценируют теракты и обстрелы с целью обвинить Вооруженные силы Украины в нарушении Минских договоренностей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны в Facebook.

"В полосе ответственности 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) и 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК противником осуществляются "превентивные действия", в т.ч. путем подготовки и проведения провокационных и постановочных обстрелов, инсценировка террористических актов с последующим обвинением украинского руководства в срыве Минских договоренностей", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы "ДНР" распространяют слухи о скором наступлении украинской армии, - ГУР

В ГУР отметили, что для съемки провокационных сюжетов инструкторами подразделений информационной борьбы ВС РФ привлечены представители российских пропагандистских СМИ.



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Я бы этих минских фигурантов на передовую отправила дискутировать и подписывать, без прикрытия и права отстреливаться.
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Донецкая вата плачет, что Россия их кинула. Халявы не дала, как обещала в 2014-м.
На зарплат "писят тыщ", ни пенсий "по питнадцать".

Российские наемники на Донбассе инсценируют теракты, чтобы обвинить ВСУ в нарушении Минских соглашений, - ГУР - Цензор.НЕТ 3003
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники на Донбассе инсценируют теракты, чтобы обвинить ВСУ в нарушении Минских соглашений, - ГУР
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