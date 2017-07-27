 Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Зейтуллаев в Верховном суде России опроверг обвинения в терроризме

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Зейтуллаев утверждает, что его вывезли с полуострова против его воли.
"На протяжении трех лет на территории Крыма принимаются незаконные решения в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Это и обыски и преследования журналистов, и признание Меджлиса крымских татар экстремистской организацией, и многое другое. Я оказался заложником этих незаконных решений, был насильно вывезен из Крыма", - заявил Зейтуллаев.
В своем выступлении в зале суда фигурант севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" подчеркнул, что участвовал в беседах с людьми, а не в "законспирированных собраниях", как это называет государственный обвинитель.
"Обвинение строится на показаниях неких засекреченных свидетелей, в том числе араба Аднана, под псевдонимом Александр, который и организовывал встречи, за которые меня судят. Но даже эти встречи не имею ничего общего с терроризмом. Люди просто общались между собой. Подобного рода темы разговора в нашем народе поднимались и, надеюсь, будут постоянно подниматься: как СМИ влияет на общество, или каким образом разврат приходит в общество и общество деградирует. Из-за такого рода обсуждений людей будут сажать доблестные работники ФСБ? Это породит страх, который естественным образом породит волнения. Естественным образом, заметьте", - сказал Руслан Зейтуллаев.
Он добавил, что занимался правозащитной деятельностью "в период правового поля Украины", и основания для обвинений в терроризме нет.
"В период правового поля Украины я был правозащитником. Как только я попал в юридическое поле России, переодевшийся в ФСБ СБУшник захотел сделать из меня террориста. Мне уже не важно ваше решение, но сколько бы я здесь не просидел, я не стану террористом. Я выйду и буду правозащитником", - отметил Зейтуллаев.
26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.
Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в "участии в террористическом сообществе" и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.
Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.
Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".
Российское правозащитное движение "Мемориал" признало Руслана Зейтуллаева и еще троих жителей Севастопольского района, осужденных вместе с ним, политическими заключенными. Организация "Хизб ут-Тахрир" свободно действует в большинстве европейских стран, Россия - единственная страна, признавшая ее террористической.
С 15 мая 2017 года Зейтуллаев объявил голодовку с требованием прекратить преследования крымских татар. Ранее он голодал несколько недель, потеряв более 8 кг веса, однако прекратил голодовку после повторного приговора по просьбе лидера крымских татар Мустафы Джемилева.
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но еще немного, и у нас такое будет.
если порохотролли в открытую говорят: если против пети - безальтернативно агент хуйла, то посадить такого "агента хуйла", уже вопрос технический.
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