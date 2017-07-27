 Один из фигурантов дела Онищенко признал свою вину и заплатит " Укргаздобыче" 30 млн гривен

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор суда от 19 июля.
По материалам дела, обвиняемый Юрий Дубинский по предварительному сговору с группой лиц организовал приобретение части фиктивных компаний, которые использовались в отмывании денег, полученных от продажи операторами совместной деятельности ПАО "Укргаздобыча" природного газа по заниженным ценам. Ущерб государства оценивается в сумму более 740 млн грн.
Установлено, что за свои услуги Дубинский получил от народного депутата Александра Онищенко вознаграждение в сумме 30 млн грн.
Первоначально ему инкриминировалось также создание преступной организации, отмывание денег и присвоение имущества. Но Дубинский утверждает, что ему было не известно, что речь идет о завладении средствами "Укргаздобычи".
В итоге его признали виновным только в фиктивном предпринимательстве. Дубинский безоговорочно признал свою вину, а также иск "Укргаздобычи" на 30 млн грн. По условиям приговора, Дубинский обязан перечислить деньги на счет госкомпании на протяжении месяца. В качестве наказания он должен заплатить 85 тысяч грн. штрафа.
Как известно, Юрий Дубинский был учредителем сети АЗС "Калина", собственником которой также был Вадим Шленчак - бывший замглавы правления "Укргаздобычи". Шленчак тоже является одним из обвиняемых по "газовому делу", ему приговор пока не вынесен.
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>> Первоначально ему инкриминировалось также создание преступной организации, отмывание денег и присвоение имущества.
признал часть, заплатил, остальное "простили".
очередная перемога!
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В Киеве 27 июля пройдет крестный ход УПЦ (МП), посвященный дню памяти святого равноапостольного князя Владимира и Дню Крещения Руси
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