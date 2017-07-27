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Все про:Онищенко Александр (501) Укргаздобыча (130)

 Один из фигурантов дела Онищенко признал свою вину и заплатит " Укргаздобыче" 30 млн гривен

укргаздобыча

Печерский суд Киева вынес приговор одному из фигурантов "газового дела". Обвиняемый заключил сделку с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и согласен компенсировать госкомпании "Укргаздобыча" 30 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор суда от 19 июля.

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По материалам дела, обвиняемый Юрий Дубинский по предварительному сговору с группой лиц организовал приобретение части фиктивных компаний, которые использовались в отмывании денег, полученных от продажи операторами совместной деятельности ПАО "Укргаздобыча" природного газа по заниженным ценам. Ущерб государства оценивается в сумму более 740 млн грн.

Установлено, что за свои услуги Дубинский получил от народного депутата Александра Онищенко вознаграждение в сумме 30 млн грн.

Первоначально ему инкриминировалось также создание преступной организации, отмывание денег и присвоение имущества. Но Дубинский утверждает, что ему было не известно, что речь идет о завладении средствами "Укргаздобычи".

В итоге его признали виновным только в фиктивном предпринимательстве. Дубинский безоговорочно признал свою вину, а также иск "Укргаздобычи" на 30 млн грн. По условиям приговора, Дубинский обязан перечислить деньги на счет госкомпании на протяжении месяца. В качестве наказания он должен заплатить 85 тысяч грн. штрафа.

Как известно, Юрий Дубинский был учредителем сети АЗС "Калина", собственником которой также был Вадим Шленчак - бывший замглавы правления "Укргаздобычи". Шленчак тоже является одним из обвиняемых по "газовому делу", ему приговор пока не вынесен.








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Ох%ешка! Попался - заплати, не попался - преступничай дальше.
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не совсем так.
>> Первоначально ему инкриминировалось также создание преступной организации, отмывание денег и присвоение имущества.

признал часть, заплатил, остальное "простили".

очередная перемога!
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О система-красота,украл миллиард,отдал малость и гуляй - красота !!!
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заплати откат офшоренко и его банде, и воруй дальше..
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бороться с коррупцией так будем вечно,и не в пользу государства!
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А в Киеве между тем опять оргия мацковского сатаната.
В Киеве 27 июля пройдет крестный ход УПЦ (МП), посвященный дню памяти святого равноапостольного князя Владимира и Дню Крещения Руси

Один из фигурантов дела Онищенко признал свою вину и заплатит " Укргаздобыче" 30 млн гривен - Цензор.НЕТ 451
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Это не крестный ход, а строевой смотр гундяевского воинства УПЦ МП
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хоть прямо стали называть - сделка со следствием. А где "сыворотка правды" или иголки под ногти?
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Поддержу приход к государственной власти настоящей хунты.Увы,опыт Чили показал,иногда,работает на пользу государства.
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Лучше бы сразу в бюджет на целевой счёт для здравохранения или пенсионерам. А так там и распилят....
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Холодниццький це іграшка у Бариги,нема такого органу шоб Барига не контролював,нема такої компанії щоб Баригам не платила,Барига живе по Новому а вам як виходить...
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А Злочевский вообще уже европейский меценат...и честны честный...ворюга. Но договорился с кононенко, луценко закрепил...порошенко утвердил. Не финофат! Кради недра Украины дальше, но только доляху заноси как договорились.
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Так нефиг прокуратуру называть прокуратурой, если это тупой рекет. В Украине сдвинуты понятия что такое прокуратура. Да и Порошенко без понятия, чем отличается президент от вора в законе.
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Если б так поступали в США, то Аль Капоне стал бы премьер-министром. Украл - поймали - договорился, украл - поймали - стал министром. Страна дебилов.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОдин из фигурантов дела Онищенко признал свою вину и заплатит " Укргаздобыче" 30 млн гривен
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