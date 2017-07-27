 Утром в Днепре взорвался автомобиль, пострадала 27-летняя женщина-водитель, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает Национальная полиция в Днепропетровской области в Facebook.Взрыв произошел около 10:00 по проспекту Поля, 117. "В результате взрыва неустановленного предмета водитель автомобиля - 27-летняя женщина - направлена в больницу. Никто из прохожих от взрыва не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других экстренных служб реагирования.Сведения о событии зарегистрированы в журнале единого учета Днепровского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и окончательного определения квалификации.