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 Утром в Днепре взорвался автомобиль, пострадала 27-летняя женщина-водитель, - Нацполиция

Автомобиль "Опель Астра" взорвался в четверг утром в Днепре, в результате водитель – 27-летняя женщина – направлена в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция в Днепропетровской области в Facebook.

Взрыв произошел около 10:00 по проспекту Поля, 117. "В результате взрыва неустановленного предмета водитель автомобиля - 27-летняя женщина - направлена в больницу. Никто из прохожих от взрыва не пострадал", - говорится в сообщении.

Утром в Днепре взорвался автомобиль, пострадала 27-летняя женщина-водитель, - Нацполиция 01

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других экстренных служб реагирования.

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Сведения о событии зарегистрированы в журнале единого учета Днепровского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и окончательного определения квалификации.
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так преступность же побороли еще в прошлом квартале?

Поля, 117. совсем недалеко от меня
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Побороли, не побороли, но мультики и картинки с диаграммами показывают регулярно.
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>> В результате взрыва неустановленного предмета
неустановленный предмет похож на газ?
или читал только заголовок?
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Опель астра на газу навряд ли, Днепр Чикаго блин
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А соседи болтают: причина взрыва тетки- долги её мужа. О, как! То есть, как сказал Шевченко: "это чисто экономическое преступление"(с) Шевченко- не я, мне б такую хрень шарахнуть- язык бы не повернулся.
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Это некогда был такой правдоруб на ТВАй...Знак Оклыку вёл...Думал что он прям из телика побежит бороться с преступностью, коррупцией... А вот место сидения определяет точку зрения. Обычный толстенький придворный Лизожоп!
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тут машина взорвалась, а они решают вопрос о внесении...чему вас авака учит?
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рюкзаки, игральные заведения....да много есть чему научить
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУтром в Днепре взорвался автомобиль, пострадала 27-летняя женщина-водитель, - Нацполиция
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