 Утром в Днепре взорвался автомобиль, пострадала 27-летняя женщина-водитель, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция в Днепропетровской области в Facebook.
Взрыв произошел около 10:00 по проспекту Поля, 117. "В результате взрыва неустановленного предмета водитель автомобиля - 27-летняя женщина - направлена в больницу. Никто из прохожих от взрыва не пострадал", - говорится в сообщении.
Сведения о событии зарегистрированы в журнале единого учета Днепровского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и окончательного определения квалификации.
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Поля, 117. совсем недалеко от меня
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неустановленный предмет похож на газ?
или читал только заголовок?
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Просто ужас, как у них все жестко!
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