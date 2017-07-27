 Пока не поменяется законодательная база, приватизация будет подвергаться тем или иным блокированиям или атакам, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию "Новое время".
По его словам, очень устарела соответствующая законодательная база и ее необходимо менять.
"Нужно многие объекты, которые не подлежат приватизации, исключить из перечня. Нужно получить достаточно хорошее качество работы самого Фонда госимущества. И самое главное - разработать правила, чтобы приватизации стали конкурентными", - сказал Гройсман.
Он отметил, что Верховная Рада неоднократно проваливала голосование за изменения в законах, касающихся приватизации, так как государственный сектор является источником коррупции и неэффективности.
"Поэтому приватизация будет подвергаться тем или иным блокированиям или атакам со многих сторон", - добавил Гройсман.
Премьер рассказал, что правительство уже разработало новый законопроект о приватизации, который был принят на прошлом заседании Кабмина. Этот документ, по слова Гройсмана, создает условия для конкуренции, абсолютно прозрачную систему для приватизации.
"И, что немаловажно, сам процесс приватизации: если он будет оспариваться, то все споры будут (рассматриваться) в соответствии с английским законодательством. Теперь нам важно объединять усилия для того, чтобы этот закон прошел в украинском парламенте", - подчеркнул глава правительства.
Гройсман добавил, что проект закона был отправлен президенту Петру Порошенко.
"Он (Порошенко) мне сказал, что это достаточно хороший документ и что он готов его поддерживать. Я хочу, чтобы мы внесли его в парламент и он был проголосован", - сказал Гройсман.
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Ну так Петя же сказал строить собачьи будки.
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Колись історія їх всіх назве мародерами.
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тепер законодавство під себе далі будуть підлаштовувати,
адже відомо, що поганому танцівнику) заважає паркет!
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ну і тарифи..., саме собою.
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Нелюди
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