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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВР (22888) законопроект (1892) приватизация (814) ФГИ (479) Гройсман (3211)

 Пока не поменяется законодательная база, приватизация будет подвергаться тем или иным блокированиям или атакам, - Гройсман

гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал причины, по которым в Украине тормозит процесс приватизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию "Новое время".

По его словам, очень устарела соответствующая законодательная база и ее необходимо менять.

"Нужно многие объекты, которые не подлежат приватизации, исключить из перечня. Нужно получить достаточно хорошее качество работы самого Фонда госимущества. И самое главное - разработать правила, чтобы приватизации стали конкурентными", - сказал Гройсман.

Он отметил, что Верховная Рада неоднократно проваливала голосование за изменения в законах, касающихся приватизации, так как государственный сектор является источником коррупции и неэффективности.

"Поэтому приватизация будет подвергаться тем или иным блокированиям или атакам со многих сторон", - добавил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для проведения приватизации не нужно ждать назначения нового руководителя ФГИ, - Гройсман

Премьер рассказал, что правительство уже разработало новый законопроект о приватизации, который был принят на прошлом заседании Кабмина. Этот документ, по слова Гройсмана, создает условия для конкуренции, абсолютно прозрачную систему для приватизации.

"И, что немаловажно, сам процесс приватизации: если он будет оспариваться, то все споры будут (рассматриваться) в соответствии с английским законодательством. Теперь нам важно объединять усилия для того, чтобы этот закон прошел в украинском парламенте", - подчеркнул глава правительства.

Гройсман добавил, что проект закона был отправлен президенту Петру Порошенко.

"Он (Порошенко) мне сказал, что это достаточно хороший документ и что он готов его поддерживать. Я хочу, чтобы мы внесли его в парламент и он был проголосован", - сказал Гройсман.
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гройсман - жирная бесполезная базарная тварь
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Та вы и так рас.....ли всю страну,скоро жителей менять на собачек начнут как помещики.Твари ненасытные.Сперва что то постройте,а не остатки допиливайте уроды конченые.
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--скоро жителей менять на собачек начнут как помещики--

Ну так Петя же сказал строить собачьи будки.

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Всі дії сьогоднішнььої влади направлені просто на грабунок країни ,прикриваючись війною.
Колись історія їх всіх назве мародерами.
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гройсман - жирная бесполезная безмозглая свинья.
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Для самозащиты мечи бисер перед свиньями.
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Остроумие отличается от тупоумия только углом наклонностей
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приватизація нікого крім гройсмана з бандою не стосується
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читаем между строк -"Всякие сволочи не дают нам за бесценок скупить то, что мы не успели украсть. а так хочется земельки и спиртзаводов прикупить.."
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Так это для Гройси и как раз хорошо,ведь в мутной воде легче рыбку ловить
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Приватизация в условиях монополии олигархов - узаконенный грабёж...
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"если он будет оспариваться, то все споры будут (рассматриваться) в соответствии с английским законодательством" - а в англицких судах, или пещерских?...
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та тишо)- євроремонти в владних охвісах, скрізь поробили))),
тепер законодавство під себе далі будуть підлаштовувати,
адже відомо, що поганому танцівнику) заважає паркет!
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Доки не виженемо цю свиню, будемо слухати цю хрюканину
ну і тарифи..., саме собою.
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Пооткрывали базы...валяй рейдерствуй, переписывай что хош...есть где порезвится чёрным риэлторам, нотариусам под прикрытием ментов , прокуроров....
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Пока вы ВСЕ не сядете в тюрьмы ,Украина будет погибать ....
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а что, уже эффективных сведомых руководителей с числа патриотов нету, нужно предприятия обязательно продавать?
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так сами банкротят, а потом сами себе же через офшоры за смешные деньги продают...а потом рапортуют народу об инвесторах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПока не поменяется законодательная база, приватизация будет подвергаться тем или иным блокированиям или атакам, - Гройсман
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