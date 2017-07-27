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 Политика Украины
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Все про:армия (7985) помощь (3371) США (13064) Муженко (231)

 С 2014-го США потратили на помощь и подготовку ВСУ свыше 600 млн долларов

украина сша

На подготовку украинских военных с 2014 года США потратили и передали Украине материально-техническую помощь на 600 млн долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Правительственный портал".

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"С начала 2014 года американской стороной передано материально-технической помощи и потрачено на подготовку Вооруженных сил Украины более 600 млн долларов. В рамках деятельности объединенной многонациональной группы подготовлено 7 батальонов украинских военных, сейчас идет подготовка еще одного батальона. В целом на базе Международного центра миротворчества и безопасности с 2015 года прошли обучение с американскими специалистами почти 4 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 104 инструктора", - сказано в сообщении.

В частности, полученные средства потрачены на развитие профессионального сержантского корпуса, системы логистического, а также медицинского обеспечения, а также на перспективы деятельности многонационального объединенного координационного комитета по вопросам военного сотрудничества и оборонного реформирования.

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Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко, подчеркивает, что консультативно-совещательная помощь, которую оказывают советники из США, значительно усиливает ВСУ.

В свою очередь временно исполняющая обязанности заместителя помощника министра обороны США по политике международной безопасности госпожой Лаура Купер выразила заверения относительно дальнейшей поддержки Вооруженных Сил Украины и плодотворного сотрудничества.


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мало . Дайте ещё на медицину бесплатную и на поддержку депутатов .
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А банк главногавномторгующего стал в ТРИ РАЗА БОГАЧЕ!!!!
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Не ток и много за 3 года, да и то часть пошла на зарплаты своих же инструкторов.
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всё украла Хунта Порошенко.Жириновский и Дугин с Затулиным в шоке.
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да мацковской хунте эту сумму красть на один день.
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Сколько не вливай ,все как в бездонную бочку,никакого укрепления Всу не произошло,а вот войска квАкова -до зубов!
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Вор парашенко все украл с подельниками. До сих пор армия снабжена наполовину. За три года это крайне вопиющий показатель. С учетом и средств самой Украины.
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Чем реже открываешь рот, тем меньше слышишь глупостей
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Путлерские Эскимосы и Климаксная РАБссия уже ощутили,что по вооружениям Украина вышла на 9 место в мире,после Индюковича перебралась в Десятку Лучших в мире из 63 места.
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Только долбодятлы не видят этого ,Путлер и ШойХу те увидели..Быки тУпорырые.............
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Ну это сразу кажется, что сумма огромна, для своей банковской карты - да,но не для страны в состоянии войны.
За три года войны, стране, чей суверенитет Америка гарантировала?
На момент вторжения в Украине не было ни армии, ни оружия , каждый день на войну и содержание армии и войну уходит больше миллиона долларов, в день! а тут чтобы не участвовать в войне- 660 миллионов за три года "на все -про все."
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Ліліє, нема в будапештському мумурандумі такого - гарантування суверенітету України.
Є зобов'язання США
1.поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
2.утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності/політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
3.утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги;
4.домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
5.не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
6.проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
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Теперешнее ВСУ-это добровольцы,простые люди,необученные,и по прежнему армию обеспечивают волонтеры.До десятки сильнейших нам ещё ого го сколько(с такими злодеями)
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І розікрали цю допомогу півтораки та йому подібні. А де ж півторак взяв 5 мільонів, яків вказав в декларації?
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больше чем пятнадцать с половиной лярдов гривен. Все потрачно на переподготовку генералов...
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На Гончаровском полигоне 4 дня назад Кровавый Пастор испытывал новые виды оружия.После испытаний Александр Валентинович Кровавый заявил : Приходи мацкаль не БОЙСЯ...,это не БОЛЬНО...
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Какая радость для Украины ,вам деньги ,да пожалуйста,вы воюете, хвалим, но только не на нашей территории, убивайте одни одного а мы вам бабки за это платить будем .И проблем с оружием у вас не будет .Только воюйте и убивайте побольше .Да и побольше кричите про героизм,это вроде как допинг для власть имущих!
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Еще скажи , что США заставило путлера ввести войска в Украину и отнять крым.
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кацаПсинны чужие Земли не захватывают уже 500 лет.Это Поклёп Госдепа
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Уважаемая Лилия я против всякой войны ,но пожалуйста откройте глаза и посмотрите на все это с другой стороны.
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посмотришь ты с другой стороны , когда твои дома будет взрывать чужая страна.
А я смотрю со стороны Украины, и это преступление путинской россии войдет в историю , как война Иуды против православной Украины.
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тобто всетаки Гасьдєпа акаянай, а пєдєрація не при ділах?
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Вчера прочитал список новых санкций против Климаксной РАБссии 98 страниц текста.Для сравнения на борьбу против террроризма Омерика написала всего 15 станиц. разницу поймёте осенью...
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Там нет новых санкций, только ужесточение старых, ну и прописан приоритет борьбы с прокладкой СП-2.
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Трамп наш,Крым наш,Даунбасс наш.Не наша : ядерный полигон Новая Земля,ядерный полигон под Оренбургом и полигон Челябинск-50.Подохших от лучевой болезни за 50 лет МИЛЛИОНы не фашистов омериканцов...,продолжаем ИСПЫТАНИЯ,мы вяликае дерьмо...
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І тут зрада неймовірна))))
Зрадоботика, пентагон має дуже паскудну звичку контролювати як і куди потрачені їх гроші. І якщо навіть поверхнево порівняти стан ЗСУ на 2014р і на 2017 то різниця помітна, так нам ще далеко до ЦАХАЛу, але всьому свій час
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я об этом болванам талдычу 4 года,США следит за каждым потраченным центом в Украине...
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А сколько стоили боеголовки, что Украина отдала за гарантии территориальной целостности от США, Великобритании, Франции и России?
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За те що здали ядерну зброю,вони нам винні в сотні разів більше ! А ще за не виконання забов'язань по будапешстському меморандуму.........
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 2014-го США потратили на помощь и подготовку ВСУ свыше 600 млн долларов
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