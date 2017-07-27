 С 2014-го США потратили на помощь и подготовку ВСУ свыше 600 млн долларов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Правительственный портал".
"С начала 2014 года американской стороной передано материально-технической помощи и потрачено на подготовку Вооруженных сил Украины более 600 млн долларов. В рамках деятельности объединенной многонациональной группы подготовлено 7 батальонов украинских военных, сейчас идет подготовка еще одного батальона. В целом на базе Международного центра миротворчества и безопасности с 2015 года прошли обучение с американскими специалистами почти 4 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 104 инструктора", - сказано в сообщении.
В частности, полученные средства потрачены на развитие профессионального сержантского корпуса, системы логистического, а также медицинского обеспечения, а также на перспективы деятельности многонационального объединенного координационного комитета по вопросам военного сотрудничества и оборонного реформирования.
Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко, подчеркивает, что консультативно-совещательная помощь, которую оказывают советники из США, значительно усиливает ВСУ.
В свою очередь временно исполняющая обязанности заместителя помощника министра обороны США по политике международной безопасности госпожой Лаура Купер выразила заверения относительно дальнейшей поддержки Вооруженных Сил Украины и плодотворного сотрудничества.
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За три года войны, стране, чей суверенитет Америка гарантировала?
На момент вторжения в Украине не было ни армии, ни оружия , каждый день на войну и содержание армии и войну уходит больше миллиона долларов, в день! а тут чтобы не участвовать в войне- 660 миллионов за три года "на все -про все."
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Є зобов'язання США
1.поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
2.утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності/політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
3.утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги;
4.домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
5.не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
6.проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
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А я смотрю со стороны Украины, и это преступление путинской россии войдет в историю , как война Иуды против православной Украины.
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Зрадоботика, пентагон має дуже паскудну звичку контролювати як і куди потрачені їх гроші. І якщо навіть поверхнево порівняти стан ЗСУ на 2014р і на 2017 то різниця помітна, так нам ще далеко до ЦАХАЛу, але всьому свій час
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Ужасное общество, как вообще так жить можно
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