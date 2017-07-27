 С 2014 года США потратили на помощь и подготовку ВСУ свыше 600 млн долларов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Правительственный портал".
"С начала 2014 года американской стороной передано материально-технической помощи и потрачено на подготовку Вооруженных сил Украины более 600 млн долларов. В рамках деятельности объединенной многонациональной группы подготовлено 7 батальонов украинских военных, сейчас идет подготовка еще одного батальона. В целом на базе Международного центра миротворчества и безопасности с 2015 года прошли обучение с американскими специалистами почти 4 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 104 инструктора", - сказано в сообщении.
В частности, полученные средства потрачены на развитие профессионального сержантского корпуса, системы логистического, а также медицинского обеспечения, а также на перспективы деятельности многонационального объединенного координационного комитета по вопросам военного сотрудничества и оборонного реформирования.
Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко, подчеркивает, что консультативно-совещательная помощь, которую оказывают советники из США, значительно усиливает ВСУ.
В свою очередь временно исполняющая обязанности заместителя помощника министра обороны США по политике международной безопасности госпожой Лаура Купер выразила заверения относительно дальнейшей поддержки Вооруженных Сил Украины и плодотворного сотрудничества.
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За три года войны, стране, чей суверенитет Америка гарантировала?
На момент вторжения в Украине не было ни армии, ни оружия , каждый день на войну и содержание армии и войну уходит больше миллиона долларов, в день! а тут чтобы не участвовать в войне- 660 миллионов за три года "на все -про все."
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Є зобов'язання США
1.поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
2.утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності/політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
3.утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги;
4.домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
5.не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
6.проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
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тобто - зобов'язання кожної країни підписанту стосуються тільки її, любимої. І дії, в разі якщо інший підписант порушить свої зобов'язання - читай пп. 4. 6.
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Но, речь даже не об этом, сумма помощи не так уж и велика, если считать , что по сути идет война за геополитическое влияние , в котором Украина приняла сторону США и ЕС ,и воюет за это, по сути , в одиночку.
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А я смотрю со стороны Украины, и это преступление путинской россии войдет в историю , как война Иуды против православной Украины.
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Зрадоботика, пентагон має дуже паскудну звичку контролювати як і куди потрачені їх гроші. І якщо навіть поверхнево порівняти стан ЗСУ на 2014р і на 2017 то різниця помітна, так нам ще далеко до ЦАХАЛу, але всьому свій час
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Ужасное общество, как вообще так жить можно
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Когда разработчики доктрины "многополярного мира" высиживали её в тиши своих уютных кабинетов, то они не думали* о претензиях на роль второго - антиамериканского - полюса мира.
Их идея была хитрее - удерживать Вашингтон от сокрушения "оси зла", выступая в качестве честного маклера. Ведь адвокат нужен во время следствия и суда, а когда клиент уже отбывает на отсидку, гонорары заканчиваются. Поэтому нужно стремится всячески мешать мировому жандарму, но не так, чтобы стать соучастником и покровителем мирового бандита, а якобы строго процессуально ставить аккуратные подножки. Сперва не давать арестовывать ("предъявите ваши доказательства"), потом затягивать процесс...
И было все замечательно. Есть Великий Китай и есть Америка - давайте, мы будем и с теми, и с теми... Есть целый бестиарий: Арафат, аятоллы, Каддафи, Ким, Милошевич, Хусейн (Башар Асад - еще прозападный либеральный реформатор, обучавшийся в Лондоне). Запад с ними не общается, брезгует... А честному маклеру не до чистоплюйства.
Но тут ось зла стала укорачиваться. Милошевича свергла демократическая революция 2000 года. Арафата свергли израильтяне, которым надоело его покровительство террористам. Каддафи сам стал торить дорогу на Запад... Потом свергли и повесили "легитимного Саддама".
Уход откровенных российских агентов - Шредера и Ширака положил конец игре на противоречиях между консервативными американцами и "социал-демократической" Западной Европой - на стороне последней, которую ещё Гейропой не называли.
Удалось побывать в посредниках на переговорах Западу с Ираном и Сирией. Но Тегеран, Пхеньян и Дамаск уже настолько презирали Москву, что достаточно демонстративно показывали, насколько она бессильна в выполнении своих обязательств по сдерживанию своих партнеров.
И тогда, уже с отчаяния и в озлоблении, пришлось самим надеться на ось зла, дабы придать ей солидности.
Так адвокат, не имея больше возможностей предотвратить арест своего подопечного (суровый прокурор говорит, что ему плевать на все юридически уловки, и пишите в свой Страсбург до посинения), устраивает ему побег... И попадает под статью о соучастии.
Собственно, принятый Конгрессом "Акт о врагах Америки" и есть список новой "оси зла" - Дамаск, Москва, Пхеньян, Тегеран.
* "Россия и США отвергают показавшую свою несостоятельность модель соперничества "великих держав", которое может только усилить конфликтный потенциал в этих регионах." (Московская декларация о новых стратегических отношениях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, принята Президентом России Владимиром Путиным и Президентом США Джорджем Бушем в Москве 24 мая 2002 года).
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