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 Политика Украины
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 Помощница Полякова заявила о подделке ее подписи детективами НАБУ

поляков

Генпрокуратура внесла сведения в ЕРДР по заявлению помощницы народного депутата Максима Полякова Татьяны Любонько о подделке ее подписи работником Национального антикоррупционного бюро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Поляков на своей странице в Фейсбуке.

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Он выложил копии соответствующих писем от ГПУ.

"Хочу проинформировать общество о том, что по заявлению моей помощницы о подделке ее подписи работником НАБУ 21 июля 2017 года Генеральной прокуратурой Украины внесены сведения в ЕРДР об уголовном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 365 УК Украины (Служебный подлог) и ч.1 ст. 366 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительных органов)", - написал Поляков.

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Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Артем Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.

18 июля, Соломенский суд назначил народному депутату Бориславу Розенблату залог в 7 миллионов гривен, частично удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Как же вы ГАДЫ ПОЛЗУЧИЕ изворачиваетесь.
Может и поляков там настрочил когда давали ознакамливаться.
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да ладно промондщавошок или бабуинов с наебу.. проверятся просто делается графическая почерковедческая экспертииза ее сделать можно за сутки вот если НАБУ будет год валаднать пытання типа сложно то ясно подделали подпись...
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Так воно і Ліза паддєльна. Насправді воно Єлісавєта.
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та там все поддельное и депутат и помощница его, и справа вся поддельная, потому что ее сроду не доведут до конца...далее будут поддельные деньги, поддельный водитель и далее по списку... адвокаты не зря жрут свою икру...
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- О профессии не спрашиваю, - учтиво сказал Бендер, - но догадываюсь. Вероятно, что-нибудь интеллектуальное? Судимостей за этот год много? (с)
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Ну прям сидят в НАБУ и подделывают ваши казлячие корупционные подписи .
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УССР (а нічим іншим сучасна Україна не є) нарешті догниває, це вже очевидно.
Черговий етап національно-визвольної революції змете другий ешелон російської та жидівської (що одне й те ж) агентури в особах вальцманів-гройсманів-турчинових на помийку історії, і Україна, нарешті, стане дійсно незалежною.

Слава Україні!
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а ты и твой хозяин не подделка... ??? вы сплошное лайно, вас бы всех на тот польский самолет собрать... и в рашу отправить...
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Ей уже нашептали. насоветовали......Твари антинародные.
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подтвердить подделку подписи может только экспертиза - а так это только нелепая отмазка - я не думаю что в НАБУ сидят полные идиоты
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всякая экспертиза и эксперт имеют свою цену
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Если тварь конченная грузит прокуратуру, после экспертизы к сроку нужно ещё трёшку добавить, в качестве приза.
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Приехала в Киев, карьеру стала строить на передаче взяток и других мутных делишках.. а теперь "довожу до сведения общественности".. да кому нужны твои доводы? - погналась за красивой жизнью, учитывай, что вся эта гламурная жизнь как ни с чего началась, так может и прекратиться..
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"Проинформировал общественность" он... Они, наверное, думают, что народ сидит-переживает за них, как бы их не оговорили напрасно
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доречі її попередили про кримінальну відповідальність за "завідоме неправдиве повідомлення про злочин"?))
їй як видається однієї справи мало...потрібно як "ялинка" "заїхати")) щоб в пачьотє бути)
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О попытке изнасилования детективами НАБУ она еще не заявляла?
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