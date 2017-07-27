 Помощница Полякова заявила о подделке ее подписи детективами НАБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Поляков на своей странице в Фейсбуке.
Он выложил копии соответствующих писем от ГПУ.
"Хочу проинформировать общество о том, что по заявлению моей помощницы о подделке ее подписи работником НАБУ 21 июля 2017 года Генеральной прокуратурой Украины внесены сведения в ЕРДР об уголовном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 365 УК Украины (Служебный подлог) и ч.1 ст. 366 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительных органов)", - написал Поляков.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Артем Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
18 июля, Соломенский суд назначил народному депутату Бориславу Розенблату залог в 7 миллионов гривен, частично удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Может и поляков там настрочил когда давали ознакамливаться.
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Черговий етап національно-визвольної революції змете другий ешелон російської та жидівської (що одне й те ж) агентури в особах вальцманів-гройсманів-турчинових на помийку історії, і Україна, нарешті, стане дійсно незалежною.
Слава Україні!
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їй як видається однієї справи мало...потрібно як "ялинка" "заїхати")) щоб в пачьотє бути)
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