"Недокомплект кадров в НП - 17 тысяч человек, - Нацполиция"

Недокомплект полицейских в органах и подразделениях Национальной полиции по состоянию на начало июля 2017 г. составляет 17 137 человек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом говорится в ответе Национальной полиции Украины на запрос "Українських Новин".
"Недокомплект полицейских сегодня выше, чем в декабре 2015 года, когда не хватало 14,1 тыс. сотрудников (11,9% от штатной численности), но ниже, чем в декабре 2016 года - 23,8 тыс. человек или 20,5% штатной численности", - заявили в полиции.
Наибольший недобор полицейских в абсолютных цифрах наблюдается в межрегиональных территориальных органах Нацполиции (2 395 человек), Киеве (1 511 человек), Днепропетровской (1 383 человека), Донецкой (1 241 человек) и Киевской (1 137 человек) областях.
В то же время наиболее незаполненными остаются подразделения Нацполиции, прикрепленные к государственным организациям (недокомплект 55%), территориальные подразделения Нацполиции в Донецкой (недокомплект 22,8%) и Закарпатской (19,3%) областях.
1284 40
Некомплект полицейских в подразделениях Нацполиции составляет 17,1 тыс чел.. ДОКУМЕНТ(21)
Директором Харьковского теруправления НАБУ назначен Юрий Кравченко. ФОТО(7)
В верхушке "ДНР" начался очередной "кадровый" скандал. Ходят слухи о ликвидации "председателя верховного суда", - ИС(29)
Порошенко уволил замкомандующего Нацгвардией Рудницкого(21)
"Таких негативных показателей раскрываемости преступлений не было за 26 летнюю историю Украины", – Мамка(0)
Кандидатуру нового главы НБУ необходимо обсудить с Верховной Радой, - Порошенко(42)
Военным прокурором сил АТО назначен Олег Сенюк, - ГПУ(11)
Ответить
26 мин
25 лет новейшей истории Украины не знали такого фантастического падения уровня преступности, как в фейсбуке Авакова.
Лживая статистика МВД: почему Аваков не считает трупы
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
під впливом "активістів" - "люстрували" "мусаров" - отримали купу нерозкритих середніх й тяжких злочинів
під тиском "борців за права увязнених" отримали закон Савченко - всіх бандюків повипускали раньше терміну
Доречі все це відбувалось під бурні овації "активістів" -мол так й терба мусарам,от так їх хабарників
а владі то добре - більше "бєспрєдєлу" - більше страху
повиганяли й порозформовували всі хто мав навички й міг боротись зі слочинністю - тепер бл Аваков виннен в криміногенній ситуації)))він просто робив те що йому вигідно а "населення" це сприймало як свою "перемогу"(((
ну що перемогли?!
під тиском всіх скопом - понабирали поварів й кухарок,фітнес тренерів й ще хрєн знає кого в патрульну поліцію,повчили пару місяців кинули "в бій" - отримали безпрецеденте порушення правил ПДР, вону зневіру в "реформі" нової поліції і т.д
а тепер - хоча як й завжди - винні всі від "авакова" до "рядових мусаров", але тільки не "ативісти"
Ответить
Ответить
й КОРД лиш один з пунктів реформи) а те що не працюють як потрібно - так це до міністра, але
ж що хотіли - те отримали) зато нема "беркуту" й "УБОЗу")
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
... просто денег нет..., всё ушло в шоколад.
Ответить
https://nabir.np.gov.ua/index.php?r=recruitment/index
Ответить
тому і обявили шоколадний набір.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить