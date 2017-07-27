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 Политика Украины
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 Недокомплект кадров в НП - 17 тысяч человек, - Нацполиция

полиция полицейский нацполиция

Наибольший недобор наблюдается в межрегиональных территориальных органах.

Недокомплект полицейских в органах и подразделениях Национальной полиции по состоянию на начало июля 2017 г. составляет 17 137 человек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом говорится в ответе Национальной полиции Украины на запрос "Українських Новин".

"Недокомплект полицейских сегодня выше, чем в декабре 2015 года, когда не хватало 14,1 тыс. сотрудников (11,9% от штатной численности), но ниже, чем в декабре 2016 года - 23,8 тыс. человек или 20,5% штатной численности", - заявили в полиции.

Наибольший недобор полицейских в абсолютных цифрах наблюдается в межрегиональных территориальных органах Нацполиции (2 395 человек), Киеве (1 511 человек), Днепропетровской (1 383 человека), Донецкой (1 241 человек) и Киевской (1 137 человек) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух лесников застрелили на Киевщине, - полиция

В то же время наиболее незаполненными остаются подразделения Нацполиции, прикрепленные к государственным организациям (недокомплект 55%), территориальные подразделения Нацполиции в Донецкой (недокомплект 22,8%) и Закарпатской (19,3%) областях.
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Олена Смілак
26 мин

25 лет новейшей истории Украины не знали такого фантастического падения уровня преступности, как в фейсбуке Авакова.
Лживая статистика МВД: почему Аваков не считает трупы
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ПРИКОЛЬНО ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ В НПУ БЫЛ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ НА СЛУЧАЙ МОБИЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНО 25% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА КАДРОВ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ У НПУ ЕЩЕ ПОСЛЕ НУЛЯ МИНУС 17 ТЫСЯЧ ГОЛОВ.. ОЦЭ ПЭРЭИОГА ДАЖЕ ОТЪЯВЛЕННЫЕ КРЕИНЫ И ИДИОТЫ НАДЕВШИЕ ФОРМЫ НПУ НАЧИНАЮТ ПРОЗРЕВАТЬ И ПОНИМАТЬ В КАКОЕ ЛАХУДРУ ОНИ ПОПАЛИ ИМЕНИ АВАКУЕВА И КО....
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- Берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию - дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо!? А?! (с)
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такая полиция долджна быть разогнана как и суд и прокуратура
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все что создано при порошенко ,все нужно будет переделывать!
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ну всякие НАеБУ надо просто просеять - выкинуть букву е... в СБУ - наоборот добавить Н - СНБУ - служба Национальной бешлпасности и тд
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Судя по этим данным, наибольший некомплект там, где сильно не намутишь или там, где можно получить в рыло за свои "правоохранительные" деяния.
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ну правильно в Киеве нужно побольше мусоров в новой форме чтобы душить возмущения в зародыше. Сегодня только по тельавизору покрутили как Чаушеску народ отправил в расход за ухудшение жизни, журналисты на что-то намекают теперешним мародерам ?
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Теперь в полицию берут только честных, остальные там уже работают.


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Новые в основном оттуда ушли. Остались только переаттестованные и те из новеньких, которые такие же как и переаттестованные.
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А почему бы Собакову не набрать орлов в ЛНР и ДНР?
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я ТАК ВИЖУ - ЕСТЬ ЕЩЕ ЛЮДИ С СОВЕСТЬЮ В УКРАИНЕ, ЕСТЬ!!! Служить у Авакова?...нет, спасибо!
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В Украине на 100 тыс. населения приходится 800 сотрудников правоохранительных органов, что почти в четыре раза превышает рекомендации ООН..............
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не бреши, штатна чисельність поліції 130 тис., а при твоїх розрахунках повинна бути не менше 350 тис.
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видимо народ не насколько скурвился что бы самого себя уничтожать
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Так с зарплаты постоянно высчитывают за всякую муйню .И на руки 5 - 6 тысяч гривен . Не стоит того .
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И общаться со всяким дерьмом, мажорами, депутатами, прокурорами...киевскими светами...гопотой, наркошами...200 у.е.......
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А в конце поменяют полицию на жандармерию - и получат нынешние полицианты на пенсии такой же подсрачник, как нынешние пенсионеры-милиционеры.
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Земетьте, и это не смотря на безработицу в Украине...и нет желающих быть ментом при рюкзакове!
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під впливом "народних мас" поліквідовували "УБОЗ" й "Сокіл" - отримали перестрілки з автоматами, підпали - загалом переділ сфер в стилі 90
під впливом "активістів" - "люстрували" "мусаров" - отримали купу нерозкритих середніх й тяжких злочинів
під тиском "борців за права увязнених" отримали закон Савченко - всіх бандюків повипускали раньше терміну
Доречі все це відбувалось під бурні овації "активістів" -мол так й терба мусарам,от так їх хабарників
а владі то добре - більше "бєспрєдєлу" - більше страху

повиганяли й порозформовували всі хто мав навички й міг боротись зі слочинністю - тепер бл Аваков виннен в криміногенній ситуації)))він просто робив те що йому вигідно а "населення" це сприймало як свою "перемогу"(((

ну що перемогли?!

під тиском всіх скопом - понабирали поварів й кухарок,фітнес тренерів й ще хрєн знає кого в патрульну поліцію,повчили пару місяців кинули "в бій" - отримали безпрецеденте порушення правил ПДР, вону зневіру в "реформі" нової поліції і т.д

а тепер - хоча як й завжди - винні всі від "авакова" до "рядових мусаров", але тільки не "ативісти"
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не ной Андруша , Сокол просто переименовали в Корд и переодели в другую форму. И штатная структура такая же. Только работают не как раньше по уголовнім авторитетам а на кого укажет Сабаков.
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ну я б сказав що я нию) тут скоріше підходить слово "обурення")

й КОРД лиш один з пунктів реформи) а те що не працюють як потрібно - так це до міністра, але
ж що хотіли - те отримали) зато нема "беркуту" й "УБОЗу")
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Андрій не перекручуй і не перекидай з хворої голови на здорову.
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можно подумать старые мусора, чтото делали? У нас преступность независит от мусарни, это симбиоз.
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это точно, на опыте пенсионеров-милиционеров учатся. Им Украина также много обещала, когда те были на работе - теперь фигуру с 3 пальцев Кубив тычет вместе с Гройсманом и Порошенком.
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А где ж куча диванніх реформаторв полиции, где зарадойопы, где говнюки шо визжали шо всех разогнать и заменить на новых людей? Почему не идете менять "старых" на "новых"? Шо то не хоцца? Да? То то же. Понимаю. Сидеть в цензоре и гадить оно намного легче и безопасней чеи реально что то делать..
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а кому надо такая мусарня? Рехвармирует то её Сабаков с Поцей. Так что- нефиг на диванных списывать, кредиты закончились- пора отчитыватся о проделаной работе.
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А хочешь шоб ее реформировал ВаванІпаш? Или скотыняка, или коровай с ушами? Или нет, как же я сразу не догадался! Хочешь шоб Ху"ло украинскую полицию реформировало? Колись..
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"Недокомплект кадров в НП - 17 тысяч человек, - Нацполиция"
... просто денег нет..., всё ушло в шоколад.
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Тогда почему у вас на сайте только около 100 вакансий открытых?
https://nabir.np.gov.ua/index.php?r=recruitment/index
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яка нормальна людина добровільно полізе в МУСССОР???
тому і обявили шоколадний набір.
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Как сказать, за зарплату на работу в полицию пойдет, а вот шкуру рвать - уж позвольте. Тем более не знаешь какие законы завтра это олигархическое государство примет, как с милицией произошло.
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Чего-чего а вот мусоров в Украине явный перебор,в пять раз меньше быть должно ....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНедокомплект кадров в НП - 17 тысяч человек, - Нацполиция
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