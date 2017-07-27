 Путин ратифицировал размещение авиагруппы ВС РФ в Сирии на 49 лет

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
"Ратифицировать протокол к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 г., подписанный в городе Дамаске 18 января 2017 года", - говорится в федеральном законе, принятом Государственной думой РФ 14 июля 2017 года.
Как отмечается в протоколе к соглашению, обнародованном на сайте Министерства иностранных дел РФ, соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, "если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие".
Также сказано, что для размещения российской авиационной группы сирийская сторона передает российской стороне в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения участок местности (земельный участок) аэродрома Хмеймим, а также объекты недвижимости, расположенные на этом аэродроме.
"Недвижимое имущество, передаваемое сирийской стороной для размещения российской авиационной группы, должно быть свободным от прав и притязаний третьих лиц и иных", - говорится в протоколе.
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Амбициозно. Мордор столько не протянет.
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Детьми может клясться только пьяная мордва,а то ,что Украина ушла от мордора - свершилось.
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Мы же не господь Бог ,или сатана путькин ,чтобы указывать точно даты.
Но задачу помним и выполним.
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Тут соревнование кто раньше.
Я ставлю на Путлера.
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Или рога пририсуйте
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...это наверное единственная польза от хуйла
...у меня последних три года все мониторы идеальной чистоты
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ДаніяСирія ! Пі$%єц всім сподіванням..."
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Гамлєт, або Феномен датського кацапізма
Лесь Подерв'янський
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Т.е. )(уйло уже официально подписалось под тем фактом, что кацапский блицкриг в Сирии "за два, максимум три месяца" (с) затянулся на 49 лет?
А как же "ихтамнеты", батальоны кадыровцев и всякие прочие "вагнеры"?
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Не знаю кто там давал мордору жить до 2016 года,это бред,потому что санкции были только для окружающей среды путина,а это медленно и долго,сейчас уже пошла артиллерия более жёсткая,поэтому развал будет более быстрее,ну он будет обязательно, Китай тоже ждет свою выход на арену!
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Просто много металлолома тупо не может улететь. Его оставят в Сирии, а для информационного прикрытия придумали "авиабазу на 49 лет".
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блиат,ну чо ж вы тупорылые такие-то ????
Ф-22 200 штук скоро по старости спишут,а вы всё ПАК ФА "испытываете"...
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оптимисты,пля..
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