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 Путин ратифицировал размещение авиагруппы ВС РФ в Сирии на 49 лет

путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил размещение российской авиагруппы в Сирии сроком на 49 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

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"Ратифицировать протокол к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 г., подписанный в городе Дамаске 18 января 2017 года", - говорится в федеральном законе, принятом Государственной думой РФ 14 июля 2017 года.

Как отмечается в протоколе к соглашению, обнародованном на сайте Министерства иностранных дел РФ, соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, "если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие".

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Также сказано, что для размещения российской авиационной группы сирийская сторона передает российской стороне в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения участок местности (земельный участок) аэродрома Хмеймим, а также объекты недвижимости, расположенные на этом аэродроме.

"Недвижимое имущество, передаваемое сирийской стороной для размещения российской авиационной группы, должно быть свободным от прав и притязаний третьих лиц и иных", - говорится в протоколе.

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49 лет?
Амбициозно. Мордор столько не протянет.
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Я тоже сразу подумал "откуда у него такой оптимизм?" Ну ладно бы год, ну 3, но 49...
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Тут вспоминал былое. Самый долгий срок что давали мордору - 2016 год. Клялись детьми и все такое. Ща чо то забыли, затихарились. Типа и не писали такого НИКОГДА Все будет пучком и у ватанов и у свидомых и у пиндосов.
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ратифицировать документ может только парламент, или в России уже не так?
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царь сказал - дума сказала "всегда готова"
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с раиси только ТРОЛЛЯМ разрешают с аквафрешами на Цензор заходить
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Ты еще один из идиотов, которые знают что будет через 149 лет?
Детьми может клясться только пьяная мордва,а то ,что Украина ушла от мордора - свершилось.
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Да... есть старая присказка - "Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах". думаю, что несколько самонадеянно определять такие сроки. Или они с корешем асадом себе по три века намерили? А впрочем - пусть тратятся на эту авиагруппу, ватник радуется - всё ж таки величие какое-никакое.
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Вспоминатель, вспомни лучше какой срок давали Украине или доллару, посмеемся вместе .
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до 2015? Если верить

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и ПОСЛЕ ЭТОГО ты тут будешь УКРАИНЦЕМ прикидываться? Кацапский прихвостень
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Так хочется? - верь.
Мы же не господь Бог ,или сатана путькин ,чтобы указывать точно даты.
Но задачу помним и выполним.
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За это время не только Параша, но и царь , и авиагруппа и Асад врежет дуба.
Тут соревнование кто раньше.
Я ставлю на Путлера.
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Ну що ж, пукін сам повірив, що він - Чахлик Невмирущий (для кацапів - Кащєй БЄСсмєртний). А смерть його в сакральному Кримнаші. А це, що навіть біси смертні, кацапи колись знали, але не хотіли своїх бісів розчаровувати. Читаємо уважно: БЄС СМЄРТНИЙ!!!
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На 49 лет? Так рашки через пару лет не станет, а они хотят полстолетия оккупировать Сирию. Наивные.
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История учит их тому что она их ничему не учит.
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а в сказках он как раз один в один с ним
Путин ратифицировал размещение авиагруппы ВС РФ в Сирии на 49 лет - Цензор.НЕТ 8381
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Украина должна денонсировать договор о размещении раиской базы в КРЫМУ и сделать УЖЕ сейчас. ВСЕ Харьковские ПОЗОРНЫЕ яныковские СОГЛАШЕНИЯ - ОТМЕНИТЬ
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зачем? договорняк в г.харькове сам себя обессмыслил ( денонсировал) после крысма 14 года.
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когда вернут Крым - не будет проблем ВСЕ вышвырнуть сразу за ПОРЕБРИК
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Украина должна анонсировать договор о размещении базы НАТО в КРЫМУ и сделать УЖЕ сейчас.
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А чего так мало?) Чего сразу не на 149 лет?)
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Очередные "харьковские", не дотянет и десятой доли этого срока
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Хорошая новость. Большой конфликт ускорит демонтаж российской государственности
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Во заносит окурка, скоро подыхать , он весь испереживался , а вдруг с его смертью закончатся войны.
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Пукин ратифицировал протокол об использовании военных баз!!! а не сраной авиагруппы. Это принципиально другая формулировка. Т.е. и Тартус и Хмеймим буду использоваться 49 лет. Это одно из основных нарушений будущего мира с Сирии. Это ТРЕТИЙ пункт - не должно быть никаких военных баз какой-либо страны на территории Сирии.
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Один залп "томагавков" ОДНОГО эсминца США и нет авиабазы.
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А морду хула зачем размещать ? Его у нас никто не любит.
Или рога пририсуйте
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Да и наши мониторы можно было бы пожалеть. Я вот увидел - и чисто рефлекторно плюнул. Пришлось вытирать.
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...теперь монитор чистый
...это наверное единственная польза от хуйла
...у меня последних три года все мониторы идеальной чистоты
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пуйло и до половины этого срока не дотянет, а его рашка бензоколонка развалится как только закончится эра бензиновых авто, которых вытесняют электромобили, цены на нефть и газ упадут, как и бюджет рашки на 90 % зависящий от экспорта нефти и газа.
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- И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях.(с)
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"...ех, бл@#ська Данія Сирія ! Пі$%єц всім сподіванням..."

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Гамлєт, або Феномен датського кацапізма

Лесь Подерв'янський
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Бгггг)))
Т.е. )(уйло уже официально подписалось под тем фактом, что кацапский блицкриг в Сирии "за два, максимум три месяца" (с) затянулся на 49 лет?
А как же "ихтамнеты", батальоны кадыровцев и всякие прочие "вагнеры"?
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веселый заробитчанин
Не знаю кто там давал мордору жить до 2016 года,это бред,потому что санкции были только для окружающей среды путина,а это медленно и долго,сейчас уже пошла артиллерия более жёсткая,поэтому развал будет более быстрее,ну он будет обязательно, Китай тоже ждет свою выход на арену!
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Это блеф.
Просто много металлолома тупо не может улететь. Его оставят в Сирии, а для информационного прикрытия придумали "авиабазу на 49 лет".
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Флот в Крыму тоже продлевали на 49 лет. У залупенфюрера с числом 49 видимо что-то связано, что лишний раз доказывает его психическую ненормальность.
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Через 49 лет США введут в строй истребитель 7-8 поколения. РЮSSкие стервятники на МИГ 29 будут отдыхать.
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Не хочу вас разачорывать, но есть ли дееспособные единицы истребителей 5-го поколения производства США, не не те что на аэродромах стоят, а те что регулярно летают? А то на перехват почемуто подымается такое же старье как и в РФ. Есть ли сводка говорящая что самолет РФ перехватил истребитель пятого покаления ?
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нету...и на Луну омерека не летала...и авианосец недавнешний на компе нарисовала...
блиат,ну чо ж вы тупорылые такие-то ????
Ф-22 200 штук скоро по старости спишут,а вы всё ПАК ФА "испытываете"...
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Тут жеж в чем прикол - США платят за свои базы, а РФ получает ГРОШИ за свои базы - бизнес ОДНОЗНАЧНО более высокого полета.
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Очередной островок для последующего откусить территории у Сирийцев
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Надо срочно передать на 49 лет аэродром в Червоноглинском под авиабазу НАТО.
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