 Террористы "ДНР" распространяют слухи о скором наступлении украинской армии, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны Украины в Facebook.
По информации ведомства, противник продолжает принимать меры по дискредитации сил АТО и введению в заблуждение мирного населения путем распространения информации о возможности возобновления наступательных действий подразделениями ВС Украины в ближайшее время.
"Командование 1 АК (Донецк) ВС РФ использует соответствующие слухи для усиления агитационных мероприятий с целью призыва местных жителей на военную службу в состав российских оккупационных войск. Информация распространяется, в том числе путем рассылки СМС-сообщений оператором сотовой мобильной связи "Феникс", - сказано в сообщении.
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То в чому дискредитація?
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https://www.youtube.com/watch?v=tecDiNlj3UI
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вполне возможно, что готовят свое население к масштабному нападению со своей стороны.
или вы реально считаете, что они столько техники навезли, чтобы минские договоренности соблюдать?
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И на снятие Санкций..
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Через месяц учеба начнется - опять будут "уроки
мужеловствамужества" с портретами бичей-неудачников типа Гиви
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