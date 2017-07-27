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Все про:армия РФ (6714) Минобороны (5234) разведка (1830)

 Террористы "ДНР" распространяют слухи о скором наступлении украинской армии, - ГУР

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Боевики "ДНР" распространяют слухи о скором наступлении ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны Украины в Facebook.

По информации ведомства, противник продолжает принимать меры по дискредитации сил АТО и введению в заблуждение мирного населения путем распространения информации о возможности возобновления наступательных действий подразделениями ВС Украины в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы активизировали разведывательную деятельность в зоне АТО, - штаб

"Командование 1 АК (Донецк) ВС РФ использует соответствующие слухи для усиления агитационных мероприятий с целью призыва местных жителей на военную службу в состав российских оккупационных войск. Информация распространяется, в том числе путем рассылки СМС-сообщений оператором сотовой мобильной связи "Феникс", - сказано в сообщении.

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Проверяют сколько дизертиров повалит. Заградотряды из раши уже прислали?
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Може знайшли Конституцію України у "республіканській бібліотеці луганона"?? Там 65 стаття - суцільна "контрреволюція". ))))
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через месяц - "школьное перемирие". позорная война вечных перемирий
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ах оправдать бы эти слухи да так наступить, чтобы прямо до границы летели друг перед дружкой навипередки
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Завдання ВСУ звільняти свою землю.
То в чому дискредитація?
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Хай дамбасята живут в страхе, - это полезно - смиряет.... (:
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Как дети )) Спите спокойно. Парашенко ваш сон не нарушит.
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Народ, вы наверное удивитесь, но у ватных до сих пор идет срач и холивар из-за залета под Красногоровкой. Боестолкновение взводного уровня они раздули до эпичного батла всех времен. А уж сколько былин и легенд об этом сложено...
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а ето не слухи а правда. Сам видел как ВСУ и Правый Сектор, точат ножи и заправляют танки, на которых пишут *хоть бы не проскочить границу*
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учитывая сколько там танков и военной техники, радоваться таким новостям рано.
вполне возможно, что готовят свое население к масштабному нападению со своей стороны.
или вы реально считаете, что они столько техники навезли, чтобы минские договоренности соблюдать?
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Генералу дошли слухи, что Фима одессит ,говорит всем что завтра , с утра , войска выступают в поход. Генерал ругается и кроет матом Фиму одессита, говоря ,что откуда ему мерзавцу знать когда войскам выступать. На утро приказ всем выступать. Генерал в спешке натягивает сапоги и кричит посыльному чтобы бежал быстрее к Фиме одесситу и узнал куда они выступают и надолго ли.
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ГУР Минобороны сливает разведданные в тырнет? Эпично просто
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Говорят что наступление освободительной армии Грузии к своим прежним границам,будет происходить в одно время с Украинской освободительной армией.
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Надо и молдаванам свои территории освобождать
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Тот случай, когда я плюсую на слухах "оттуда"
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Нє БЗДО, сепарюги!!! РОСшен своіх нє кінєт!!!
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И почему это,к сожалению, только слухи? Хотелось бы верить,что ВСУ наконец-то перешли в наступление!
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Путин и Германия тоже на ето надеется..
И на снятие Санкций..
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А так і треба і жодних спростувань--Без коментарів з нашого боку. А лугандонці хай мобілізовують йолопів - А їх потрібно годувати,забезпечувати і найголовніше вони не працюватимуть! Хай бдять ... Бо наступ починається без попереджень ворога. І наостанок : дзвонарям із ГШ та ГУР - працюйте! а не звиздіть у ЗМІ!
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а что тут тайного? рашкаскот об этом визжит на всех каналах и в газетах (старики в инете не сидят, а уважают газеты)
Через месяц учеба начнется - опять будут "уроки мужеловства мужества" с портретами бичей-неудачников типа Гиви
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы "ДНР" распространяют слухи о скором наступлении украинской армии, - ГУР
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