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Все про:Администрация_Президента (1473) гражданство (626) Саакашвили (1854)

 Прекращение гражданства Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией, - АП

саакашвили

Прекращение гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили обусловлено поданной им недостоверной информацией при оформлении гражданства, заявляют в Администрации президента Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе пресс-службы АП агентству "Интерфакс-Украина".

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"По представлению Государственной миграционной службы, которая предоставила убедительные факты о подаче недостоверной информации при оформлении заявления, Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Михеила Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение", - отмечают в АП.

Согласно информации, на основе этих рекомендаций глава государства и подписал соответствующий указ.

"В соответствии с законодательством о защите персональных данных этот нормативный акт не подлежит публикации, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные", - пояснили в ведомстве.

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Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже народный депутат и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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Хорошо.Значит тот кто подписал документ о предоставлении гражданства, уважаемому мной,Михаилу Саакашвили,не удосужился тщательно изучить предмет? Он как ответит? Если никак,то и лишать гражданства человека нельзя.А если ему по-фиг,то он больше не президент моей Страны.Он-отстой.
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ахаха - гарант корупции в очередной раз положил болт на конституцию. - вот же ублюдка выбрали в один тур...
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Станислав Речинский

Ради чего все это? Вся эта история с Саакашвили? Ради его двух процентов поддержки населения? Ну да, если у Порошенко четыре процента - то можно и за два побороться. Но ведь на самом деле - бред. Решение о гражданстве было продиктовано не логикой, а эмоциями. А это уже не политика, а бабьи разборки на базаре. И ведь не в первый раз это у Петра Алексеевича. В «соплях и слезах» бегал к Ющенко, когда не стал премьером. Теперь вот эта глупость, продиктованная обидой, местью, чем угодно, но только не разумом политика.
Понятно, что все эти «вече» Саакашвили опасности для Порошенко не представляют. Через пару недель о Саакашвили просто забудут, что будет справедливо. Но Порошенко эта история будет стоить еще каких-то процентов поддержки. Просто потому, что поступок был подлым. А в конце концов эти минусы накопятся и в определенный момент взорвут тот самый «электорат», который Порошенко сейчас так тупо пытается «разводить» историями о внезапно открывшихся фактах в отношении Саакашвили. И не нужно сетовать на рок, который преследует Петра Алексеевича. Это особенности его личности, которые он не пытался корректировать и которые не совместимы с должностью, которую он занимает.
Полезный эффект от этой истории в том, что в очередной раз дискредитировали себя «ляшковцы». Вся их «протестность» оказалась политической проституцией, что логично следует из истории их лидера. И шумные «антипорошенковцы» оказались банальными «шестерками» у того же Порошенко. Очень надеюсь, что в будущей Раде этой «железной команды» «боевых пидорасов» уже не будет.
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Порошенко сволочь и я в этом ещё раз убедился.
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у блядошвили богатый опыт гастралерства, оно не пропадает. Грузия развалил, теперь пойдет других жертв искать.
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опять задам порохоботам вопрос ...как в правительстве воров , взяточников и убийц(азаров премьер), затесался святой петр

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объясните как можно обложатся в двоих странах ну это надо быть сказочным идиотом ,человек по сути сейчас никому не нужен от него все наоборот отворачиваются
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрекращение гражданства Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией, - АП
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