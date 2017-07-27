 Прекращение гражданства Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией, - АП

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе пресс-службы АП агентству "Интерфакс-Украина".
"По представлению Государственной миграционной службы, которая предоставила убедительные факты о подаче недостоверной информации при оформлении заявления, Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Михеила Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение", - отмечают в АП.
Согласно информации, на основе этих рекомендаций глава государства и подписал соответствующий указ.
"В соответствии с законодательством о защите персональных данных этот нормативный акт не подлежит публикации, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные", - пояснили в ведомстве.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже народный депутат и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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Ради чего все это? Вся эта история с Саакашвили? Ради его двух процентов поддержки населения? Ну да, если у Порошенко четыре процента - то можно и за два побороться. Но ведь на самом деле - бред. Решение о гражданстве было продиктовано не логикой, а эмоциями. А это уже не политика, а бабьи разборки на базаре. И ведь не в первый раз это у Петра Алексеевича. В «соплях и слезах» бегал к Ющенко, когда не стал премьером. Теперь вот эта глупость, продиктованная обидой, местью, чем угодно, но только не разумом политика.
Понятно, что все эти «вече» Саакашвили опасности для Порошенко не представляют. Через пару недель о Саакашвили просто забудут, что будет справедливо. Но Порошенко эта история будет стоить еще каких-то процентов поддержки. Просто потому, что поступок был подлым. А в конце концов эти минусы накопятся и в определенный момент взорвут тот самый «электорат», который Порошенко сейчас так тупо пытается «разводить» историями о внезапно открывшихся фактах в отношении Саакашвили. И не нужно сетовать на рок, который преследует Петра Алексеевича. Это особенности его личности, которые он не пытался корректировать и которые не совместимы с должностью, которую он занимает.
Полезный эффект от этой истории в том, что в очередной раз дискредитировали себя «ляшковцы». Вся их «протестность» оказалась политической проституцией, что логично следует из истории их лидера. И шумные «антипорошенковцы» оказались банальными «шестерками» у того же Порошенко. Очень надеюсь, что в будущей Раде этой «железной команды» «боевых пидорасов» уже не будет.
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