 67-й "гумконвой" из РФ прибыл на территорию оккупированного Донбасса, - ГПСУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"С 7.05 до 7.40 через российской пункт пропуска "Донецк" на въезд в Украину последовала одна колонна т.н. "гумконвоя" в составе 21 автомобиля", - говорится в сообщении.
В грузовиках перевозили детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы и художественную литературу. Загруженность транспортных средств составляла 50 - 60%. Груз перемещался в закрытых упаковках.
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Замість мяса поклали конячу залупу
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Походу это самый маленький "говноконвой" из всех, что были. Видать надоело кацапам кормить кормильцев. )
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«Не за Саакашвілі! А проти їхнього свавілля, проти того, що вони цинічно плюють нам усім у обличчя і показують, що наші з вами права для них - ніщо!», - йдеться у анонсі «Руху нових сил».
Зазначається, що активісти зберуться о 13:30 біля стели Незалежності без політичних прапорів. Організатори закликають учасників акції взяти із собою державні прапори, паспорти громадянина України та Конституцію.
Нагадаємо, у середу народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук заявив, щоСаакашвілі позбавили українського громадянства.
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если нет, то как погранслужба может знать, что там на самом деле перевозилось?
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а груз оформлюється рос.стороною в індивідуальному порядку.
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Но наверное как всегда брехня,и надо читать между строк
1-детские продуктовые наборы-----это,патроны
2-медикаменты---------это,настойка боярышника
3-строительные материалы-------это,снаряды
4-художественная литература-------это,избранные речи путина,инструкции по закладке мин...
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Сколько можно военный обоз называть "гумконвоем"???
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