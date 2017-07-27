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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2919) Россия (71586) гуманитарная помощь (773)

 67-й "гумконвой" из РФ прибыл на территорию оккупированного Донбасса, - ГПСУ

гумконвой

Российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного 67-го, так называемого, "гуманитарного конвоя".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"С 7.05 до 7.40 через российской пункт пропуска "Донецк" на въезд в Украину последовала одна колонна т.н. "гумконвоя" в составе 21 автомобиля", - говорится в сообщении.

В грузовиках перевозили детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы и художественную литературу. Загруженность транспортных средств составляла 50 - 60%. Груз перемещался в закрытых упаковках.

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в Донецьку отруїлися діти від російської гуманітарки
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Окупантам на Донбасі наварили супу
Замість мяса поклали конячу залупу
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причём отравление не только желудочно-кишечное, но и душевно-мозговое.
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Особенно удивила ЛИТЕРАТУРА..... там что, кто-то читает? Ну, разве что газетёнку, сидя на толчке... ну, перед использованием по назначению. Ну, нехай везут, вата покушает за счёт кацапоидов, им нравится - и тем, и другим.
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Уже навезли столько стройматериалов и медикаментов , шо должны были бы всех вылечить и построить кучу небоскрёбов .
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... в составе 21 автомобиля ... загруженность транспортных средств составляла 50 - 60% ...
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Походу это самый маленький "говноконвой" из всех, что были. Видать надоело кацапам кормить кормильцев. )
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олітична партія «Рух нових сил», лідером якої є Михайло Саакашвілі, закликає українців вийти у четвер, 27 липня, на Майдан Незалежності. Про це йдеться у повідомленні партії у Facebook, передають Патріоти України.
«Не за Саакашвілі! А проти їхнього свавілля, проти того, що вони цинічно плюють нам усім у обличчя і показують, що наші з вами права для них - ніщо!», - йдеться у анонсі «Руху нових сил».
Зазначається, що активісти зберуться о 13:30 біля стели Незалежності без політичних прапорів. Організатори закликають учасників акції взяти із собою державні прапори, паспорти громадянина України та Конституцію.
Нагадаємо, у середу народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук заявив, щоСаакашвілі позбавили українського громадянства.
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300 ихтаменету**на 67..18 тыщ получается..с гаком..ну че, нормалек
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чета я не понял, гумконвой проследовал через подконтрольный Украине пункт пропуска?
если нет, то как погранслужба может знать, что там на самом деле перевозилось?
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візуальне спостереження здійснюється українською міжвідомчою групою.
а груз оформлюється рос.стороною в індивідуальному порядку.
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Не важно что там перевозилось. Даже, если это продукты или стройматериалы - это поддержка террористов и убийц. Россия кормит, отстраивает и обучает сепаратистов. Это одна из сторон гибридной войны
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Лучше бы свое оружие вывезли...гуманитарии ...
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"У вантажівках перевозили дитячі продуктові набори, медикаменти, будівельні матеріали та художню літературу."--даже художественную литературу,вот было бы интересно посмотреть,а что же они читают. До этого я думала,что кроме "ШВОНДЕРОВ" их там и некому просвещать.

Но наверное как всегда брехня,и надо читать между строк
1-детские продуктовые наборы-----это,патроны
2-медикаменты---------это,настойка боярышника
3-строительные материалы-------это,снаряды
4-художественная литература-------это,избранные речи путина,инструкции по закладке мин...
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ЖУРНАЛИСТЫ!!!!
Сколько можно военный обоз называть "гумконвоем"???
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лугандоны! детишков своих не забудьте накормить тем, что мышебрвтья ваши привезли
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины67-й "гумконвой" из РФ прибыл на территорию оккупированного Донбасса, - ГПСУ
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