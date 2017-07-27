 Автобус с детьми из Крыма попал в ДТП в России: 4 человека погибли, 8 - госпитализированы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Краснодарскому краю.
В результате аварии 4 человека погибли и еще восемь пассажиров попали в больницу.
По предварительным данным, в районе поселка Ильич Темрюкского района возле Керченской переправы 32-летний водитель ВАЗ-21111 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который, в свою очередь, столкнулся с припаркованными на обочине грузовиками.
"В результате дорожного происшествия на месте погибли водитель и два пассажира ВАЗа и 47-летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены восемь пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.
Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
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