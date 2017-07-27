 Американский телеканал HBO будет снимать сериал о чернобыльской катастрофе

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что проект будет включать в себя пять эпизодов.
Британский актер Джаред Харрис ("Союзники", "Агенты А.Н.К.Л.", "Игби идет ко дну", "Счастье", "Мертвец") сыграет советского ученого, направленного Кремлем в Чернобыль для расследования катастрофы.
Съемки сериала "Чернобыль" начнутся в Литве весной 2018 года. Авария на Чернобыльской АЭС - одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. В первые три месяца после аварии погибли порядка 30 человек. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Украины, Белоруссии и России.
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даже вывоз металла и браконьерство поутихло)))))
Начальник зоны не хочет делится с Погранцами и Нацгвардейцами
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не HBO - Discovery, National Geographic по моему...
чем больше таких передач, тем лучше - все должны знать и помнить.
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"обычные" америкосы нас так же боятся, как и ордынцев.
не знаю, они между нами разницу хоть знают?
это же позор нам какой-то, снимать фильм о Чернобыле в Литве...
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плюс традиционные шиддовские откаты, слежка и прочее ...
Потому и Литва - в Литве рулят литовцы.
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