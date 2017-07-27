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 Американский телеканал HBO будет снимать сериал о чернобыльской катастрофе

авария чернобыль

Американский телеканал HBO анонсировал работу над мини-сериалом, посвященным аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что проект будет включать в себя пять эпизодов.

Британский актер Джаред Харрис ("Союзники", "Агенты А.Н.К.Л.", "Игби идет ко дну", "Счастье", "Мертвец") сыграет советского ученого, направленного Кремлем в Чернобыль для расследования катастрофы.

Съемки сериала "Чернобыль" начнутся в Литве весной 2018 года. Авария на Чернобыльской АЭС - одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. В первые три месяца после аварии погибли порядка 30 человек. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Украины, Белоруссии и России.

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Ну так в саму Чернобыльскую зону их скорее всего эпизодически пускать будут. Там сейчас режим безопасности куда как круче, чем в прошлые годы.
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да....в связи с этими еб...ми учениями косабов в Белоруссии
даже вывоз металла и браконьерство поутихло)))))
Начальник зоны не хочет делится с Погранцами и Нацгвардейцами
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Очі б повилазили тим хто придумав ті кляті випробовування реактора в 86році.
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уже полно передач о Чернобыле из самой зоны - o самой катастрофе, последствиях ...
не HBO - Discovery, National Geographic по моему...
чем больше таких передач, тем лучше - все должны знать и помнить.
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пора вже знімати повномаштабний серіал про корупцію влади порошенка під умовною назвою "чому прийшов"
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от и все реформы.
"обычные" америкосы нас так же боятся, как и ордынцев.
не знаю, они между нами разницу хоть знают?

это же позор нам какой-то, снимать фильм о Чернобыле в Литве...
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Думаю, если они не сделают его на тему зомби, то дальше 1-го сезона он не пойдет.
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Американцы понимают, что в Украине им наставят столько гибридных палок в колеса,
плюс традиционные шиддовские откаты, слежка и прочее ...
Потому и Литва - в Литве рулят литовцы.
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