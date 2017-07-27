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 "Финансовая выгода от аннексии Крыма": ЕС уточнил причины включения в черный список друга Путина - миллиардера Ротенберга

ротенберг

Европейский Союз скорректировал формулировку обоснования включения в санкционный список российского бизнесмена Аркадия Ротенберга.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, положение с новым описанием причин опубликовано в официальном журнале ЕС в среду, 26 июля.

В частности, Брюссель больше не называет олигарха "давним знакомым президента Путина и его бывшим спарринг-партнером по дзюдо". В новой редакции документа он называется "известным российским бизнесменам, имеющим тесные личные отношения с президентом Путиным".

В первоначальной версии указывалось, что свое состояние Ротенберг приобрел в период пребывания Владимира Путина у власти и что он "извлек выгоду из тесных личных отношений с российским руководством, получая важные контракты со стороны российского государства и государственных предприятий". Далее в документе указывается на "несколько чрезвычайно выгодных контрактов во время подготовки Олимпийских игр в Сочи".

В новом документе отмечается, что "с марта 2014 года Ротенберг или его компании получили государственные контракты на общую сумму свыше 7 миллиардов долларов". Кроме того, в 2015 году Аркадий Ротенберг возглавил ежегодный рейтинг государственных контрактов по их совокупной стоимости, получив от российских властей 555 миллиардов рублей. При этом, по данным ЕС, большинство из этих подрядов бизнесмен получил не на конкурсной основе.

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В Брюсселе указали также, что 30 января 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о предоставлении государственного контракта на строительство моста в оккупированный Крым через Керченский пролив принадлежащей Ротенбергу компании "Стройгазмонтаж".

"Посредством получения этих контрактов он получил финансовую выгоду от российского руководства, несущего ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию на востоке Украины", - говорится далее в новой версии документа.

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Аркадий Ротенберг включен в черный список ЕС в июле 2014 года. В октябре того же года он обратился в суд ЕС, указав на неточное обоснование введения в его отношении санкций. В ноябре 2016 года Европейский суд в Люксембурге признал необоснованность части санкций, заявив, что Брюссель не обосновал должным образом решение о включения Ротенберга в санкционный список.


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да рылом то даже на посаду охраника будки собаки не прошел бы в иной стране а в Пидерашке и Украине именно такие и стали ...и Презило и Премьеры и нардепы и Министры и просто прокуроры и судьи и простые бедные чинуши...парадокс мля
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Приключения Керченского моста продолжаются, но скрепы не остановить! Шедевр для Вас...
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Не перестаю удивляться сколько у Путина друзей
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Посанам намекают....с ХУ*ЛОм нужно шо то решать!!!)))
Бо гавкаете вы из за поребрика...но баблос то на сохранке у нас!!!))))
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- Обыкновенный, ну, совершенно незамечательный человек, даже, если хотите знать, между нами говоря, хам.(с)
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Так вести себя в плену у этих зверей нужно иметь мужество, и любить свою Родину, НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ, очень надеюсь он остался жив!!!!
Козломордые! Суки завидуйте твари, в вашем паскудном племени таких ОФИЦЕРОВ нет и не будет!!! Молимся всей Украиной за его благополучие!
http://huntanews.in.ua/%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D1%81%D1%83-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
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Так сам Путин имеет выгоду от знакоства с Путиным, но в санкциях его нет
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Ни одно животное при введении санкций ЕС не пострадало. Хуйло им все возместит за счет российского быдла.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Финансовая выгода от аннексии Крыма": ЕС уточнил причины включения в черный список друга Путина - миллиардера Ротенберга
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