 Германия намерена отказаться от пяти проектов, связанных с российским "Северным потоком-2"

Как информирует Цензор.НЕТ, передает "Немецкая волна" со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
По оценке ведомства, перспективы их реализации слишком неопределенны. Они будут вновь включены в план тогда, когда будут получены необходимые разрешения на строительство "Северного потока-2".
При этом три из этих проектов еще недостаточно проработаны, поэтому ведомство пока не может их утвердить.
В реализации еще двух проектов, по информации операторов сетей магистральных трубопроводов, больше нет необходимости из-за изменившихся планов.
"Такими поправками мы защищаем немецких потребителей газа от ненужных расходов. Дорогие проекты по расширению немецкой газотранспортной сети следует реализовывать только в том случае, если они действительно необходимы", - заявил глава ведомства Йохен Хоман.
План развития газотранспортной сети составляется один раз в два года операторами магистральных трубопроводов и проверяется Федеральным агентством по сетям. Решение ведомства о необходимых мерах по развитию газотранспортных сетей обязательны для исполнения для компаний-операторов.
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Но только гражданская позиция закрыла коридор в Крым, только потому, что никто не берет русский товар, его и не завозят...и еще до недавна тысячи поездов с непойми чем курсировали в ДНР и обратно...
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Всегда надо начинать с себя!
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а недобор газа будет поставлять США
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Кто-то может перевести этот текст на человеческий язык?
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Думаю,по-простому,проэкт заморожен на неопределённое время,а проще на всегда....игроком здесь стал дядя Сэм,который сказал "нет".... Глупо с ним ругаться
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Сам Северный поток 2 остаётся, отметаются какие-то левые схемы? А какие?
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куда эти две трубы девать
но хотели еще две ложить
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))) Аплодисменти!
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Звучит громко: ненадежность пяти проектов. Но на самом деле речь идет о небольших изменениях германской инфраструктуры, которая потребуется не сейчас, а когда "Северный поток - 2" и его основные ответвления будут уже построены, чтобы активизировать инфраструктуру. Надо сказать, что план по развитию газотранспортной сети страны принимается каждой страной на десять лет, при этом он каждый год корректируется. Но самое главное: это не затрагивает строительства газопроводов на территории Германии, через которую будет транспортироваться газ "Северного потока - 2
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1. украинской коррупции
2. Европа очередной раз раскормила Рашу
Такое уже было
США подкармливала в 90-х 19-го века -- Раша влезла в первую мировую
потом в 30-е 20-го века -- Раша начала вторую мировую
Теперь коррупционная Европа задрала цены до 600 баксов, когда цена на газ была в США 160
Имеем Украину, Сирию и черт знает что.
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