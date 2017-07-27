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Все про:Газ (8781) газопровод (569) Германия (2887) Северный поток (150)

 Германия намерена отказаться от пяти проектов, связанных с российским "Северным потоком-2"

поток северный

Федеральное агентство по сетям в Бонне потребовало исключить из плана развития газотранспортной сети Германии пять проектов, связанных с расширением "Северного потока".

Как информирует Цензор.НЕТ, передает "Немецкая волна" со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

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По оценке ведомства, перспективы их реализации слишком неопределенны. Они будут вновь включены в план тогда, когда будут получены необходимые разрешения на строительство "Северного потока-2".

При этом три из этих проектов еще недостаточно проработаны, поэтому ведомство пока не может их утвердить.

В реализации еще двух проектов, по информации операторов сетей магистральных трубопроводов, больше нет необходимости из-за изменившихся планов.

"Такими поправками мы защищаем немецких потребителей газа от ненужных расходов. Дорогие проекты по расширению немецкой газотранспортной сети следует реализовывать только в том случае, если они действительно необходимы", - заявил глава ведомства Йохен Хоман.

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План развития газотранспортной сети составляется один раз в два года операторами магистральных трубопроводов и проверяется Федеральным агентством по сетям. Решение ведомства о необходимых мерах по развитию газотранспортных сетей обязательны для исполнения для компаний-операторов.



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Да Порох и другие патриоты опу порвут но газ агрессора прокачивать будут, гибридная война она такая. Народу горе олигахам и чинушарам бабло
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Переживаете в России, что "Северным потоком-2" накрывается медным тазом? Так может лучше будет, если Путин оставит Украину в покое? Сразу все санкции снимутся, связанные с агрессией РФ в Украине. А так и у вас народу - горе, олигахам и чинушарам - бабло.
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Мы все обвиняем запад в том, что они не хотят терпеть убытки от санкий России.
Но только гражданская позиция закрыла коридор в Крым, только потому, что никто не берет русский товар, его и не завозят...и еще до недавна тысячи поездов с непойми чем курсировали в ДНР и обратно...
-
Всегда надо начинать с себя!
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да закрывайте вы его побыстрей - зачем он вам,немцам,нужен ))
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вот получу в августе расчет коммуслуг, тогда и посмотрим. До этого только все росло
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((( да ладно тебе - ты шоль не патриот ,патриот - ну не съешь пару сосисек с капустой да пива меньше выпьешь - это же ерунда,согласен))
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диета у меня, диета, а ради отмены этого северного готова и двойную диету применить
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чем отличается гибридная война ? - на гибридной можно приторговывать и кричать шо патриот .
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Кто-то может перевести этот текст на человеческий язык?
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в ближайшие шесть лет Европ перейдет на електротранспорт 100%
а недобор газа будет поставлять США
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вот. штаты еще пару пинков выпишут европейским ревнителям ценностей и появится надежда, что "северный отсос-2" накроется медным тазом.
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// українська ГТС повністю достатня для країн Заходу все інше є інструментом покарання України за її прозахідний вектор
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Михаил Кравченко 090f4ef4
Кто-то может перевести этот текст на человеческий язык?
=======
Думаю,по-простому,проэкт заморожен на неопределённое время,а проще на всегда....игроком здесь стал дядя Сэм,который сказал "нет".... Глупо с ним ругаться
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Что за 5 проектов? Сколько их всего? Как они связаны с СП-2?
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Они же и на территории ЕС должны были построить ветки для транспортировки газа.
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Вот Трамп объяснил немцам , что Шредер агент ФСБ- и Немцы поняли про ненужные расходы. Интересно, а того кто протолкнул эти проекты , уже вычислили? Шредер?
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еще в 2005 году немцы обвиняли шредера что он лоббирует кацапские интересы в Германии и отмывает кацапское бабло
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ну вот немцы повыкаблучивались-выкаблучивались - ну типа мы посовещались и госдеп все решил )) против американцев идти это все ровно что "пiсяти" против смерча, а при демократах такое было-бы невозможно - а все потому что мало тупорылые кремлевские гоблины пошли по-беспределу на выборах в США
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Давайте назовём страны,кто дружит с дядьой Сэмом,и так сказать под его протекторатом - Ю.Корея,Япония,Израиль,Саудовская Аравия,Кувейт....а теперь кто,враждует - КНДР,Сирия,Иран,Катар,...и конечно Рашка......а теперь сравним уровень жизни в этих странах....то-то же
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Из статьи вообще ничего не понятно.
Сам Северный поток 2 остаётся, отметаются какие-то левые схемы? А какие?
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конечно
куда эти две трубы девать
но хотели еще две ложить
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))) Пропоную альтернативний, радикальний метод по транспортуванню природного газу в Германію. Потрібно Вороніжську, Білгородську та Курську області віддати німцям, а усіх кацапів звідти переселити за Урал. Так відразу вирішаться маса проблем і усі від цього будуть в виграші. Переселенцям німці дадуть бабла та шнапсу, за Уралом підвищиться рівень заселеності, німці отримають газ прям відразу і без потоків, ми позбавимось від агресивного придурковатого сусіда, верхівка кацапні отримає гешефт і т.д..
))) Аплодисменти!
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Очередной нож в спину Хуйлу, теперь со стороны Германии
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Ось що чарівний 1 мільйон робить . Особливо коли його вписати в закон США - всі хто буде вклади в газотранспортну систему Газпрому бідьше 1 млн . доларів , підпадають під санкції .
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Хитрит лицемерная немчура.
Звучит громко: ненадежность пяти проектов. Но на самом деле речь идет о небольших изменениях германской инфраструктуры, которая потребуется не сейчас, а когда "Северный поток - 2" и его основные ответвления будут уже построены, чтобы активизировать инфраструктуру. Надо сказать, что план по развитию газотранспортной сети страны принимается каждой страной на десять лет, при этом он каждый год корректируется. Но самое главное: это не затрагивает строительства газопроводов на территории Германии, через которую будет транспортироваться газ "Северного потока - 2
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В Украине война благодаря:
1. украинской коррупции
2. Европа очередной раз раскормила Рашу
Такое уже было
США подкармливала в 90-х 19-го века -- Раша влезла в первую мировую
потом в 30-е 20-го века -- Раша начала вторую мировую
Теперь коррупционная Европа задрала цены до 600 баксов, когда цена на газ была в США 160
Имеем Украину, Сирию и черт знает что.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГермания намерена отказаться от пяти проектов, связанных с российским "Северным потоком-2"
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