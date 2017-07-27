 Россия шпионила за избирательной кампанией Макрона, создавая фейковые аккаунты в Фейсбуке, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на конгрессмена США и еще два информированных источника.
Отмечается, что российская разведка попыталась сорвать предвыборную кампанию президента Эмманюэля Макрона в начале этого года, создав фальшивые аккаунты в Фейсбуке. Для этого были созданы около 20 аккаунтов в Фейсбуке, которые притворялись "друзьями друзей" соратников Макрона.
Источники заявляют, что в отчете компании Facebook нет данных об успешном взломе кого-то из приближенных президента. При этом социальная сеть установила, что для слежки использовали инструменты хакерских группировок, которые связывали с Главным разведывательным управлением Минобороны России.
Facebook подтвердила Reuters, что фиксировала шпионские аккаунты во время выборов во Франции и деактивировала их. Имеются ли в виду аккаунты, шпионившие за Макроном, не уточняется. Количество аккаунтов, отключенных за пропаганду и спам, в предвыборный период во Франции удвоилось.
Напомним, за день до намеченного на 7 мая финального тура выбора президента Франции, в штабе Эмманюэля Макрона в результате хакерского взлома произошла масштабная утечка данных email-переписки. Во взломанной почте штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона обнаружены данные, указывающие на гражданина РФ.
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Усиление антироссийских санкций США: у Макрона сделали неожиданное заявление
В Министерстве иностранных дел Франции считают новые санкции США против России, Ирана и КНДР противоречат международному праву.
Об этом сообщает Reuters.
"Новые санкции США против Ирана, России и Северной Кореи оказались противоречащими международному праву из-за их экстратерриториального охвата", - считают французские дипломаты.
Также отмечается, что после введения новых санкций для европейских и французских законов потребуется корректировка, а также обсуждение на уровне ЕС из-за потенциального влияния ограничений на граждан и фирмы в Европе.
https://apostrophe.ua/news/world/europe/2017-07-26/usilenie-antirossijskih-sankcij-ssha-u-makrona-sdelali-neozhidannoe-zayavlenie/102563
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http://nv.ua/opinion/yakovina_itogi/19-ijulja-polsha-protiv-es-i-makron-protiv-armii-1512858.html
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"піндоським" інетом через "піндоські" програми на "піндоських" компах - фейл))
#Рашафейлстейт404
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зп ,які були по 1500 Євро ,стали 1000.
А мігрантам платять 35 євро на добу. Вони нічого не роблять ,лише курять кальяни ,бухають ,та просто сидять. Закриваються італійські кафе,а відкриваються інші,де мігранти цілими днями курять кальяни.
Не було б фінансування - не було б мігрантів.
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Трамп тот хоть немного поумнее этого молодого дурачка.
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Запретить Фейсбук нафиг.
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