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Все про:выборы (21808) Россия (71586) хакер (665) кибербезопасность (194) Макрон (127)

 Россия шпионила за избирательной кампанией Макрона, создавая фейковые аккаунты в Фейсбуке, - Reuters

макрон

Россия использовала социальную сеть Фейсбук, чтобы шпионить за предвыборной кампанией президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на конгрессмена США и еще два информированных источника.

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Отмечается, что российская разведка попыталась сорвать предвыборную кампанию президента Эмманюэля Макрона в начале этого года, создав фальшивые аккаунты в Фейсбуке. Для этого были созданы около 20 аккаунтов в Фейсбуке, которые притворялись "друзьями друзей" соратников Макрона.

Источники заявляют, что в отчете компании Facebook нет данных об успешном взломе кого-то из приближенных президента. При этом социальная сеть установила, что для слежки использовали инструменты хакерских группировок, которые связывали с Главным разведывательным управлением Минобороны России.

Facebook подтвердила Reuters, что фиксировала шпионские аккаунты во время выборов во Франции и деактивировала их. Имеются ли в виду аккаунты, шпионившие за Макроном, не уточняется. Количество аккаунтов, отключенных за пропаганду и спам, в предвыборный период во Франции удвоилось.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Эмманюэль, привет", - французский президент Макрон показал, как проходят телефонные переговоры в нормандском формате. ВИДЕО

Напомним, за день до намеченного на 7 мая финального тура выбора президента Франции, в штабе Эмманюэля Макрона в результате хакерского взлома произошла масштабная утечка данных email-переписки. Во взломанной почте штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона обнаружены данные, указывающие на гражданина РФ.


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лижите хуйлу сраку дальше эвропейсы а то санкции навредят...
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ось тобі висновки мікрона :D
Усиление антироссийских санкций США: у Макрона сделали неожиданное заявление

В Министерстве иностранных дел Франции считают новые санкции США против России, Ирана и КНДР противоречат международному праву.
Об этом сообщает Reuters.
"Новые санкции США против Ирана, России и Северной Кореи оказались противоречащими международному праву из-за их экстратерриториального охвата", - считают французские дипломаты.
Также отмечается, что после введения новых санкций для европейских и французских законов потребуется корректировка, а также обсуждение на уровне ЕС из-за потенциального влияния ограничений на граждан и фирмы в Европе.
https://apostrophe.ua/news/world/europe/2017-07-26/usilenie-antirossijskih-sankcij-ssha-u-makrona-sdelali-neozhidannoe-zayavlenie/102563
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В Рашки весь інтернет , всі телешоу, вся історія фейкова,а тут якісь акаунти))))
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Во Франции разразился скандал, связанный с увольнением начальника Генштаба страны - 60-летнего боевого генерала Пьера де Вильера. Он подал в отставку после публичного конфликта с президентом Эммануэлем Макроном. Дело было так: во время предвыборной гонки Макрон обещал довести финансирование вооруженных сил до двух процентов ВВП, доведя его до 50 миллиардов евро в год. Однако после прихода во власть он объявил о сокращении расходов на оборону на 650 миллионов евро. Глава Генштаба - человек прямой и честный - заявил в парламенте, что пока он у руля, политики «не смогут поиметь армию». После этого выступил уже Макрон, который наехал на генерала при подчиненных, что в любых вооруженных силах - крайняя степень пренебрежения и неуважения. Несмотря на последовавшие разъяснения со стороны президента, Де Вильер ушел в отставку. Свое решение он объяснил тем, что не может управлять армией, у которой нет денег даже на самое необходимое и, соответственно, нет возможности эффективно защищать страну. В общем, Макрон оказался просто любителем парадов и воинских почестей. А как дело дошло до реальных армейских проблем, он предпочел избавиться от человека, который лучше всех разбирается в вопросе. Кстати, сам Макрон - первый никогда не служивший президент Франции.

http://nv.ua/opinion/yakovina_itogi/19-ijulja-polsha-protiv-es-i-makron-protiv-armii-1512858.html



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скрєпненько)
"піндоським" інетом через "піндоські" програми на "піндоських" компах - фейл))

#Рашафейлстейт404
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В Италии тоже все сложно. Там правительство уже не знает, что делать с мигрантами, тысячами прибывающими в страну из Африки. Мэры городов, куда центральные власти распихивают вновь прибывших, уже отказываются их принимать, так как местное население закипает от ярости - многочисленные мигранты порой ведут себя не очень хорошо. В этой ситуации родились два довольно спорных решения. Первое - ограничить свободу деятельности полутора десятков НКО, которые получили гранты на «спасение» мигрантов в море, и теперь осваивают средства с таким упорством, что иногда просто забирают их у самого берега Африки - лишь бы финансирование не прекращалось. У них там просто конкуренция за гранты. Второй способ - введение «временных гуманитарных виз». Это еще интереснее. С такими визами застрявшие в Италии африканцы смогут спокойно разбрестись по всей Европе. Тут уже соседи Италии возмутились: им куда спокойнее, если голова от этой проблемы будет болеть у одного Рима, а не у всех прочих. В результате Австрия даже пригрозила закрыть границу с Италией, если такие визы будут введены. Похоже, если какого-то постоянного и эффективного решения найдено так и не будет, то Шенгенское соглашение, видимо, тихо умрет - просто явочным порядком.
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Куйня. Хтось цим хаосом управляє В Італії зараз тяжче стало жить ,зменьшились зарплати,
зп ,які були по 1500 Євро ,стали 1000.
А мігрантам платять 35 євро на добу. Вони нічого не роблять ,лише курять кальяни ,бухають ,та просто сидять. Закриваються італійські кафе,а відкриваються інші,де мігранти цілими днями курять кальяни.
Не було б фінансування - не було б мігрантів.
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Х.йло снова всех наипал - выставил обманку-тёлку на выборах и втихаря пропихнул своего Макрона, который уже визжит чтобы Украина налаживала торговые взаимоотношения.
Трамп тот хоть немного поумнее этого молодого дурачка.
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Как же всех достала эта жирная, ублюдочная территория. Весь Мир шарахается от этого куска суши, смердящего на всю планету. Мне стыдно за то, что я русский и россиянин.
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А как можно шпионить за кем-то через аккаунт в фейсбук??
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я чесно кажучи цього теж не розумію. ти просунутий користувач інтернету - то поясни?
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Шпионит в Фейсбуке?
Запретить Фейсбук нафиг.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия шпионила за избирательной кампанией Макрона, создавая фейковые аккаунты в Фейсбуке, - Reuters
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