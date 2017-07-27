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 36 человек из пострадавшего от взрыва дома в Киеве переселены во временное жилье, - КГГА

взрыв

36 человек из здания в Голосеевском районе, где вчера произошел взрыв, поселились во временном жилье.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы КГГА, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.

"На Бурмистенко, 12 работает круглосуточный штаб и с жителями ведется работа. По состоянию на 8:00 27 июля 36 жителей из 17-ти домов временно отселены из дома в отель-общежитие Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Жилье, которое получили пострадавшие, оборудовано всем необходимым ", - рассказал Спасибко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Взрыв в жилом доме Киева: спасатели продолжают работы по разбору завалов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Напомним, что вчера в Киеве произошел взрыв в жилом доме в Голосеевском районе столицы. Причины возникновения происшествия выясняются. Национальной полицией начато уголовное производство.

Также на месте происшествия дежурят представители полиции, чтобы не допустить посторонних лиц к опасным помещениям и защитить квартиры от мародеров.
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А не появилась ли у нас практика Петербугского взрывника...Карлика Кремля?
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