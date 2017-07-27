 36 человек из пострадавшего от взрыва дома в Киеве переселены во временное жилье, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы КГГА, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.
"На Бурмистенко, 12 работает круглосуточный штаб и с жителями ведется работа. По состоянию на 8:00 27 июля 36 жителей из 17-ти домов временно отселены из дома в отель-общежитие Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Жилье, которое получили пострадавшие, оборудовано всем необходимым ", - рассказал Спасибко.
Напомним, что вчера в Киеве произошел взрыв в жилом доме в Голосеевском районе столицы. Причины возникновения происшествия выясняются. Национальной полицией начато уголовное производство.
Также на месте происшествия дежурят представители полиции, чтобы не допустить посторонних лиц к опасным помещениям и защитить квартиры от мародеров.
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