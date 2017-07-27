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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Жебривский (570) Донецкая область (4515) электроэнергия (35)

 Нужно было перевести территорию на украинское электричество перед отключением "ДНР", - Жебривский

жебривский

Ряд населенных пунктов был подключен к электростанциям на оккупированной территории.

В Донецкой обл. в ряд украинских населенных пунктов электричество поставлялось с оккупированной территории, поэтому нужно было перевести территорию на автономное электричество перед отключением "ДНР". Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский в комментарии телеканалу "112 Украина".

"В прошлом году мы подключили с контролируемой территории Красногоровку, в этом году мы переподключили Авдеевку, в апреле. Сейчас мы завершаем подключения Жованки, Бахмутки и Песок. Сейчас все территория, которую контролирует украинская власть, все населенные пункты подключены с территории, контролируемой украинскими властями. Таким образом в "Укрэнерго" появилась возможность не в ущерб нашим жителям, проживающим на контролируемой украинскими властями территории, отключить ту территорию, поскольку есть долги за притоки", - заявил Жебривский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупированная часть Донецкой области отключена от электричества из-за долгов террористов, - Тука

Он также добавил, что поставки электричества в оккупированную Донецкую обл. в феврале-марте принесли украинскому бюджету около 30 млн грн убытков.
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В Киеве долг за электроэнергию достиг миллиарда гривен .
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И поднимать и поднимать до тех пор, пока цены не станут экономически целесообразными. Халява должна закончиться.
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А вот этого как раз не надо .Кому ж тогда продавать ?
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Они и так дороже чем в Европе(электричество). В прошлом году блок АЭС остановили из-за переизбытка энергии.
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И это нам говорит главный электрик Жебривский? Ты же два года уже там керуешь,
то чего не подключил!
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Сначала надо карманы деньгами набить а потом может и сделать чего
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Г-н Жебривский. Вы еще 10 лет будете чухаться, а мы, простые украинцы будет платить и за себя и за тех, кто поддерживает Захерченко? Не надо давить на жалость. Кто не захотел жить при режиме марионеток Кремля, выехал.
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Деньги из ниоткуда не возьмутся. Доя реорганизации имеющегося и строительства нового, надо поднимать тарифы до экономически целесообразных на всё. Пусть страна несколько лет будет жить пор свечах, но в сознании людей должно войти. Потребил - заплатил. Халявы больше не будет.
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Врешті-решт "українська" влада роздуплілась !!!!)))
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Банда Пораженко уже достала. Пора на выход!
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Интересно то, что в дыре по этому поводу вообще никто не переживает, и на сепарских пабликах нет такой паники как, когда была блокада и перекрывали воду. У них там есть свое электричество с Старобешевской, Зуевской ТЭС, и из рашки. Вопрос: на...уя и кому в таком случае все эти 3 года нужно было туда поставлять электричество?
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А что, вонючее шоколадножепое чиновное ворье когда-то думало "за народ" ?
ХАПАТЬ и ЖРАТЬ - ни о чем другом чинушечки думать не могут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНужно было перевести территорию на украинское электричество перед отключением "ДНР", - Жебривский
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