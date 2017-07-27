 Нужно было перевести территорию на украинское электричество перед отключением "ДНР", - Жебривский

В Донецкой обл. в ряд украинских населенных пунктов электричество поставлялось с оккупированной территории, поэтому нужно было перевести территорию на автономное электричество перед отключением "ДНР". Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский в комментарии телеканалу "112 Украина".
"В прошлом году мы подключили с контролируемой территории Красногоровку, в этом году мы переподключили Авдеевку, в апреле. Сейчас мы завершаем подключения Жованки, Бахмутки и Песок. Сейчас все территория, которую контролирует украинская власть, все населенные пункты подключены с территории, контролируемой украинскими властями. Таким образом в "Укрэнерго" появилась возможность не в ущерб нашим жителям, проживающим на контролируемой украинскими властями территории, отключить ту территорию, поскольку есть долги за притоки", - заявил Жебривский.
Он также добавил, что поставки электричества в оккупированную Донецкую обл. в феврале-марте принесли украинскому бюджету около 30 млн грн убытков.
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то чего не подключил!
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ХАПАТЬ и ЖРАТЬ - ни о чем другом чинушечки думать не могут.
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*я без тролінгу
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