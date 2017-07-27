 Пожары охватили центральную часть Португалии, местные жители эвакуированы, - МИД Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Консульская служба МИД Украины в Twitter.
"Пожары охватили центральную часть Португалии, Сантарен. Местных жителей эвакуировали", - сказано в сообщении.
Для экстренной связи Служба просит обращаться по телефону +351920030432.
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