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 Политика Украины, Происшествия, За рубежом
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Все про:МИД (4206) пожар (3385) Португалия (97)

 Пожары охватили центральную часть Португалии, местные жители эвакуированы, - МИД Украины

Жителей центральной части Португалии эвакуируют из-за пожаров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Консульская служба МИД Украины в Twitter.

"Пожары охватили центральную часть Португалии, Сантарен. Местных жителей эвакуировали", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Масштабные лесные пожары в Португалии: число погибших достигло 57 человек. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Для экстренной связи Служба просит обращаться по телефону +351920030432.

Пожары охватили центральную часть Португалии, местные жители эвакуированы, - МИД Украины 01

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не смешно. Португалы сделали нам военную логистику и 28 летчиков несли вахту в небе Прибалтики, зачем-все знают. А вот уменьшит эвкалиптовые леса все таки стоит, это и есть большая проблема, вызывающая огонь летом.
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тогда при чем здесь это-Гройсман - посылай наш самолет. Фитиль
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При том, что только что он прилетел с пожаров Черногории , где успешно показал свои возможности.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПожары охватили центральную часть Португалии, местные жители эвакуированы, - МИД Украины
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