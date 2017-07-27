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Все про:гражданство (624) Саакашвили (1852)

 "Я буду добиваться законного права вернуться в Украину!", - Саакашвили

саакашвили митинг рух

Михеил Саакашвили отреагировал на сообщения о том, что его лишили гражданства Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я - простой украинец! Со мной сегодня пытаются поступить так же, как прокуроры или бюрократы делают с обычными украинцами - плюют на их права. Я живу в Украине уже более 13 лет, я принимал участие в трех революциях: революции на граните и двух майданах! У меня только одно единое гражданство - украинское и им не удастся меня его лишить!", - написал Саакашвили.

По его словам, в настоящее время его хотят заставить получить статус беженца: "Этого не будет! Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буду сидеть в Киеве, ходить по Майдану, - Саакашвили рассказал о том, что будет делать в случае лишения его украинского гражданства

"Порошенко решил лишить меня гражданства украдкой - пока меня нет в стране! Как только они поняли, что мы объединяемся, чтобы осенью выйти на улицы и прекратить этот барыжный договорняк - страх победил здравый смысл! Президент Порошенко наплевал на Конституцию, гарантом которой он якобы должен быть.

Это прямой и однозначный сигнал украинскому обществу - больше никаких игр в демократию", - отметил Саакашвили.

Также он добавил, что по его мнению, Порошенко "ездил в Грузию не налаживать связи между странами, он поехал туда для очередного договорняка, на этот раз - двух олигархических режимов: украинского Порошенко и крупнейшего частного акционера "Газпрома", пророссийского Иванишвили".

"Они придумали, что якобы предоставили ГПУ новые доказательства в моем деле - это очередная ложь и наперстки, с тех пор как мне предоставили гражданство, ни одного нового дела против меня в Грузии возбуждено не было! А те возбужденные надуманные дела - ни одна страна кроме Грузии эти обвинения не признала!", - сообщил экс-президент Грузии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал указ о лишении гражданства Саакашвили, - официальное заявление Госмиграции

Также он добавил, что два дня назад президент, на которого когда-то возлагал надежду Майдан изменил состав Комиссии по гражданству. 24 июля он ввел в состав Комиссии новых людей, чтобы полностью марионеточная комиссия была способна пойти на любую прихоть Порошенко.

"Что же, Петр Алексеевич, плохие у вас советники. Этим своим указом вы подписали себе и своей власти неминуемое поражение. Причем, если раньше вы еще могли надеяться "дотянуть" до выборов, то теперь вам они могут только сниться.

Сегодня вы, Петр Алексеевич, переступили черту. Сегодня вся страна поняла, какая цена вашим обещаниям "жить по-новому". Теперь, наверное, у вас, как и у вашего предшественника, появится желание удержать власть любой ценой. Что же, можете попробовать, только помните, в России вас не ждут! Украинцы уже дважды справились с этой чумой и не остановятся, пока не приведут к власти настоящих новых политиков!

Я принял украинское гражданство, чтобы бороться за реформы, бороться за успешное будущее Украины, от которого зависит будущее и моей родной Грузии. Для меня гражданство - не пустой звук. Каждый день владения паспортом гражданина Украины я работал для того, чтобы Украина победила и стала европейской сверхдержавой!

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Я больше украинец, чем большинство нынешних депутатов. Я люблю Украину всем сердцем, и я продолжу борьбу, здесь, в нашей Украине, несмотря ни на что!", - резюмировал Саакашвили.

Напомним, ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решение о представлении Саакашвили гражданства Украины.
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Извините, и где михо препятствовал грабежу? А на какие средства он так хорошо живет? И как так получилось, что при приватизации в ГРузии (очень правильное решение) 80% собственности приобрели семья и друзья Саакашвили? Чисто случайно.
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((( до свиданья наш плюшевый миша - машем и не отвлекаемся - пожалейте свою клавиатуру - она денег стоит,ваших денег))
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Коротко,не отвлекаясь - пнх товарисч пи*зданьгук и тебе подобные.
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можно комментировать, а комментировать то нечего. Все тоже я да я и бла бла бла.
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Очень мелочно Порох поступил. Боится Михо. Сильно боится. А еще, как оказалось, не слабый ретроград! И бороться с оппозицией пытается ГБ-ными/Хуйловскими методами. На мой взгляд - абсолютно напрасно. Ведь в последнее время он сумел немного подправить себе свой имидж в глазах избирателей. И тут - на тебе, как в лицо плюнул!
Порох, с оппозицией нужно бороться СВОИМИ ПОСТУПКАМИ!!!
Если до этого поступка даже у меня, который никогда не поддерживал Пороха как политика, немного сдвинулось представление о нем в положительную сторону, то после этого поступка - все! И мое отношение к Михо к этому не имеет никакого отношения.
ТАК БОРОТЬСЯ С ОППОЗИЦИЕЙ НЕЛЬЗЯ! ТОЧКА!
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Забейте вы на гражданство Саакашвили. Главное что у нас еще есть граждане Вилкул, Бойко, Кернес, Добкин, Гончаренко и т.д.
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Я простой украинец - ахахахахахахахахахахаах. Миха колесо ганьбы сделало оборот.
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Знатная истерика в инете у зрадоботов и всепропальщиков.....такого мощного вброса гавна на вентилятор в инете давно не было......
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Возвращается семья из гостей. Звонок от хозяев праздника:
- Уже добрались? Все в порядке?
- Да, спасибо. Вечер удался.
- А вы помните фамильное серебро?
- Да, конечно. Настоящий антиквариат.
- Две ложки пропали. А около них все время крутился ваш сын.
- О, Боже!
- Не волнуйтесь. Ложки потом нашлись.
- Слава Богу!
- Но осадок остался...
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Я буду добиваться законного права вернуться в Украину!", - Саакашвили... не надо, Михо. Не унижайся.Поищи что то приемлемое. В Грузии тебя не хотят. в Украине тоже. Вот попоробуй Папуа Новая Гвинея.Там шанс есть, если вести себя будешь соотвественно их законам.
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Меня удивляют истерические (а чаще - просто проплаченные) вопли "защитников обиженного Мишеньки" (а точнее - Михеньки). Вы забыли, как этот истеричный клоун самоотверженно гнобил Яценюка по указке Порошенко? Вы забыли, как он яростно защищал любые инвективы однотурного - несмотря на то, что народ уже тогда видел все лицемерие Петеньки? Забыли. Народная масса всегда состоит из быдла с короткой памятью. И украинский социум здесь не исключение - сколь бы патриотичен ни был он, им легко манипулировать примитивнейшими инструментами "он против власти, значит он прав". Михенька сейчас в положении заурядного использованного гaндона, который никак не может понять - за что его выбрасывают на свалку. Он никак не может понять, что его предназначение ИЗНАЧАЛЬНО было именно таким - быть поименным, а затем отправленным в мусорный бак. Он лил потоки дерьма на противников Порошенко - несмотря на то, что отлично понимал заказной характер этого. Он работал на укрепление исключенительной и тоталитарной власти Петеньки - ПОДРАЗУМЕВАЯ ПРИ ЭТОМ, что часть этой власти достанется и ему самому. И возопил, разрыдавшись, лишь тогда, когда его отстранили от нее. И когда - ИМЕННО БЛАГОДАРЯ ЕГО УСИЛИЯМ - окрепший Петенька, легко переступая через элементарные нормы права и законности, лишил Михеньку гражданства - наивные патриоты заволновались "граждане, шо ж такое происходит?!" Да ничего не происходит, успокойтесь. Саакашвили пожинает плоды того, что сам сеял. Геращенко, который сейчас озвучивает Петенькины бредни, отлично понимает, что и он сам будет в положении Михеньки, если пойдет супротив "харанта". Это власть, детки.
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чтобы осенью выйти на улицы и прекратить этот барыжный договорняк - na tebe, spalilsa dzjigit.
kstati, a sjto on horosjego sdelal, vot ja nemogu otvetitj, da on piarilsa, mol vo vremja voini on dostig sjto v Gruziju pribavilos mnogo turistov, nu davai proanalizirujem, kakih turistov - oljaljaa, kak on sam gordilsa, turistov iz rasseji, hm, a vedj kozlomordnim interesno - posmotretj na svoji zverstva, mol safari pljus aksjon - na razrusjenije, vot i vsio.
Da jesjcjo, osobo tem, kto molitsa na jevo, a vam ne kazjetsa stranim, pocjemu jevo ne ocjenj to hocjet videtj v stranah Baltiji, a vedj vi zje znaite, sjto toljko nedavno vi v svojom fosjizme perepljunuli postojanih liderov fosjizdov - baltijcov.
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Da jejsjco, jestj odin shahmatist, evreisko -armjanskogo proizsjestvija - oi kak koi zje on opozicioner huilu, kak hotel polucjitj grazjdanstvo Latviji itd - ugodaite, polucjil ili mi (kakk vi znaite ja latish) po zapahu cjustvujem gde ovneco i gde vesjcj.

Ja udevljajus, sjto tak dolgo Petro nelresjilsa na etot sjag - naverno tormoz,, ah da, o tom sjto tormozit i pokazivajet i slucjij s gerojem Ukraini - gadjkoi - jejo, kak sjpiguna, net kakoi tam sjpigun - prokremljovskaja mandovosjka, i ne boleje - tozje ne lisjena statusa bojevih deistvij i geroja Ukraini, hotja vsio ukazivajet, sjto posjla zdavatsa a rebjatam skazala - posjla v odinocjku blokpost bratj.
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А ну ка расскажи как Порошенко поднял ВВП, как выросли зарплаты людей, как "поборол воров в законе", итд,?
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A cjto jesjcjo tebe razskazatj? Mozjet to, na skoljko ti umjon, nu togda napisji jesjcjo sjto to i togda posmotrim - poka nemogu suditj, no podozrenije (simptomi) prosvecjivajetsa.
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А спамят то как....любо дорого посмотреть....что лишний раз доказывает...что это был обычный вборос гавна на вентилятор.....
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Давайте вспомним 5 главных достижений Михаила Саакашвили на посту губернатора Одесской области: 1) Бе 2) Бе 3) Бе 4) Бе 5) Бе
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подмена понятий. Даже если бэбэбэ, это совершенно не означает что конкурентов надо выводить неконкурентными методами. По конституции Украины народ -ДЖЭРЭЛО ВЛАДЫ и народ решает за кого голосовать а не гидрант и не стопкран.
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A zakon pri visje vsego, jesli uzj bil narusjen, to nado izpravljatj - i cjem ranjsje, tem lucjsje.
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а было или не было нарушение это решает назначаемый чинушка?))) Ну тогда надо менять конституцию, где назначаемый чинушка э джерелом влады.
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Podozjdi, v ljubom slucjije dzjigit mozjet obratitsa v sud i jesli vsio bilo OK, vostonovitj grazjdanstvo, a kolj on ponimajet, sjto ne vsio bilo cjisto - to vot i gonit volnu po SMI i ne boleje - isjcjet obdurmanenih, mozjet smozjet vizvatj na ulicu.
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посылать в суд что посылать на хуй в стране где судей призначает лично гидрант.
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Tak etot putj obezatelen, a vedj potom v Evropeiskij, no togda mozjet pojavitsa neprijatnaj infa o dzjigite - sjto to mne podskazivajet - nepoidjot na eto dzjigit (da prostite menja dzjigiti, vi ne sravnimi s saakasjvili i na etot raz dzjigit, ne v tom lucjsjem ponjatije upotrebljaju)
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С одной стороны Порошенко конечно гандон
со своим дать/забрать гражданство...
(кстати то и другое делалось с нарушениями)
А с другой стороны Михо оказался каким то
чересчур психованным и склочным...
Затеял срат на раскол единственной политсилы
которая пока что не отказывается сопротивляться Хуйлу...
Не зря его с радостью пускали на сепарские каналы,
одно крышевание мегавора Олеся Довгого чего только стоит...
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ТоваришЧи зрадоботы и всепропальщики....вот для вас ссылка...
http://www.president.gov.ua/documents/decreesчитайте...и млейте от счастья......
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плохо шо нет - должен быть - поганой метлой его гнать надо
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вы хотите сказать, что приказа то и нет, а Цензор слухами полнится. Но ведь слухи не всегда на пустом месте или это козырь последний Михо рейтинг, хотя о каком это я рейтинге
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Меня удивляют истерические вопли "защитников обиженного Мишеньки" (а точнее - Михеньки). Вы забыли, как этот истеричный клоун самоотверженно гнобил Яценюка по указке Порошенко? Вы забыли, как он яростно защищал любые инвективы однотурного - несмотря на то, что народ уже тогда видел все лицемерие Петеньки? Забыли. Народная масса всегда состоит из быдла с короткой памятью. И украинский социум здесь не исключение - сколь бы патриотичен ни был он, им легко манипулировать примитивнейшими инструментами "он против власти, значит он прав". Михенька сейчас в положении заурядного использованного гaндона, который никак не может понять - за что его выбрасывают на свалку. Он никак не может понять, что его предназначение ИЗНАЧАЛЬНО было именно таким - быть поименным, а затем отправленным в мусорный бак. Он лил потоки дерьма на противников Порошенко - несмотря на то, что отлично понимал заказной характер этого. Он работал на укрепление исключенительной и тоталитарной власти Петеньки - ПОДРАЗУМЕВАЯ ПРИ ЭТОМ, что часть этой власти достанется и ему самому. И возопил, разрыдавшись, лишь тогда, когда его отстранили от нее. И когда - ИМЕННО БЛАГОДАРЯ ЕГО УСИЛИЯМ - окрепший Петенька, легко переступая через элементарные нормы права и законности, лишил Михеньку гражданства - наивные патриоты заволновались "граждане, шо ж такое происходит?!" Да ничего не происходит, успокойтесь. Саакашвили пожинает плоды того, что сам сеял. Геращенко, который сейчас озвучивает Петенькины бредни, отлично понимает, что и он сам будет в положении Михеньки, если пойдет супротив "харанта". Это власть, детки.
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ПОРОХ-щоб ти здох!!!
і чим раніше -тим краще для УКРАЇНИ !!!
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Я знал что шоколадный презик - гандон... но не думал, что он настолько штопанный...
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Gruzin pustj ne po socsetjam fuinju gonit a v sud obrasjcjajetsa i vsio - vijgrajet, to komanda Petra osjiblas, proigrajet dzjigit, nu togda rasseja prijmit, nu konesjno geroja rasseji ne dast, ne dostatocjno on rjuskih ubil (hotj i ne svojimi rukami), tak sjto, na gubernatora potjanet, no ne kak na post visje.
(vidite, v Ukraine on ne potenul post gubernatora, no v rasseje potjanet, tam bez problem, tam ne takije sidjat na visokih postah(dazje akademiki respublikami rukovodit) i nicjevo - vizjivajet zje rusnja)
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прикольно! а в чому законність його перебування в Україні?
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да я вас умоляю, при каждом таком случае много угроз, диагнозов, планов, но и усе. Вы считаете, что Порох подставит себя с этим сбитым летчиком? Нет, все будет по закону.
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вы знаете, я когда смотрела снос частного пляжа в Одессе, уже тогда поняла, то этот любитель экстрима ничего не сделает реально, а с государством не шутят-это я еще писала при Коломойцевских разборках. Тоже было шума и при Саше и при Корбане.....и ЧТО
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//// подавай немедля в ЕСПЧ и другие организации не дай Педрохуйлу пустить корни
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Какую угрозу для Украины может нести Саакашвили?Если он придёт к власти в Украине то что во власти будут все КОРРУПЦИОННЫЕ грузины? Дивно що нi. Так кому неудобен решительный Саакашвили и если украинцы не готовы во власть ,то интересно кто лучше во власти для Украины,евреи,греки ,грузины ,морд овцы или американцы? УКРАИНЦЫ,ПОЧЕМУ ВЫ ЛЕНИТЕСЬ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ГОСУДАРСТВОМ,ЧТО ВАМ ЭТО КОГО РАБСКОГО МОСКОВИЯ ЗАЛОЖИЛА В ВАШИ ГОЛОВЫ ЗА СТОЛЕТИЯ?
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Порошенко единственный нормальный Президент Украины со времен ее независимости. Троляк просьба не беспокоить.
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Киевляне, в 13-30 партия Саакашвили собирает Майдан.
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Аналитика от Павла-дальнобоя https://www.youtube.com/watch?v=rP1DaiJxJsU
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Я буду добиваться законного права вернуться в Украину!", - Саакашвили
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