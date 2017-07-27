 "Я буду добиваться законного права вернуться в Украину!", - Саакашвили

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я - простой украинец! Со мной сегодня пытаются поступить так же, как прокуроры или бюрократы делают с обычными украинцами - плюют на их права. Я живу в Украине уже более 13 лет, я принимал участие в трех революциях: революции на граните и двух майданах! У меня только одно единое гражданство - украинское и им не удастся меня его лишить!", - написал Саакашвили.
По его словам, в настоящее время его хотят заставить получить статус беженца: "Этого не будет! Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину!"
"Порошенко решил лишить меня гражданства украдкой - пока меня нет в стране! Как только они поняли, что мы объединяемся, чтобы осенью выйти на улицы и прекратить этот барыжный договорняк - страх победил здравый смысл! Президент Порошенко наплевал на Конституцию, гарантом которой он якобы должен быть.
Это прямой и однозначный сигнал украинскому обществу - больше никаких игр в демократию", - отметил Саакашвили.
Также он добавил, что по его мнению, Порошенко "ездил в Грузию не налаживать связи между странами, он поехал туда для очередного договорняка, на этот раз - двух олигархических режимов: украинского Порошенко и крупнейшего частного акционера "Газпрома", пророссийского Иванишвили".
"Они придумали, что якобы предоставили ГПУ новые доказательства в моем деле - это очередная ложь и наперстки, с тех пор как мне предоставили гражданство, ни одного нового дела против меня в Грузии возбуждено не было! А те возбужденные надуманные дела - ни одна страна кроме Грузии эти обвинения не признала!", - сообщил экс-президент Грузии.
Также он добавил, что два дня назад президент, на которого когда-то возлагал надежду Майдан изменил состав Комиссии по гражданству. 24 июля он ввел в состав Комиссии новых людей, чтобы полностью марионеточная комиссия была способна пойти на любую прихоть Порошенко.
"Что же, Петр Алексеевич, плохие у вас советники. Этим своим указом вы подписали себе и своей власти неминуемое поражение. Причем, если раньше вы еще могли надеяться "дотянуть" до выборов, то теперь вам они могут только сниться.
Сегодня вы, Петр Алексеевич, переступили черту. Сегодня вся страна поняла, какая цена вашим обещаниям "жить по-новому". Теперь, наверное, у вас, как и у вашего предшественника, появится желание удержать власть любой ценой. Что же, можете попробовать, только помните, в России вас не ждут! Украинцы уже дважды справились с этой чумой и не остановятся, пока не приведут к власти настоящих новых политиков!
Я принял украинское гражданство, чтобы бороться за реформы, бороться за успешное будущее Украины, от которого зависит будущее и моей родной Грузии. Для меня гражданство - не пустой звук. Каждый день владения паспортом гражданина Украины я работал для того, чтобы Украина победила и стала европейской сверхдержавой!
Я больше украинец, чем большинство нынешних депутатов. Я люблю Украину всем сердцем, и я продолжу борьбу, здесь, в нашей Украине, несмотря ни на что!", - резюмировал Саакашвили.
Напомним, ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решение о представлении Саакашвили гражданства Украины.
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Порох, с оппозицией нужно бороться СВОИМИ ПОСТУПКАМИ!!!
Если до этого поступка даже у меня, который никогда не поддерживал Пороха как политика, немного сдвинулось представление о нем в положительную сторону, то после этого поступка - все! И мое отношение к Михо к этому не имеет никакого отношения.
ТАК БОРОТЬСЯ С ОППОЗИЦИЕЙ НЕЛЬЗЯ! ТОЧКА!
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Возвращается семья из гостей. Звонок от хозяев праздника:
- Уже добрались? Все в порядке?
- Да, спасибо. Вечер удался.
- А вы помните фамильное серебро?
- Да, конечно. Настоящий антиквариат.
- Две ложки пропали. А около них все время крутился ваш сын.
- О, Боже!
- Не волнуйтесь. Ложки потом нашлись.
- Слава Богу!
- Но осадок остался...
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kstati, a sjto on horosjego sdelal, vot ja nemogu otvetitj, da on piarilsa, mol vo vremja voini on dostig sjto v Gruziju pribavilos mnogo turistov, nu davai proanalizirujem, kakih turistov - oljaljaa, kak on sam gordilsa, turistov iz rasseji, hm, a vedj kozlomordnim interesno - posmotretj na svoji zverstva, mol safari pljus aksjon - na razrusjenije, vot i vsio.
Da jesjcjo, osobo tem, kto molitsa na jevo, a vam ne kazjetsa stranim, pocjemu jevo ne ocjenj to hocjet videtj v stranah Baltiji, a vedj vi zje znaite, sjto toljko nedavno vi v svojom fosjizme perepljunuli postojanih liderov fosjizdov - baltijcov.
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Ja udevljajus, sjto tak dolgo Petro nelresjilsa na etot sjag - naverno tormoz,, ah da, o tom sjto tormozit i pokazivajet i slucjij s gerojem Ukraini - gadjkoi - jejo, kak sjpiguna, net kakoi tam sjpigun - prokremljovskaja mandovosjka, i ne boleje - tozje ne lisjena statusa bojevih deistvij i geroja Ukraini, hotja vsio ukazivajet, sjto posjla zdavatsa a rebjatam skazala - posjla v odinocjku blokpost bratj.
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со своим дать/забрать гражданство...
(кстати то и другое делалось с нарушениями)
А с другой стороны Михо оказался каким то
чересчур психованным и склочным...
Затеял срат на раскол единственной политсилы
которая пока что не отказывается сопротивляться Хуйлу...
Не зря его с радостью пускали на сепарские каналы,
одно крышевание мегавора Олеся Довгого чего только стоит...
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http://www.president.gov.ua/documents/decreesчитайте...и млейте от счастья......
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Думаю что тебе нужно посмотреть...
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Президентом України видано указ про втрату громадянства України.
...
Матеріали стосовно Міхеіла Саакашвілі надані Генеральною прокуратурою України, які отримані від грузинської сторони, опрацьовані Державною міграційною службою України, направлені на розгляд Комісії з питань громадянства при Президентові України, та у встановленому порядку розглянуті на засіданні Комісії.
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і чим раніше -тим краще для УКРАЇНИ !!!
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(vidite, v Ukraine on ne potenul post gubernatora, no v rasseje potjanet, tam bez problem, tam ne takije sidjat na visokih postah(dazje akademiki respublikami rukovodit) i nicjevo - vizjivajet zje rusnja)
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