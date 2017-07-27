 Враг за сутки осуществил 17 обстрелов в зоне АТО. Украинские воины 11 раз открывали ответный огонь, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО, опубликованной в Facebook.
По данным штаба, с 18 часов и до полуночи активность российско-террористических группировок была незначительной. Также в конце суток боевики не применяли минометы и тяжелое вооружение.
Однако, как отметили в пресс-центре АТО, полной тишины вечером на Донбассе не было.
Так, на донецком направлении бандиты дважды били по позициям сил АТО из гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки.
На мариупольском направлении крупнокалиберные пулеметы врага работали неподалеку от поселков Водяное и Марьинка.
Из стрелкового оружия преступники обстреливали укрепления украинских сил в Золотом и Станице Луганской, находящихся на луганском направлении. А из вооружения БПМ били по Новозвановке.
"Всего за минувшие сутки бандформирования 17 раз нарушили режим перемирия. Силы АТО 11 раз открывали огонь", - сказано в сообщении.
Напомним, 24 июля российские наемники 22 раза открывали огонь по позициям украинских воинов.
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В связи с этим вопрос, почему нет ответки на каждый обстрел боевиков, а лишь через раз?
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А стріляють рідше наші по простій причині - ящо на кожний "бах" з стрілецької зброї відповідать - патронів ніяких не вистачить... Та й нащо лишній раз "палить" свої вогневі позиції?Старий "сікач", як облава на узлісся витисне, відразу на "чистину" не лізе. В одному місці потопчеться, в іншому, ще й "рохне" з-за укриття, але з-за кущів не показується - жде, чи не "засвітиться" на "номері" мисливець необережним рухом. І, лише потім - ривок. А людина розумніша від кабана. Якщо ж у наших сидить мисливець, то точно може встановить , у якому місці будуть тварюки прориватись... Писать, як - не буду, кому треба - вже сказав, а у "вати" і "сепаратистів" ніколи консультантом не працював... (Чи ж мало "свиноти" подібної нас тут читає?).
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